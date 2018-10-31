 Мы выплачиваем $54 млрд долгов нынешних "правдоборцев", а они готовят "тайфун оскаженілого популізму", - Порошенко о сотрудничестве с МВФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечается: "Текущее состояние экономики уже позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам.
54 млрд долларов - общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью.
Обязательства выровнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Неудивительно, что оппозиция это не празднует. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Кан, а кто в то время был премьер-министром - "шерше ля фам".
На нас надвигается тайфун взбешенного популизма. А если мы с вами совместными усилиями не остановим наступление популистов и допустим популистов к власти, все испытания, которые люди пережили в последние годы, окажутся напрасными".
чы то секретная информация?
когда рвалися к власти (читай, к корыту) вы, мля, не знали что твориться в государстве?
Філія «Центр забезпечення виробництва» провела тендер на закупівлю електромагнітних реле, очікуваною вартістю 11 млн. грн.
Претендентами на постачання стали 2 фірми-посередника з досить сумнівною репутацією.
ТОВ «Венчурс Груп» зареєстроване за адресою масової реєстрації та майже від самого створення почала активно перемагати в неконкурентних закупівлях УЗ. Також фірма фігурує в кримінальній справі ГПУ №42017000000001340 щодо діяльності транзитно-конвертаційної групи, метою якої є оготівкування коштів та мінімізація податків.
ТОВ «Смарт Ексім» зареєстроване трохи більше року тому та має у власниках мешканку Києва Марину Д'яченко та жителя окупованого Донецьку - Євгена Ущека. Він же є власником іще 9 компаній, частина з яких розташована на непідконтрольній території.
Обидві фірми подали аналогічний пакет документів з різницею в часі в 2 хвилини. При цьому обидва учасники тендеру надали документи про те, що є офіційними представниками ПП «Т.С.О.», яке є представником в Україні російського виробника - ПАТ «Елтеза» (м. Камишлов, Свердловська обл., РФ).
Таким чином обидві фірми представляли спільний комерційний інтерес і навряд планували конкурувати між собою. В результаті переможцем тендеру стало ТОВ «Смарт Ексім».
Ціни за одиницю продукцію за результатами закупівлі мають ледь не астрономічний характер. Максимальна вартість електромагнітного реле технології виробництва 40-ка річної давності сягає 80 тисяч гривень за одиницю.
тобто - Офшоренко вже сам себе звинувачує ?
Как будто никто усердно не работал министром экономики в уряде Януковича. И вроде никто не был «попередником» сам себе, поскольку последние лет 20 вообще из власти не вылезал… Ну, ничего. Видимо, забыл…
С большим удивлением иногда слушаю людей без высшего образования и понимания процессов управления государством. Выходят они, вздыхают и грустно сообщают, что нынешняя власть вынуждена повышать цену на газ, потому что нужно возвращать долги «попередников»… Создается впечатление, что такие люди до второго Майдана сидели в «убежище» в карпатских лесах в подполье. Как будто никто усердно не работал министром экономики в правительстве Януковича. И вроде никто не был «попередником» сам себе, поскольку последние лет двадцать вообще из власти не вылезал… Ну, ничего. Видимо, забыл…
Такими чувствами поделилась сегодня вечером в ФБ лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Но главное вот в чем. Будьте внимательны! Все небылицы о том, что цену на газ необходимо повышать, чтобы отдать долги моего правительства - это ЛОЖЬ!
Эти долги давно возвращены. Это знает каждый экономист.
Немного поясню. Во время мирового финансово-экономического кризиса мы привлекали заимствования из внешних источников, в основном от МВФ как мощного международного кредитора.
Это было необходимо для поддержания нашего платежного баланса и расходов из бюджета на поддержку экономики. Эти деньги заимствовались меньше, чем под 3% годовых.
По условиям программы МВФ stand-by, погашение этих кредитов должно было состояться за три года, что и было сделано. То есть, все внешние долги времен моего правительства были погашены до последней копейки в 2012 году.
Другой метод внешних заимствований - евробонды - мое правительство не использовало из-за большого процента. А действующее правительство, кстати, бесконечно выходит на этот рынок и занимает короткие и дорогие деньги - под 9,5%.
То есть, сегодня правительство берет кредиты МВФ и повышает цену на газ для того, чтобы возвращать свои же долги! Долги, сделанные правительствами Порошенко уже после Революции Достоинства.
