 ЕС выступает решительно против "выборов" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", - Косьянчич

В Европейском Союзе напомнили, что незаконные "выборы" на оккупированной территории Донбасса, запланированные на 11 ноября, будут противоречить Минским соглашениям, призванным мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, Косьянчич попросили прокомментировать позицию ЕС относительно запланированных на 11 ноября так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Ранее на заседании Совета безопасности ООН ряд европейских стран выступили против их проведения.

Косьянчич напомнила, что в сентябре в Евросоюзе выступили с заявлением, которое, по ее словам, было "достаточно четким".

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"В нем говорится, что мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и реализация Минских соглашений всеми сторонами имеет решающее значение для достижения долговременного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. И в этом контексте так называемые "выборы", которые будут проведены 11 ноября в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречат духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе", – подчеркнула Косьянчич.

"Всех шагов, которые препятствуют продвижению, внедрению Минских соглашений, необходимо избегать", – заявила она.

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"Мы ожидаем, что Россия, в частности, в полной мере воспользуется своим влиянием на сепаратистов в этом вопросе", – сказала Косьянчич.

Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" в оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы", намеченные на 11 ноября, не состоялись.