 Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Лукашенко призвал активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением минских соглашений.
"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведения выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", – сказал президент Беларуси.
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"Будем откровенны, – продолжил Лукашенко, – решение конфликта на Донбассе, при желании, мог бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы".
Лукашенко также поддержал идею введения на Донбасс миротворцев.
"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение ", – отметил президент Беларуси.
Напомним, в Минске 31 октября и 1 ноября впервые в Восточной Европе проходит выездная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
В ней участвует многочисленная делегация экспертов и политиков из Украины.
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Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные международные проблемы. Заседании конференции традиционно проводятся ежегодно в феврале в столице Баварии. Менее масштабные заседания проводятся осенью в других странах мира.
В основном списке участников минской встречи фигурирует 90 человек. Среди них три президента – Армении, Беларуси и Косово, два премьер-министра, из Молдовы и Сербии, четыре министра иностранных дел – Македонии, Монголии, Польши, Словакии. Как утверждает белорусская служба Радио Свобода, была информация о приезде в Минск и президента Украины Петра Порошенко, но она пока не подтверждена официально.
В официальном списке анонсов событий на сайте президента Украины новые посещение Минска не значатся.
Украину представляют бывший вице-премьер Григорий Немыря, председатель партии "Основа" Андрей Николаенко, политик и бизнесмен Сергей Тарута, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
Главная цель путина в Украине - "замороженный конфликт", - Олланд
Президент россии владимир путин больше всего стремится превратить войну в Украине в "замороженный конфликт", чтобы контролировать эту территорию.
"Желание владимира путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию "замороженных". В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель - не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с россией, включая Крым", - пояснил бывший французский лидер. Он также выразил уверенность, что "частичная вина и самой Украины" заключается в том, что "борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений".Источник: https://censor.net.ua/n3094281
Александр Григорьевич Лукашенко - Спустя три десятка лет с момента начала конфликта в Нагорном Карабахе все так же далек от мирного разрешения.часть мира таёжного союза далеко не с киевской( хунтой,) а совсем наоборот ...
Главная цель путина в Украине - "замороженный конфликт",
Ще не забули як Лука кацапам креветки та ананаси з "власної садиби" експортував?
Можемо нагадати:
https://m.youtube.com/watch?v=n8DgkddCBFg
Те саме буде і з "миротворцями від Луки", але експорт вже піде у зворотньому напрямку.
по тв, как они с Николкой урожай бульбы собирают.
Кастусь Калиновский перед тем, как его повесили росийские окупанты, сказал: Ваюй народзе, за свае
чалавечае и народнае права,за сваю веру, за зямлю сваю родную. Бо я табе з пад шыбеницы кажу, народзе, што тады
тольки зажывеш счаслива, кали над табой маскаля ужо ня будзе!
4. Оккупанты собираются распилить 2 миллиарда рублей на озаборивание школ и детских садов Крыма http://www.sobytiya.info/news/krymu-mozhet-ponadobit-sya-2-milliarda-na-ozaborivanie-shkol-i-detsadov . Зданию ФСБ в Архангельске, где сегодня студент совершил теракт, никакая охрана не помогла https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057578827784876032
5. Вчера оккупанты сообщили, что "моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских моряков судна ЯМК-0041". В Госпогранслужбе Украины прокомментировали: "Сообщения, распространенные российскими медиа, являются манипуляторными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, так как все граждане являются украинцами. Неизвестно, по каким причинам моряки «НОРДа» пожелали поехать домой именно сегодня (30.10.2018), ведь они это могли сделать еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве рф. А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, является естественным, поскольку их не в чем обвинить". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила: "Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал". Также она уточнила, что моряки керченского судна вернулись в Крым по украинским документам, т.к. являются только гражданами Украины https://ru.krymr.com/a/news-moryaki-kerchenskogo-sudna-nord-vyehali-v-krym-po-ukrainskim-dokumentam/29573532.html6. Ветер сменил направление - Армянск снова задохнулся: "Кому-то воняет сейчас? Ветер поменялся, я опять задыхаюсь. Позвонила в ЕДДС, сказали, что звонков нет. Только с Перекопа звонят". Комментарии: "Согласен, воняет!", "2 дня было хорошо, щас ветер поменялся, опять вонь стоит!", "Ещё туман кислый", "Шел по темноте - туман странный был. Не туманистый. С востока клубами двигался, как дым. И сухой", "Да, вонь уже идёт от наших стенаний, дорогие горожане. Два дня назад всё перемыла. Рамы - изнутри и снаружи. Сегодня опять коричневый налёт. А состояние-то какое? Приехали дети. Страшный кашель у малышей, слезоточивость. Это что?", "Только что звонила в Симферополь на горячую линию и к нам. Воняет, и от тумана привкус кислый во рту", "Сволочи((, так жить и зависеть