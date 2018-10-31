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 В Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА

В Киеве завтра, 1 ноября 2018 года, из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00.

"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Так, движение может быть ограничено на:

  • проспекте Бажана;
  • Набережном шоссе;
  • Парковой дороге;
  • Владимирском спуске;
  • Европейской площади;
  • ул. Грушевского;
  • ул. Шелковичной;
  • ул. Институтской;
  • ул. Крещатик;
  • ул. Михайловской;
  • ул. Владимирской;
  • ул. Большой Житомирской.

Как известно, Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. В рамках визита в Киев Меркель, в частности, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3094420
 
 
 Топ комментарии
 
Їй заборонено з"являтись на Дамбасі.В Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА - Цензор.НЕТ 5314
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І дідуся переїхати на переході - то ж таке, не варте уваги. Ходять воші там де кортежі не їздять. Самі винні.
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І хлопця на Позняках. А потім відвертати мордяку - настамнєт і нє било
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пусть лучше в Авдеевку приедут на встречу....
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Приезжает обрабатывать Петю под капитуляцию перед его поездкой во Францию...сумно бля В Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА - Цензор.НЕТ 3739
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во Франции все решится... попомнишь мои слова....(там сходняк крутой намечается)
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никакой капитуляции не будет, иначе пете конец
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будет..но "легкая" и лохи ничего не поймут...

иначе этих разговоров в политикуме бы не шли...
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та ограничением нас не испугать
а фрау Меркель...не частый ( В Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА - Цензор.НЕТ 3819) гость у нас
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Завтра будет полная жопа в Киеве! А как все хорошо начиналось весной 2014-го - кортежив бильше не будэ! И рожу такую ришучу бэмць. И глазами щыро - блым!
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І дідуся переїхати на переході - то ж таке, не варте уваги. Ходять воші там де кортежі не їздять. Самі винні.
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І хлопця на Позняках. А потім відвертати мордяку - настамнєт і нє било
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А что, Меркель в такси или маршрутке должна ездить?
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А чого боятись? Хай їздять. Можна ж всігда висловити крайню озабоченісь.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА
 
 
 
 
 
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