 Конфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг

"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в качестве заместителя СММ это был его последний брифинг, поскольку истек 10-летний срок его службы в ОБСЕ.

А.Хуг добавил, что около 4 лет работал в СММ ОБСЕ в Украине. "Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время", - заявил замглавы миссии.

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Он напомнил, что 4 года тому назад была договоренность о прекращении огня. А.Хуг подчеркнул, что события минувшей недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.

"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность…насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - сказал он.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Россия не принимает непосредственное участие в конфликте на Донбассе, А.Хуг пояснил, что наблюдатели видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые участки украинско-российской границы.

"Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, которые воюют на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах", - заявил замглавы СММ ОБСЕ.

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