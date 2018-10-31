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 Политика Украины, За рубежом
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 Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО

Минск также готов взять сопровождать проведение выборов на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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Лукашенко призвал активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением минских соглашений.

"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведения выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", – сказал президент Беларуси.

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"Будем откровенны, – продолжил Лукашенко, – решение конфликта на Донбассе, при желании, мог бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы".

Лукашенко также поддержал идею введения на Донбасс миротворцев.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение ", – отметил президент Беларуси.

Напомним, в Минске 31 октября и 1 ноября впервые в Восточной Европе проходит выездная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

В ней участвует многочисленная делегация экспертов и политиков из Украины.

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Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные международные проблемы. Заседании конференции традиционно проводятся ежегодно в феврале в столице Баварии. Менее масштабные заседания проводятся осенью в других странах мира.

В основном списке участников минской встречи фигурирует 90 человек. Среди них три президента – Армении, Беларуси и Косово, два премьер-министра, из Молдовы и Сербии, четыре министра иностранных дел – Македонии, Монголии, Польши, Словакии. Как утверждает белорусская служба Радио Свобода, была информация о приезде в Минск и президента Украины Петра Порошенко, но она пока не подтверждена официально.

В официальном списке анонсов событий на сайте президента Украины новые посещение Минска не значатся.

Украину представляют бывший вице-премьер Григорий Немыря, председатель партии "Основа" Андрей Николаенко, политик и бизнесмен Сергей Тарута, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

Источник: https://censor.net.ua/n3094423
 
 
 Топ комментарии
 
"Минск также готов взять сопровождать проведение выборов на Донбассе."

Пусть у себя научится их делать.
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прям рвется туда лукашенка, странно это все
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Союзник путінсько-фашистської Росії буде контролювати кордони України? Це розраховано на ідіотів?
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины,Источник: https://censor.net.ua/v3094423

Главная цель путина в Украине - "замороженный конфликт", - Олланд
Білорусь може забезпечити мир у східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1691Президент россии владимир путин больше всего стремится превратить войну в Украине в "замороженный конфликт", чтобы контролировать эту территорию.
"Желание владимира путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию "замороженных". В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель - не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с россией, включая Крым", - пояснил бывший французский лидер. Он также выразил уверенность, что "частичная вина и самой Украины" заключается в том, что "борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений".Источник: https://censor.net.ua/n3094281

Александр Григорьевич Лукашенко - Спустя три десятка лет с момента начала конфликта в Нагорном Карабахе все так же далек от мирного разрешения.часть мира таёжного союза далеко не с киевской( хунтой,) а совсем наоборот ...
Главная цель путина в Украине - "замороженный конфликт",
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Маячня якась, ну ось наприклад стоять миротворці з Білорусі на кордоні на дамбасі: їдуть донськи казачки з "гумконвоєм" через кордон; миротворці "стій" а ті у віповідь "спокійно ми свої брати славяне!" і що буде? Пропустять та засекретятять, а нафіг потрібна бутафорія?¿
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Україна повинна бути готова до ескалації російської агресії з будь якого боку і Білорусь не виключення ,не треба купуватися на улюлюкання Лукашенко.Треба розуміти,в разі чого російське керівництво не буде питати дозволу у Мінська бо в них буде варіант тільки один,погодитися на те що пропонує москва.
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бацько лукашенко это путинская затычка.
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Дзякуй вядома, але ну яго да чорта
Ще не забули як Лука кацапам креветки та ананаси з "власної садиби" експортував?
Можемо нагадати:
https://m.youtube.com/watch?v=n8DgkddCBFg

