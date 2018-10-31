EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  161  7
Материалы по теме:
Все про:выборы (20573) Евросоюз (12112) Косьянчич (5)

 ЕС выступает решительно против "выборов" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", - Косьянчич

По словам дипломата, так называемые "выборы" "противоречат духу и букве Минских соглашений".

В Европейском Союзе напомнили, что незаконные "выборы" на оккупированной территории Донбасса, запланированные на 11 ноября, будут противоречить Минским соглашениям, призванным мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, Косьянчич попросили прокомментировать позицию ЕС относительно запланированных на 11 ноября так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Ранее на заседании Совета безопасности ООН ряд европейских стран выступили против их проведения.

Косьянчич напомнила, что в сентябре в Евросоюзе выступили с заявлением, которое, по ее словам, было "достаточно четким".

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко

"В нем говорится, что мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и реализация Минских соглашений всеми сторонами имеет решающее значение для достижения долговременного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. И в этом контексте так называемые "выборы", которые будут проведены 11 ноября в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречат духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе", – подчеркнула Косьянчич.

"Всех шагов, которые препятствуют продвижению, внедрению Минских соглашений, необходимо избегать", – заявила она.

Также на Цензор.НЕТ: Германия и Франция требуют отменить "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР"

"Мы ожидаем, что Россия, в частности, в полной мере воспользуется своим влиянием на сепаратистов в этом вопросе", – сказала Косьянчич.

Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" в оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы", намеченные на 11 ноября, не состоялись.

Источник: https://censor.net.ua/n3094428
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чесна? Ну коли решітєльно, то їх не буде.
 показать весь комментарий
 
Какие выборы и вообще что с них толку.
 показать весь комментарий
 
Украина уже до отвала сыта вашей решительностью. В, как трусы, меняете озабоченности на решительности, но при этом остаетесь падлюками
 показать весь комментарий
 
а что там...там... не противоречит духу минских угод?
(блин...игра слов...как символично - дух...нечто эфемерное.. почти ничто.. минских...угод)
 показать весь комментарий
 
"Если б выборы шо-то меняли,их бы уже давно запретили".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС выступает решительно против "выборов" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", - Косьянчич
 
 
 
 
 
 вверх