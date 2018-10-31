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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:бизнес (1115) закон (2524) Порошенко (15661)

 Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Порошенко, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса.

В тексте сообщения отмечается: "В присутствии представителей бизнеса подписал Закон Украины под условным названием "Маски-шоу стоп-2", который облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса должны нести персональную ответственность - в том числе и материальную.

Также подписал еще два важных закона - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".

Также читайте: Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3094431
 
   
 Топ комментарии
 
шибанутая лалита, чтоб ты не выдумывала- президентом тебе не быть, мальдивская погань
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Это защита Ахметова, Бойко и других воров-партнеров Петра Лексеевича от НАБУ и других не полностью подконтрольных... Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 2889
Им и так ничего не грозило.., а теперь вообще можно спать спокойно...
А простых бизнесменов как щемили так и будут щемить - вот увидите...
Может методы немного изменятся...
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Самый страшный противник, это алчность. И ему он мужественно проигрывает.
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Это защита Ахметова, Бойко и других воров-партнеров Петра Лексеевича от НАБУ и других не полностью подконтрольных... Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 2889
Им и так ничего не грозило.., а теперь вообще можно спать спокойно...
А простых бизнесменов как щемили так и будут щемить - вот увидите...
Может методы немного изменятся...
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ага, паяльник или утюг будут заворачивать в красивую обёртку, от рошена. Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 770
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шибанутая лалита, чтоб ты не выдумывала- президентом тебе не быть, мальдивская погань
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Дамбіт Бамбасс?
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сокро:

підписав закон відрубані руки-2.
від першого вже пройшло багато часу,
можливо вже в когось відросли
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А коли буде закон "Маски-шоу стоп - 100500"?!
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Ну прямо стисняюся спросить, а шо "маски шоу стоп-1" не сработали? Так даёшь маски шоу стоп-3-4-5....!
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Ну, да плачет и ворует,ворует и плачет!!!!
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Как противно смотреть на эту смеющуюся, самодовольную рожу. Впечатление, что он живёт в другом мире и всех считает идиотами.
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- Барышня уже легли и просять!
- Мой нижайший поклон тому, кто в этом дому…(с)
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 Коли Вальцман з Гросьманом з сумними їбальніками розповідают мені про необхідність вкотре підняти ціну на український газ для населення України, ато дефолт нападе, я гортаю ці скріни і розумію, що вся та чиновницька наволоч, що сидить на Грушевського та Банковій, має п@L'@ти!!!!!Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 1161
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представители бизнеса у захватi... завтра всем собраться на банковой , благодарить

