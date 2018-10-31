 "Я работаю в парламенте, а вам надо бандитов ловить": Грановский обратился к главе ГБР Трубе по поводу "заказных статей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.
Приводим его текст полностью.
"Сегодняшний день начался с того, что на различных информационных ресурсах появились заказные статьи о моем возможном вовлечении в судебные тяжбы, цель которых заключается в увольнении с должности директора ГБР Романа Михайловича Трубы. Меня, конечно же, мои источники уверяют в том, что, собственно, заказчик всего этого детского информационного недержания - сам Роман Михайлович. Но как я могу поверить в такую ерунду. Нет, я не верю. Знаю, что за этой злой и хитрой комбинацией стоят куда более коварные силы. Довольно много профессиональных и честных журналистов отказались размещать на страницах своих изданий эту откровенную чушь, за что я им отдельно благодарен. И исключительно с целью предупредить хочу обратиться к самому Роману Михайловичу, который, уверен, прочтет эти строки, когда в перерыве от поедания нектара спустится с Олимпа.
Роман Михайлович, я по пунктам, чтоб проще.
1. Я никогда с Вами не встречался. Так, наверное, распорядилась судьба. Единственный и непродолжительный раз - возле турникета на проходной в здании комитетов ВРУ по адресу ул Садовая 3а. Тогда мы обменялись рукопожатиями и улыбнулись друг другу. Честно говоря, я вас не узнал.
Но Вы, я думаю, знаете, что от вашего имени и по вашему поручению со мной встречался ваш соратник, имя которого я сейчас не стану называть. Справедливости ради, ничего такого с запахом дури ваш коллега мне не предлагал. Не предлагал, потому что говорить со мной не о чем, Роман Михайлович. Я надеюсь, что вам дословно передали суть нашего разговора, которая, по большому счету, сводилась к нескольким базовым принципам: я, как народный депутат Украины, мечтаю о том, чтоб ГБР работало лучше чем НАБУ, мечтаю одновременно о том, чтоб сотрудники не брали взятки, подчеркнул неоднократно, что у меня нет никаких персональных интересов в разрезе работы ГБР.
Вам также известно, что в списке сотрудников, которые успешно прошли отбор, нет моих ставленников. Меня не интересует судьба каких-то отдельных людей. По правде говоря, меня и ваша судьба не интересует, а волнует только успешный запуск бюро, которое вам посчастливилось возглавить.
2. Я только недавно начал интересоваться природой тех правовых претензий, которые вам предъявляют в судебных исках. Много времени на это не потратил, это честно. В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441.
В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен.
3. Я что-то слышал о каких-то других уголовных делах, где ваш процессуальный статус - свидетель. Ведётся интенсивное расследование по этим делам или нет, я не знаю, так как у меня нет доступа к этой защищенной законом информации. Кто-то распространяет слухи том, что вы в прошлом продали какие-то копии очень ответственного уголовного производства заинтересованным лицам за 5 тыс долларов США. Но я хочу вас успокоить: я в это не верю.
Другие настойчиво твердят, что вы общались с большим количеством претендентов на разные должности в ГБР и даже намекали на какую-то неправомерную выгоду взамен на перспективное трудоустройство в бюро. Эти злые языки убеждают общественность в том, что даже и записи таких разговор имеются. Но и в это я не верю. Глупость какая.
4. Как я понимаю, вы не хотите назначать сотрудников, так как в их числе нет ваших людей. Я вас могу понять. Наверное, ваши люди не сдали экзамены. Помочь в этом деле никак не могу. С целью блокировки таких назначений вы сослались на отсутсвие у вас результатов полиграфических исследований и низким качеством работы внешней комиссии, которая, позволю себе напомнить, и вас избрала, прости Господи. Обсуждать подробно эту тему нет никакого смысла, так как данная проблематика, если я правильно знаю, внимательно исследуется в ходе судебных разбирательств.
5. Мне понравилась ваша позиция в вопросе назначения целого ряда высокопоставленных сотрудников региональных отделений, не получив соответсвующие одобрения от ваших заместителей. Ваш профильный закон говорит о том, что такие согласия вам следует получать в обязательном порядке. Вы поздней и с этим не согласились. Имеете право занимать любую позицию. Такое право дано вам законом. Однако нелепо выглядят ваши пояснения, что вы за своей подписью передали в суд, где прямо говорите о том, что без одобрения заместителей назначать никого нельзя. Этот документ я прикреплю, конечно.
Роман Михайлович, не слушайте ваших советичков. Они вас в ад заведут. Смотрите на меня, как на союзника. Я не воюю с вами, у нас разные с вами задачи: я работаю в Парламенте, а вам надо бандитов ловить. Не разрешайте от вашего имени публиковать несуразицу.
Я очень информированный человек. Могу много рассказать о самых разных людях. Но я и воспитанный человек одновременно. Если у вас появились ко мне какие-то вопросы или, еще чего, претензии, возьмите номер моего телефона у вашего соратника и потрудитесь со мной провести встречу, в ходе которой я буду стараться произвести на вас хорошее впечатление".
Начати же ся с той песни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню!
Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы. ... Боян же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедей пущаше, но своя вещиа персты на живая струны воскладаше....
а мы же сами князю славу рокотаху.... (зуб даю!)
Порошенковский холуятник и в Израиле накосячил.
Окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Об этом сообщают израильские "Вести".
В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины. В решении суда говорится, что Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.
В январе 2018 года в Тель-Авивском окружном суде бизнесменам Александру Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону были предъявлены обвинения в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов.
В этой связи отмечалось, что у Александра Грановского и его партнеров, помимо крупного бизнеса в Украине, было немало деловых интересов в Израиле. Созданные им компании владели акциями крупных израильских концернов. Обвинения касаются деятельности предпринимателя в 2012-2016 годах.
Обвинительное заключение было отправлено Грановскому и другим фигурантам при содействии органов правосудия Украины, однако никакого ответа не последовало. В мае 2018 года госпрокуратура начала продвигать вопрос о выдаче ордера на принудительную доставку обвиняемого в суд.
http://ua24ua.net/izrail-zaprosil-vidachu-aleksandra-granovskogo/
😜
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5383105,00.html
Только одно НО!!..пЭцька своего решалу не выдаст,только вот 60 млн.на кону Израиль просто так не простит.
бандитовголубей ловить": Грановский обратился к главе ГБР Трубе по поводу "заказных статей".