Те саме буде і з "миротворцями від Луки", але експорт вже піде у зворотньому напрямку.
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та видел сегодня его выступление краем глаза - постоянно мы с расеей, угрожать нам с рассеей... Короче, мое мнение не поменялось - надо относиться к нему, как к союзнику Хуйла и посылать подальше.
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Лукашенко підстилка путінська і союзник РФ, вірити йому не можна. Він власну територію не контролює, а тут взявся іншим допомагати. Його плішивий карлик путін заставляє лізти в Україну, всіма можливими і неможливими спробами.
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А ещё Пётр доверят Луке. Он сам это говорил. Два агента Кремля.
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"Білорусь може забезпечити мир у східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, - Лукашенко" - ну, для тупых бульбашей Бацка, председатель колхоза, авторитет, и свою биомассу держит по стойке смирно, кушать им пока есть что, есть нагайка в виде бялорусского КГБ, а что ещё надо крепостным, да и наверняка Бацке завидует наш совковый Янушенко, как он умно, без видимых, больших жертв, скрутил в браний рог бульбашей.
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Как можно будет отличить кацапов в беларусской форме от беларусов?
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Нервы,нервы, ужо цiк нервовы у абодвух, ад напружаннай працы. )))))
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Шо та не показывали в этом году
по тв, как они с Николкой урожай бульбы собирают.
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Мабыць згнiла, а можа калян паслау яго з яго бульбаю.
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Показывали. Там еще арбузы знатные выросли.
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Навіть не слухаючи цього російського блазня і маріонетку скажу - пішов в дупу.
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Восток это не только Донбасс. Или он хочет всю границу с РФ взять под контроль Уйла чтобы потом её незаметно стереть?
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Национальный герой Беларуси
Кастусь Калиновский перед тем, как его повесили росийские окупанты, сказал: Ваюй народзе, за свае
чалавечае и народнае права,за сваю веру, за зямлю сваю родную. Бо я табе з пад шыбеницы кажу, народзе, што тады
тольки зажывеш счаслива, кали над табой маскаля ужо ня будзе!
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Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе Білорусь може забезпечити мир у східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 786 - Беларусь свой суверинитет и независимость от расеи защетить не может а тут нам предлагает .....
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на крысме:1. Сегодня на судилище оккупанты оставили под стражей до 25 декабря задержанного после обыска накануне Гафарова Дилявера https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/7269380076736582. В Керчи, где совсем недавно совершен теракт с десятками убитых, на базе детского оздоровительного лагеря "Черноморочка" стартовала "юнармейская смена". В рамках смены работают военно-прикладные площадки, где детей учат стрелять из винтовок и пистолетов. Организатором шабаша выступил региональный штаб "Юнармии" и его руководитель, нацист и шовинист, Криворученко Олег http://atr.ua/news/179608-posle-terakta-v-kerci-okkupanty-snova-ucat-detej-strelat3. В Севастополе в оккупационное движение школьников "Юнармия" оккупанты втянули уже 1800 несовершеннолетних детей, которых обучают владению оружием и ведению боевых действий. Об этом военном преступлении гордо отрапортовали сами оккупанты. Подробности и шокирующие нормального человека фото смотрите по ссылке https://crimeahrg.org/okkupatsionnyie-vlasti-sevastopolya-zayavili-o-rekordnom-popolnenii-ryadov-yunarmii-v-gorode/
4. Оккупанты собираются распилить 2 миллиарда рублей на озаборивание школ и детских садов Крыма http://www.sobytiya.info/news/krymu-mozhet-ponadobit-sya-2-milliarda-na-ozaborivanie-shkol-i-detsadov . Зданию ФСБ в Архангельске, где сегодня студент совершил теракт, никакая охрана не помогла https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057578827784876032
