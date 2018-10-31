 Глава ГБР Труба: В ноябре должны быть назначены 337 следователей и будут возбуждены первые дела

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил директор ведомства Роман Труба.

"Я начал заниматься процедурой механизма к запуску ГБР, который состоится в конце ноября этого года", - сказал он.

Он прибавил, что в ноябре, после принятия присяги следователями, которые выиграли конкурсы в территориальные управления ГБР, будут возбуждены первые уголовные дела. В общем, в ноябре должны быть назначены 337 следователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я работаю в парламенте, а вам надо бандитов ловить": Грановский обратился к главе ГБР Трубе по поводу "заказных статей"