от направления ветра!", "Мою и мою. Только выхожу на лоджию - сопли, слёзы, одышка. Приехали вполне здоровые дети с материка. Сразу же горло, кашель, даже температура повышается. Такое желание: всех собрать в моей квартире на моей лоджии минут на 5. Приходите, гости дорогие. Не вру. Достаточно 5 минут побывать, а потом долго чухаться во всех частях своего тела", "Я отвечаю, жизни и здоровью ничего не угрожает. До пенсионного увеличенного возраста вы не доживете. Верьте мне, я никогда не обманываю - С. Аксёнов. Ну, а я скажу: Серёжа, ты б…л. Вонь ужасная. Глаза режет, кашель появляется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10573802215387217937. Жители Армянска и Перекопа жалуются на действия врачей, которые отказываются диагностировать аллергические реакции, которые люди связывают с химическим отравлением https://ru.krymr.com/a/news-v-armianske-staviat-nevernie-diagnozi/29573088.html 8. Я же говорю, кислота пошла в определенном смысле на пользу жителям Армянска: "Местные власти, как и многие в Крыму, четко встроились в челендж: кто против позиции «все хорошо» - диверсант. Выслуживаясь перед вышестоящими и затыкая рот правде, учтите, вы не патриоты страны и не представители народа, а лишь кучка трусов, которые боятся потерять хлебное место и лижущие вышестоящие задницы подонков. Анон", "Мне очень жаль вас, если вы только щас это поняли. Только умственно-отсталый до сих пор не понял суть происходящего", "Да людей в Армянске все устраивает, САМИ жители города не хотят них*ра делать. Они горой стоят за вонючий завод, с зарплатой 15-20 тыс, готовы себя и детей за копейки вытравить!! Сидят в группах ноют, а по факту 70% - сыкуны!! Соответственно, что хотят, то и имеют!! Я посмотрю, как умники запоют весной, когда типа воздух будет больше 20°", "Посмотрел фильм Дурак 2014 года. Он рассказывает о жизни простых людей и работы администрации. Так похожа ситуация", "Смотрели. Прискорбное окончание фильма. Но весьма предсказуемое" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10575737665434296329. Оккупанты продолжают зачистку предателей Украины. За мошенничество арестован бывший т.н. "начальник госкомитета по государственной регистрации и кадастру" Бахчисарайского района Рустем Джанбазов. Ранее коллаборант, в том числе, занимал должность "прокурора" в отделе по "надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры" http://atr.ua/news/179595-v-krymu-arestovan-podelnik-balbeka-dzanbazov-smi 10. В Севастополе избивают детей за "неправильную" одежду. Новые веяния пришли к нам с понаехавшими из-за мостовья. Подростков останавливают на улице и требуют "пояснить за шмот". Если ответ не удовлетворяет идиотов, то подростков жестоко избивают на глазах у прохожих http://meridian.in.ua/news/37696.html
11. Крым утопает в родной говени: "Прекрасный был сегодня денёк, и решили мы съездить в лес. Если честно, я в шоке!!!! Это в районе Кизилташа. РАНЬШЕ очень любили это место за красоту. Теперь… Неужели это вижу только я, куда смотрят местные власти? Не анонимно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057372552883003392 12. "Легендарный Севастополь" засрали в прямом смысле этого слова военные оккупанты. Ватники создали тему "Позор военным рф", в которой не подбирали слов в отношении высвободителей: "Столик сожгли за неимением дров, на дрова также пустили много деревьев, территория степи и леса завалена горами покрышек и мусора, остатки сухпайков и битого стекла, не закопанные сортиры в виде ям с говнищем", "Завоеватели, ёпт!", "Говнари в погонах", "Ну, так дома же под себя гадят. Не в гостях, чай", "Да, все правильно в теме! Позор военным рф! Не укровоякам, не военным Зимбабве - военные рф. Насрали - им и ПОЗОР!", "Как народ воспитали, так он себя и ведет" https://twitter.com/Kosstik8/status/1057371643016822791Запоребрики и особо упоротые начали писать, что позор не военным, а тем, кто создал "провокационную тему", но другие ватники с этим не согласились https://twitter.com/Kosstik8/status/1057597544375693318 13. Житель Севастополя прокомментировал приключения Кузи: "Огромный корабль утопил самый большой док. В ответ на авианосец напал башенный кран и проломил ему палубу. Кто же думал, что восстание машин начнется на свалке металлолома?" https://ru.krymr.com/a/dym-avarii-nekhvatka-krestikov-neudachi-admirala-kuznetsova/29573159.htmlP.S. Я наивно полагал, что оккупанты хотя бы ради "приличия" на какое-то время перестанут давать детям в руки оружие. Но нет, все продолжается с новой силой - даже в Керчи. Оккупанты растят детей-убийц - и в россии, и в оккупированных ею Крыму, Луганске, Донецке… Да, можно хотя бы частично оградить от милитаризации своего ребенка, не отдавая его в такие "кружки", где детей учат убивать. Но никто вам не даст гарантии, что другой ребенок по своей инициативе или в результате разработки ФСБ снова в людном месте не совершит массовое убийство. Почему-то весь мир закрывает глаза на то, что творит высокодуховная секта православных террористов, уничтожившая уже не одну сотню тысяч человеческих жизней.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Бацька, сиди в себе вдома і облаштовуй кордон, а на сході України без тебе розберемося. Ти себе вже давно викрив
Гарбуз тобі від України:
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе...
коню ясно,что кацапы будут их там валить пачками,приписывая это ВСУ,чтобы разругать братские народы - это раз..
далее - кто отличит кацапа от бульбаша,если одеть его в форму ВСБ ? правильно,вот и второй профит для свиней..