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Незабаром:
порошенко підписав закон маски-шоу стоп-5.
але результат =0.
так скоро підпише закон: відрубані руки 2,
раптом в когось вже відросли?
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Если первый закон не работает то, к чему говорить о втором?
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а о чем поговорить, говорили обо всем, все, пэрэмог не намечается, пошли на второй круг. Скоро запоет о 288 рэформах пэрэможных до нельзя
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Порошенко в 2015 році пообіцяв -до 2020 року досягти показника ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в 16 тис. доларів. Завдання виявилося практично нездійсненим через масштабні крадіжки бюджетних коштів, мародерство, корупцію, контрабанду, відмивання грошей і їх «транзит» в офшори.
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А, стесняюсь спросить, первый подписанный указ ПРЭЗЫДЭНТА шо, протух, или как, или где？
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Все що потрібно знати ПОПіреднікав які зараз ПРи владі.
П'ЯТНИЦЯ, 26 ЖОВТНЯ 2018, 09:45
Україна розмістила чергові євробонди на 2 млрд доларів.
Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням в лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.
Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним - 9,75% річних.
Обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів. копійка до копійки все в офшори.
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Круг замкнулся: украинская власть всячески покровительствует кремлевскому агенту Фуксу.
В субботу в Полтаве прошел митинг против передачи олигарху Фуксу газовых месторождений. Выступали Егор Фирсов (Єгор Фірсов) , Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) партии «Громадянська позиція», «Хвиля», «Самопоміч», «Сила людей». Тема действительно очень важная, и было бы здорово, если бы к ее освещению подключилось как можно больше людей.
Об этом пишет в блоге «Цензора.нет» известный общественный активист и публицист Денис Казанский.
В Полтавской области происходят тревожные вещи. Местный облсовет регулярно отказывает в выдаче лицензий на добычу газа государственной компании «Укргаздобыча». За три года депутаты отказали государству 60 раз!
http://ugv.com.ua/…/sumnij-uvilej-dla-ukrgazvidobuvanna-sis…
Зато те же самые депутаты отдали перспективные месторождения мутному олигарху Павлу Фуксу с российским паспортом, который спонсирует прокремлевскую партию «За життя». То есть, государство в лице Полтавского облсовета отказало самому себе и передало недра спонсору Медведчука.
- Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения
Казалось, мы должны были забыть про такие новости с тех пор, как Янукович покинул страну, прихватив с собой своего карманного олигарха Курченко. Но, похоже, теперь у нас появился новый Курченко. Во всяком случае, Фуксу, о котором раньше почти никто не слыхал, вдруг стало сопутствовать невероятное везение. И не только на Полтавщине.
Киевские власти повышают проезд на метро, чтобы выплатить Фуксу фиктивный долг в 2 млрд гривен.
http://deniskazansky.com.ua/kak_kievlian_zastavili_zaplati…/
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
Государственная компания Держгеонадра и власти Полтавской области отдают Фуксу лучшие газовые месторождения, которые не может получить государственная компания.
https://biz.liga.net/…/poltavskie-deputaty-otdali-14-mestor…
Такая же благосклонность к Фуксу у депутатов Харьковской области. Там тоже отдают нефтегазовые месторождения его компании.
https://kh.depo.ua/…/harkivski-deputati-viddali-naftogazove…
В прошлом году имя Фукса впервые появилось в рейтинге 100 самых богатых украинцев. Новая звезда олигархии зажглась на 24-м месте.
https://focus.ua/ratings/372197/
К сожалению, мы уже достаточно знакомы с украинскими реалиями, чтобы понимать очевидное - без крыши на самом верху, без благосклонности руководства страны такие чудеса не случаются. Курченко не был молодым гением бизнеса. И на Фукса дождь из миллиардов тоже проливается не просто так.
И тут начинается самое интересное. С одной стороны понятно, что олигарху Фуксу явно покровительствуют на самом верху. Подтверждают это и сюжеты программы «Схемы», журналистам которой удалось заснять визит Фукса в Администрацию президента.
https://www.youtube.com/watch?v=3nSgBsPZr9E
С другой стороны Фукс является спонсором партии «За життя», а конкретнее - давал деньги Вадиму Рабиновичу. Это доказанный факт - жена Рабиновича получила от Фукса около 23 млн гривен.
https://biz.censor.net.ua/…/biznesmen_fuks_vyplatil_jene_na…
Таким образом, вырисовывается интересная схема, в которой власть всячески покровительствует Фуксу, а Фукс - прокремлевской партии Рабиновича и Медведчука. Что на фоне действий и заявлений Петра Порошенко выглядит, мягко говоря, странно.
И тут встает главный вопрос - как вообще все это понимать?
***
Денис Казанский в последнем вопросе явно «поскромничал». Он сам своим повествованием подвел к единственно возможному и очевидному выводу: интересы украинской власти де-факто совпадают с интересами российской власти. Говоря проще - Порошенко и Путин являются союзниками (в деле уничтожения Украины).
- Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах - источник
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина
Об этом многие знают и говорят уже давно. А данная история о прокремлевском жулике Фуксе, которому покровительствует Порошенко - еще одно тому подтверждение…
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, кото
https://goo.gl/isYh8Q
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шикарный сериал,абы токо с сезонами не запутались...
Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 4072
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А бизнесмены... на подтанцовке...
Эх, ма, труляля...
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Рейтинг легкости ведения бизнеса:
Россия - 31
Польша - 33
Беларусь - 37
Молдова - 47
Украина - 71

Можно долго шутить о 144 реформах и прочих единорогах, а можно купить билет на самолет в один конец.
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Есть шутники , а есть шуты гороховые , для которых срюський мир , превыше всего ! Как только земля носит вас , предателей и колаборантов !?
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Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 6988
с хэлуином всех!
навкрняка сегодня пепа оденет маску хуйла, а его старуха кокошник
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что не сделает перед выборами, может каждого и расцеловать
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а судьи, их что, священными считает, даваите ка опгреид закону - если верховный суд отменяет решение ниже стоящего суда - нижестящего судью разстрелять нахрен, вот тогда и начнёт работать первые инстанции судов и не важно что там следак или прокурор кашляет, кстати, это работает и в обратную сторону - если прокурор прекращает дело а пострадавшии через суд открывает заного - нахрен, под ножь такого прокурора - я бы через год завидовал Украинскому правосудию - всё было по закону а не по понятиям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2"
 
 
 
 
 
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