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Все про:ОБСЕ (3363) Донбасс (17284) Хуг Александр (436)

 Конфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг

Конфликт на Донбассе не является замороженным, его возможно разрешить, заявил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в качестве заместителя СММ это был его последний брифинг, поскольку истек 10-летний срок его службы в ОБСЕ.

А.Хуг добавил, что около 4 лет работал в СММ ОБСЕ в Украине. "Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время", - заявил замглавы миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе оккупированной Горловки с востока зафиксировано продвижение сил: расстояние между сторонами сократилось, - Хуг

Он напомнил, что 4 года тому назад была договоренность о прекращении огня. А.Хуг подчеркнул, что события минувшей недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.

"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность…насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - сказал он.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Россия не принимает непосредственное участие в конфликте на Донбассе, А.Хуг пояснил, что наблюдатели видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые участки украинско-российской границы.

"Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, которые воюют на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах", - заявил замглавы СММ ОБСЕ.

Также читайте: Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3094436
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, типа: Денег нет но вы держитесь, а я пошёл.
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Какое решение должно быть принято? О капитуляции Украины и размещении на ее земле ордынской оккупационной армии? Или наоборот: о капитуляции полчищ в ОРДЛО и уходе оттуда ордынцев? Хуг так и не прояснил свою мысль.
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Дал задний ход? Рассчитывал на кремлёвскую "пенсию", а рашисты заявили ему, что подняли пенсионный возраст?
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и как это быстро можно сделать?
и, главное, кто будет этим заниматься?
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Пару таких ракет Нептун и конфликта больше не будет, потому как некому будет его делать Конфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг - Цензор.НЕТ 8034
Конфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг - Цензор.НЕТ 2718
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(видимо забыли слова "десятков тысяч"... Поскольку просто пара не выполнит ваши прогнозы даже имея ядерные боеголовки)
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конфликт еще можно разморозить...
но это уже не ко мне...
(мне по фиг!)
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Его сейчас интересует свет в конце тоннеля...

Конфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг - Цензор.НЕТ 2309
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Да и эффект внутрисобачьей рефракции неслабый, судя по преломленному лучу...
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Дал задний ход? Рассчитывал на кремлёвскую "пенсию", а рашисты заявили ему, что подняли пенсионный возраст?
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Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - Источник: https://censor.net.ua/n3094436 - і Кремль і Банкова у цьому не зацікавлені ...
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Ну, а чтобы окончательно развеять туман, скажи, что Киев должен садится за стол переговоров с дырявыми.
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"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі

пиво і віскі"жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять.

Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?". Москаль
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Іди вже у відставку сліпоглухоніме чмо. Що б тобі все бумерангом вернулось.
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Ну, типа: Денег нет но вы держитесь, а я пошёл.
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"мавр сделал своё дело..." (с)
яка розумна людина сподівалася , що така нікчемна організація як ОБСЄ , була здатна на щось впливати ? ..))
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Какое решение должно быть принято? О капитуляции Украины и размещении на ее земле ордынской оккупационной армии? Или наоборот: о капитуляции полчищ в ОРДЛО и уходе оттуда ордынцев? Хуг так и не прояснил свою мысль.
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"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля" - неплохо так звучит... особенно в ночь Самхайна 💀 💀 💀
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Капитуляция тоже как то решение конфликта. Гибридный пахан нам много сказок за пять лет рассказал. Только беда в том, что гибридный Президент систематически совершает уголовно наказуемые деяния. А так все давно можно было решить и забыть. Но как то торговый партнер из кацапии и липецкая фабрика как то дороже Украины.....
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хуг приоткрыл один глазик ? - " … наблюдатели видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые участки украинско-российской границы … "
увидел ? так громко и четко скажи, что свет в конце туннеля появится, а конфликт перестанет быть замороженным только после восстановления контроля своей границы Украиной … а то размазал слюни-сопли по тарелке и adieu …
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Говорят он скоро в Газпроме жирное место получит.
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Ти вже навирішував на нехілий рахунок (у банку). Йди собі геть.
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Хуг пішов? Циган знає, що з кобилою робить
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг
 
 
 
 
 
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