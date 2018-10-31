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 Политика Украины
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Все про:Труба (55) ГБР (3)

 Глава ГБР Труба: В ноябре должны быть назначены 337 следователей и будут возбуждены первые дела

Запуск работы Государственного бюро расследований состоится в конце ноября 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил директор ведомства Роман Труба.

"Я начал заниматься процедурой механизма к запуску ГБР, который состоится в конце ноября этого года", - сказал он.

Он прибавил, что в ноябре, после принятия присяги следователями, которые выиграли конкурсы в территориальные управления ГБР, будут возбуждены первые уголовные дела. В общем, в ноябре должны быть назначены 337 следователей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094437
 
 
 Топ комментарии
 
так-с...
теперь будем смотреть новые сериалы, под названием ГБР...
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Шототакое уже раз с 10 озвучивали...
🤔
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Первые дела против НАБУ или Антикоррупуионной прокуратуры? Или Антикоррупционный суд против государственного бюро расследований?
Или все вместе сядете записывать аудиокнигу Порошенка "Как превратить антикоррупционную борьбу в фарс"?
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- Я вам не как-либо что, а что-либо как!(с)
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так-с...
теперь будем смотреть новые сериалы, под названием ГБР...
 показать весь комментарий
 
 
Шототакое уже раз с 10 озвучивали...
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Первые дела против НАБУ или Антикоррупуионной прокуратуры? Или Антикоррупционный суд против государственного бюро расследований?
Или все вместе сядете записывать аудиокнигу Порошенка "Как превратить антикоррупционную борьбу в фарс"?
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Ахметову компенсировали поставки электроэнергии в Донбасс

Регулятор направил 713,6 млн грн ДТЭК Донецкоблэнерго за поставки электричества в оккупированные районы Донбасса

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) компенсировала Ахметову поставки электроэнергии в оккупированные районы Украины в Донбассе на сумму 713,68 млн грн. Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на постановления НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа.
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...Начальника отделения обеспечения Песчанского райвоенкомата оштрафовали на 21,25 тыс. гривен за взятку 200 долларов от призывника.Об этом редакция 368.media узнала из приговора районного суда Винницкой области.В конце апреля офицер, осознавая, что он может влиять на процесс призыва военнообязанных, предложил матери призывника за 200 долларов предоставить отсрочку от призыва на три месяца ее сыну.Позже сотрудник военкомата встретился с призывником, который в автомобиле Opel Omega передал вымогателю 100 долларов и 2,6 тыс. гривен. Злоумышленника задержали после передачи средств.Начальник отделения районного военкомата признал свою вину и добровольно заключил с прокурором соглашение о признании виновности.Суд признал вымогателя виновным и оштрафовал на 21,25 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в армии и других военных формированиях на срок 1 год. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства 4,5 тыс. гривен за проведение экспертиз...
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Труба всем, труба народу.
Лозунг на трубном заводе.
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Труба набрал уже всякого дерьма в штаты ГБР в основном из бывших прокуроров. Будут бабло рубить.
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Й кого першими затрублять?Вангую--реальних конкурентів Педри на головну табуретку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ГБР Труба: В ноябре должны быть назначены 337 следователей и будут возбуждены первые дела
 
 
 
 
 
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