5. Вчера оккупанты сообщили, что "моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских моряков судна ЯМК-0041". В Госпогранслужбе Украины прокомментировали: "Сообщения, распространенные российскими медиа, являются манипуляторными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, так как все граждане являются украинцами. Неизвестно, по каким причинам моряки «НОРДа» пожелали поехать домой именно сегодня (30.10.2018), ведь они это могли сделать еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве рф. А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, является естественным, поскольку их не в чем обвинить". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила: "Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал". Также она уточнила, что моряки керченского судна вернулись в Крым по украинским документам, т.к. являются только гражданами Украины https://ru.krymr.com/a/news-moryaki-kerchenskogo-sudna-nord-vyehali-v-krym-po-ukrainskim-dokumentam/29573532.html6. Ветер сменил направление - Армянск снова задохнулся: "Кому-то воняет сейчас? Ветер поменялся, я опять задыхаюсь. Позвонила в ЕДДС, сказали, что звонков нет. Только с Перекопа звонят". Комментарии: "Согласен, воняет!", "2 дня было хорошо, щас ветер поменялся, опять вонь стоит!", "Ещё туман кислый", "Шел по темноте - туман странный был. Не туманистый. С востока клубами двигался, как дым. И сухой", "Да, вонь уже идёт от наших стенаний, дорогие горожане. Два дня назад всё перемыла. Рамы - изнутри и снаружи. Сегодня опять коричневый налёт. А состояние-то какое? Приехали дети. Страшный кашель у малышей, слезоточивость. Это что?", "Только что звонила в Симферополь на горячую линию и к нам. Воняет, и от тумана привкус кислый во рту", "Сволочи((, так жить и зависеть от направления ветра!", "Мою и мою. Только выхожу на лоджию - сопли, слёзы, одышка. Приехали вполне здоровые дети с материка. Сразу же горло, кашель, даже температура повышается. Такое желание: всех собрать в моей квартире на моей лоджии минут на 5. Приходите, гости дорогие. Не вру. Достаточно 5 минут побывать, а потом долго чухаться во всех частях своего тела", "Я отвечаю, жизни и здоровью ничего не угрожает. До пенсионного увеличенного возраста вы не доживете. Верьте мне, я никогда не обманываю - С. Аксёнов. Ну, а я скажу: Серёжа, ты б…л. Вонь ужасная. Глаза режет, кашель появляется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10573802215387217937. Жители Армянска и Перекопа жалуются на действия врачей, которые отказываются диагностировать аллергические реакции, которые люди связывают с химическим отравлением https://ru.krymr.com/a/news-v-armianske-staviat-nevernie-diagnozi/29573088.html 8. Я же говорю, кислота пошла в определенном смысле на пользу жителям Армянска: "Местные власти, как и многие в Крыму, четко встроились в челендж: кто против позиции «все хорошо» - диверсант. Выслуживаясь перед вышестоящими и затыкая рот правде, учтите, вы не патриоты страны и не представители народа, а лишь кучка трусов, которые боятся потерять хлебное место и лижущие вышестоящие задницы подонков. Анон", "Мне очень жаль вас, если вы только щас это поняли. Только умственно-отсталый до сих пор не понял суть происходящего", "Да людей в Армянске все устраивает, САМИ жители города не хотят них*ра делать. Они горой стоят за вонючий завод, с зарплатой 15-20 тыс, готовы себя и детей за копейки вытравить!! Сидят в группах ноют, а по факту 70% - сыкуны!! Соответственно, что хотят, то и имеют!! Я посмотрю, как умники запоют весной, когда типа воздух будет больше 20°", "Посмотрел фильм Дурак 2014 года. Он рассказывает о жизни простых людей и работы администрации. Так похожа ситуация", "Смотрели. Прискорбное окончание фильма. Но весьма предсказуемое" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10575737665434296329. Оккупанты продолжают зачистку предателей Украины. За мошенничество арестован бывший т.н. "начальник госкомитета по государственной регистрации и кадастру" Бахчисарайского района Рустем Джанбазов. Ранее коллаборант, в том числе, занимал должность "прокурора" в отделе по "надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры" http://atr.ua/news/179595-v-krymu-arestovan-podelnik-balbeka-dzanbazov-smi 10. В Севастополе избивают детей за "неправильную" одежду. Новые веяния пришли к нам с понаехавшими из-за мостовья. Подростков останавливают на улице и требуют "пояснить за шмот". Если ответ не удовлетворяет идиотов, то подростков жестоко избивают на глазах у прохожих http://meridian.in.ua/news/37696.html
11. Крым утопает в родной говени: "Прекрасный был сегодня денёк, и решили мы съездить в лес. Если честно, я в шоке!!!! Это в районе Кизилташа. РАНЬШЕ очень любили это место за красоту. Теперь… Неужели это вижу только я, куда смотрят местные власти? Не анонимно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057372552883003392 12. "Легендарный Севастополь" засрали в прямом смысле этого слова военные оккупанты. Ватники создали тему "Позор военным рф", в которой не подбирали слов в отношении высвободителей: "Столик сожгли за неимением дров, на дрова также пустили много деревьев, территория степи и леса завалена горами покрышек и мусора, остатки сухпайков и битого стекла, не закопанные сортиры в виде ям с говнищем", "Завоеватели, ёпт!", "Говнари в погонах", "Ну, так дома же под себя гадят. Не в гостях, чай", "Да, все