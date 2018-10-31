 В Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00.

"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Так, движение может быть ограничено на:

проспекте Бажана;

Набережном шоссе;

Парковой дороге;

Владимирском спуске;

Европейской площади;

ул. Грушевского;

ул. Шелковичной;

ул. Институтской;

ул. Крещатик;

ул. Михайловской;

ул. Владимирской;

ул. Большой Житомирской.

Как известно, Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. В рамках визита в Киев Меркель, в частности, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.