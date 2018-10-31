EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика, Общество
  377  13
Все про:бизнес (1115) закон (2524) Порошенко (15661)

 Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Порошенко, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса.

В тексте сообщения отмечается: "В присутствии представителей бизнеса подписал Закон Украины под условным названием "Маски-шоу стоп-2", который облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса должны нести персональную ответственность - в том числе и материальную.

Также подписал еще два важных закона - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".

Также читайте: Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3094431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это защита Ахметова, Бойко и других воров-партнеров Петра Лексеевича от НАБУ и других не полностью подконтрольных... Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 2889
Им и так ничего не грозило.., а теперь вообще можно спать спокойно...
А простых бизнесменов как щемили так и будут щемить - вот увидите...
Может методы немного изменятся...
 показать весь комментарий
 
 
ага, паяльник или утюг будут заворачивать в красивую обёртку, от рошена. Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2" - Цензор.НЕТ 770
 показать весь комментарий
 
 
шибанутая лалита, чтоб ты не выдумывала- президентом тебе не быть, мальдивская погань
 показать весь комментарий
 
 
А коли буде закон "Маски-шоу стоп - 100500"?!
 показать весь комментарий
 
 
Ну прямо стисняюся спросить, а шо "маски шоу стоп-1" не сработали? Так даёшь маски шоу стоп-3-4-5....!
 показать весь комментарий
 
 
Как противно смотреть на эту смеющуюся, самодовольную рожу. Впечатление, что он живёт в другом мире и всех считает идиотами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски шоу стоп-2"
 
 
 
 
 
 вверх