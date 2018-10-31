 Глава ГБР Труба: В ноябре должны быть назначены 337 следователей и будут возбуждены первые дела

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил директор ведомства Роман Труба.
"Я начал заниматься процедурой механизма к запуску ГБР, который состоится в конце ноября этого года", - сказал он.
Он прибавил, что в ноябре, после принятия присяги следователями, которые выиграли конкурсы в территориальные управления ГБР, будут возбуждены первые уголовные дела. В общем, в ноябре должны быть назначены 337 следователей.
теперь будем смотреть новые сериалы, под названием ГБР...
🤔
Или все вместе сядете записывать аудиокнигу Порошенка "Как превратить антикоррупционную борьбу в фарс"?
Регулятор направил 713,6 млн грн ДТЭК Донецкоблэнерго за поставки электричества в оккупированные районы Донбасса
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) компенсировала Ахметову поставки электроэнергии в оккупированные районы Украины в Донбассе на сумму 713,68 млн грн. Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на постановления НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа.
Лозунг на трубном заводе.