правильно в теме! Позор военным рф! Не укровоякам, не военным Зимбабве - военные рф. Насрали - им и ПОЗОР!", "Как народ воспитали, так он себя и ведет" https://twitter.com/Kosstik8/status/1057371643016822791Запоребрики и особо упоротые начали писать, что позор не военным, а тем, кто создал "провокационную тему", но другие ватники с этим не согласились https://twitter.com/Kosstik8/status/1057597544375693318 13. Житель Севастополя прокомментировал приключения Кузи: "Огромный корабль утопил самый большой док. В ответ на авианосец напал башенный кран и проломил ему палубу. Кто же думал, что восстание машин начнется на свалке металлолома?" https://ru.krymr.com/a/dym-avarii-nekhvatka-krestikov-neudachi-admirala-kuznetsova/29573159.htmlP.S. Я наивно полагал, что оккупанты хотя бы ради "приличия" на какое-то время перестанут давать детям в руки оружие. Но нет, все продолжается с новой силой - даже в Керчи. Оккупанты растят детей-убийц - и в россии, и в оккупированных ею Крыму, Луганске, Донецке… Да, можно хотя бы частично оградить от милитаризации своего ребенка, не отдавая его в такие "кружки", где детей учат убивать. Но никто вам не даст гарантии, что другой ребенок по своей инициативе или в результате разработки ФСБ снова в людном месте не совершит массовое убийство. Почему-то весь мир закрывает глаза на то, что творит высокодуховная секта православных террористов, уничтожившая уже не одну сотню тысяч человеческих жизней.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Нахера розмінюватись "памелачам" - вже краще ніж Кадиров і його головорізи ніхто не "забезпечітмір", на кордоні...
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Цікава пропозиція від Лукашенка, але для початку нехай заспіває українську народну пісню про Пуйло... А там побачимо..😋😋😋
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З'їсти то він з'їсть, але хто ж йому дасть. (с)
Бацька, сиди в себе вдома і облаштовуй кордон, а на сході України без тебе розберемося. Ти себе вже давно викрив
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Дякуємо, але ваша "допомога" у вигляді васала агресора українцям десь там по цимбалам.
Гарбуз тобі від України:
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фига се!! ты щедрый!!(такой гарбуз и от украинцев!!)они кроме ,,вафельки кацапской"и то за щёчку ничё другое не принимают.
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Бацька, дякуємо, але якось краще без тебе впораємося.
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Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе...
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вот не хватало нам из-за батькиных хотелок посраться с сябрами..
коню ясно,что кацапы будут их там валить пачками,приписывая это ВСУ,чтобы разругать братские народы - это раз..
далее - кто отличит кацапа от бульбаша,если одеть его в форму ВСБ ? правильно,вот и второй профит для свиней..
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Не дай Бог, их туда впустить, будете выполнять минские соглашения путина по полной.
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Цей Гарант "Саюзного гасударства" и член ОДКБ гарантує... Гарант Рашки, до речі теж "Саюзного гасударства" и член ОДКБ нам теж гарантував.
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Не знаю, что там бацька может обеспечить....знакомая на днях ездила на родину в Беларусь, рассказывала все жд пути на станциях и полустанках забиты эшелонами с танками и бмп, над головой постоянно ревут военные самолеты. Такое впечатление что завтра война. Местные все зашуганы, сидят по домам, рот на замке, в школах муштра и принудиловка.
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Нам красной руси хватает, нахера еще и белая. С такими миротворцами -врагов не надо.
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Лукашенка идёт наХрен всле за Хуйлом и его паРашей!
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Ага щаззз.Сябры встали на границе,а назавтра в Рашку,взяли и вступили,всей страной...И вот,на границе вже не сябры,а солдаты рашка федераски Білорусь може забезпечити мир у східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2467
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БаЦька блефує)). Ти Лука для початку поверни Гриба з Краснодарського СИЗОа вже потім патякай))!! Миротворець самий вірний друг засРашки??)).. Білорусь може забезпечити мир у східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6521
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Не вздумайте попасться на эту уловку.
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Білорусь може, що завгодно робити лише із зворотнього боку кордону з Україною, тобто на території РФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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