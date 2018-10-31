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 Генеральная ассамблея ООН в ноябре примет новую резолюцию по оккупированному Крыму, - Джепарова

Первый заместитель министра информационной политики, член украинской делегации в ООН Эмине Джапарова возмущена выступлением российского представителя на заседании Совета безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Прямой"

Она рассматривает заседание ООН как серьезную площадку, где Украина может доказывать правду о захватническом поведении России.

Джапарова надеется, что 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН примет обновленную резолюцию о Крыме.

"Она несколько дополнена. Ее цель привлечь внимание к правонарушениям в Крыму, к милитаризации в Крыму, и блокировки Азова. Международное сообщество имеет этот факт знать и реагировать на это", - отметила она.

Джапарова добавила, что по ее мнению, после этого будет отдельная резолюция и по милитаризации Крыма.

"И фактически это часть большой рамки, которую определил президент, борьбы за Крым, международное политически дипломатическое давление на Российскую Федерацию", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова

Источник: https://censor.net.ua/n3094442
 
 
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Пусть Генассамблея примет постановление чтобы вернули Крым Украине. И бумагу в Кремль на подпись. Хватит уже плодить бесполезные бумажки. Надо чтобы это была фактическая бумага.Броня!
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в кремле уже туалетную бумагу закупать перестали, то ноты приходят, то резолюции, обеспечивают вполне
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенеральная ассамблея ООН в ноябре примет новую резолюцию по оккупированному Крыму, - Джепарова
 
 
 
 
 
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