Я хочу предостеречь всех непосвященных от подобных манипуляций со стороны власти и не перепечатывать фейки.
Эта власть может брать только кредиты. Брать на себя ответственность они не научились и уже не научатся.
***
Юлия Тимошенко также разместила вот эту наглядную картинку:
http://ua24ua.net/timoshenko-effektno-otvetila-na-brehnyu-poroshenko/
😜
Порошенко 20 лет в политике - ни разу не оппозиционер, лоялен и близок к трем последним президентам, обогатился за это время до уровня олигарха, в настоящее время друзья на тарифах обогащаются в разы
"Меня терзают смутные сомнения..."
В их числе и лидер "Батькивщины", подписали письмо Порошенко с призывом публично прояснить информацию о его злоупотреблениях.
Сорок парламентариев, в числе которых и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях. Народный депутат (внефракционный) Виктор Чумак передал это письмо Порошенко, о чем Чумак сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.
"Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко", - написал нардеп.
Нардеп также опубликовал копии письма и подписей. Члены парламента просят главу государства выйти на пресс-конференцию либо организовать открытую встречу с народными депутатами. Они призывают Петра Порошенко лично подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях и уклонении от налогообложения в Украине.
Парламентарии также просят ответить на информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в РФ, о злоупотреблениях президентом властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.
Кроме того, вопросы касаются схемы формирования цены на электроэнергию "Роттердам+", ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный" на "Заводе "Кузня на Рыбальском", функционирования Липецкой кондитерской фабрики в РФ и получения Порошенко от нее прибыли. Нардепов также интересует подтверждение или опровержение информации о подкупе народных депутатов перед голосованиями, в частности по кадровым вопросам - при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, о получении неправомерной выгоды за регистрацию кандидатом в народные депутаты Александра Онищенко.
В письме сформулированы и вопросы относительно установления президентом контроля над Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой, Национальной комиссией по регулированию сферы коммунальных услуг, главами местных госадминистраций и судами. Кроме того, в письме нардепы называют неудовлетворительными ответы пресс-службы президента на определенные случаи.
[40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь]: Посмотри! http://ua24ua.net/40-nardepov-potrebovali-ot-poroshenko-otchitatsya-ob-ofshorah-lipetskoy-fabrike-i-tsene-na-ugol/
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Диабетный алкаш, ты в этом такую планку поднял, что ее никто не сможет переплюнуть.
За тупость и за скотство. За проданную кровь Майдана. За потерянные четыре года и за попытку украсть у страны будущее.
😜
Запад со своим МВФом вмешивается в наши суверенные внутренние дела!
На самое святое посягают, добытое в дыму сражений, в жерновах колеса истроии.
Разве Запад перемогу здобував, отгонял от Золотого Унитаза покровителя страусов?
Гонялся за его КАМАЗами по всей стрне? (Почти поймали, чуть было тонны денёг в казну не вернули.)
Мы что, для МВФа старались, чтоб они пришли на готовенькое?
Мы сами знаем, какой Антикоррупционный суд нам нужен.
Они, видете ли, пришлют нам своих (не ну наглецы, мля!) судей.
Это где ж такое видано, откуда им знать что их судьи лучше наших насудят?
Наши уже проверенные, многократно люстрированные, надёжные.
Кроме того, они богатые, значит, взятки брать не будут.
Им уже слитки некуда складывать, все подвалы алмазами забиты, Виргинские острова от оффшоров прогибаются.
У них уже положение безвыходное, полная безнадёга, осталось одно- судить честно.
А Запад хочет нам своих судей-голодранцев подсунуть.
Что эти евросудьи могут? Они что, знают, кого сажать, а кого в одеялке народу показывать?
Народ любит эти цирки, типо коррупционер при смерти, на каталке в одеялке.
Народу приятно, а мы всё делаем для народа.
Так что, дорогие западные коллеги, нам ваших судей и даром не нать.
И за бесплатно.
Они на Майдане под пулями стояли?
Им куля в лоб летела? Со смещённым центром тяжести?
Их били грузинские снайперы Саакашвили?
Их дети служили миномётчиками на передовой?
Чем эти так называемые судьи заслужили право у нас тут честно- прозоро поработать?
Кароч, Запад- накося-выкуси!
Но траншик всёж дайте для развития экономики, реформ разных, поддержите маладую савец...суверенную республику...ой! страну!
ну что вам стоит.
А мы вам- новую реформу- повышение тарифов населению!
Ну чё, пойдёт?
😜