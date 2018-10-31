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Все про:Киев (16689) протест (4332) ДТЭК (74) электроэнергия (204)

 Протест на Харьковском шоссе в Киеве завершился, в квартиры возобновили подачу электричества

По словам участницы протеста, "ситуация осталась в подвешенном состоянии".

Жители домов на Харьковском шоссе в Киеве, которые перекрывали улицу в знак протеста против отключения света, разошлись. Во всех квартирах включили электричество, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Журналистам об этом рассказал участница протестов Ольга Мозговая.

Компания ДТЭК "Киевские электросети" обещала вернуть свет при условии уплаты этими домами части долга в размере 250 000 гривен. По словам Мозговой, на счету ОСМД были резервные средства – те, которые жители собирали для оплаты отопления. Именно с этих счетов сегодня оплатили сумму, которую затребовала компания.

Представители ОСМД домов на Харьковском шоссе провели переговоры с ДТЭК и заключили договор о реструктуризации долга. Теперь каждый месяч в этих многоэтажках будут проводить расчеты и определять вклад каждого дома в долги.

По словам Мозговой, на практике требования протестующих выполнили: в дома вернули свет. Но в целом проблема задолженности осталась нерешенной.

"Все осталось в подвешенном состоянии. Фактически на нас хотят повесить долг еще застройщика", – сказала активистка.

В "Киевских электросетях" отметили, что на октябрь 2018 речь идет почти о 3 миллионах гривен долга трех домов, и компания хочет, чтобы эту сумму погасили до июля 2019 года.

Напомним, вечером 30 октября жильцы одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу. Они требовали возобновить поставки электроэнергии, отключенной в 11 утра того же дня. Без света остались около 2 тысяч человек. 31 октября киевляне продолжили перекрывать шоссе. Двое представителей протестующих отправились на переговоры в компанию-поставщика ДТЭК.

Проблемы с поставками электроэнергии и воды в дома в этом районе возникают не впервые. Многоэтажка, в которой не было электроэнергии, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому.



Источник: https://censor.net.ua/n3094443
 
 
 Топ комментарии
 
да ты, я смотрю "коренной"...закоренелый!
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Придурок, ты исключаешь то, что платить может быть просто не чем?
Пэтя компенсирует ахметке свет поданный им бесплатно на оккупированные территории , а тут такая непоколебимая принципиальность)) С такими тарифами, а особенно после опять недавнего повышения цены на газ, в таком же положении неплательщиков может оказаться полстраны
Из куда посылать будешь?
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Народ диктует государству а не наоборот.Не могут ?Пусть валят! Другие смогут.
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Когда-то это уже было. Начиналось с "паразитов и эксплуататоров" высшего уровня - а вскоре добрались и до более-менее зажиточных крестьян, внезапно ставших тоже "кровосисями".
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да ты, я смотрю "коренной"...закоренелый!
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А он прав.Только для села это не проблема иметь вместо холодильника погреб а вместо туалета яму.Надо учиться жить в цивилизованном мире а не как холопы
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В цивилизованном мире за все надо платить! Но быдло требует шары... судя по долгу там за свет вообще никто не платит и не собирались!!! Потому им его не просто надо отключить, а и провода демонтировать!
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7(семь) лет "не платили"..."цивилизированный" ты наш
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Вы разберитесь для начала в сути проблемы, а потом сотрясайте воздух..
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Суть проблемы в том что кто должен тот пусть платит, а они должны!
У меня долгов нет, я плачу! Всем тяжело но особо хитровае... надо иметь дальше!
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там, насколько я понял, несколько другая ситуация..уходящая корнями в строительную аферу..
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Народ диктует государству а не наоборот.Не могут ?Пусть валят! Другие смогут.
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Пусть снижают тарифы.При Овощще они были завышенны в два раза.Так что виновато правительство и пусть теперь у них голова болит
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В цивилизованном мире не повышают цену на коммуналку на 300%, а зарплату на 10.
Ты сильно умный как я вижу
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Если не приемлемо то назад в села и колхозы.Вас никто не держит насильно сельчане в городах, где слуги народа должны работать на благо народа!!!
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Придурок, ты исключаешь то, что платить может быть просто не чем?
Пэтя компенсирует ахметке свет поданный им бесплатно на оккупированные территории , а тут такая непоколебимая принципиальность)) С такими тарифами, а особенно после опять недавнего повышения цены на газ, в таком же положении неплательщиков может оказаться полстраны
Из куда посылать будешь?
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Так что там с долгом? Его оплатили? Или как за дырявых, весь Киев скиентся им на эти 2.3млн?
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я так понимаю,чтобы нам на Куреневку включили отопление - нужно выходить и перекрывать О.Телигы и Кирилловскую?
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Нет, нужно перекрывать проспект на Харьковском. Им отключат, а вам включат
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Ну судя по статье ещё нужно чтоб у Вас был долг хотя б миллиона 3.
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Странные нынче требования пошли, если проканает завтра пол страны будет митинговать чтоб списали долги по коммуналке.
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пфф, где-то там рядом "валютный майдан" успешно на кого-то (и так с большим баблом) сработавший, "крымская свободная экономическая зона", просьбы отпустить касабских "журналистов" с пзрк, а также призывы увеличить срок президенства Х#йла до 6 лет.
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ну и +"тамженашилюди" нужно бесплатно спонсировать кацапских террористов и не забывать всем раздавать пенсии, вероятно посылая самоубийц, чтобы сделали что-то полезное.
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ты дывы якэ ахмэтко м'ягкотилє...
чы то светоч демократии для братэллы бэтээрив зажав?
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Лохи і хітро- опі,кинулись на дешеві квартири і думали, що і платити нізащо не будуть. Іншим разом якийсь неадекват вріжеться в цей табун баранів і скаже що тут людей не бачив. І буде правий. Бо неправомірними діями не можна вирішувати свої проблеми. Не можна наносити матеріальну і моральну шкоду, а можливо і життю, в угоду своїй тупості і дурості. Потрібно було уважно дивитись, що підписували. А жити на шару--вже цього ніхто не допустить.
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Падлы, которые перекрывают дороги невиновным людям, должны дохнуть в муках.
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а че, ОРДЛО можно на шару в 750 млн , а обманутым нельзя?
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Никому нельзя! Но каждый бык должен отвечать за свои яйца сам, а не переводить стрелки!
Очень интересно и кто же их обманул? Как по мне это они кидалы которые решили жить на шарика!
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Браво Харковчане.Другим на заметку как добиваться своих прав.
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эти шкурные интересы порешали, а цена на газ всех устраивает...вот так и живём..
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Это люди еще не в курсе что у них долг увеличился на сумму подключения юр.лица, эта услуга платная, Киевэнерго любит на этом зарабатывать.
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Теперь справедливости ради все те, кто простоял в этой пробке пол дня должны собоаться и заблокировать вход выход в этот дом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротест на Харьковском шоссе в Киеве завершился, в квартиры возобновили подачу электричества
 
 
 
 
 
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