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 В районе оккупированной Горловки с востока зафиксировано продвижение сил: расстояние между сторонами сократилось, - Хуг

Расстояние между украинскими военными и боевиками в районе Горловки на Донбассе сократилось на 1 км, продвижение вперед зафиксировано с востока, констатируют в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"На прошлой неделе мы увидели признаки продвижения вперед в еще двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия выявили возле Ставков и Горловки новые системы траншей, которые тянуться далее на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которая в одном месте сократилась почти на 1 километр", - заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти последние продвижения подобны тем, которые происходили в Желобке, Водяном и Южном ранее в этом году. И совсем недавно – в Золотом", - добавил он.

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По словам А.Хуга, на прошлой неделе СММ зафиксировала 26 единиц крупнокалиберного вооружения в местах, откуда стороны обязались отвести такое оружие.

Он отметил, что нарушения удалось выявить вопреки тому, что наблюдателям 21 раз отказывали в доступе к интересующим их местам, из них 19 случаев недопуска были на неподконтрольных территориях.

По словам заместителя главы миссии, 16 единиц запрещенного вооружения выявили в подконтрольных правительству районах, 10 – в неконтролируемых.

Он также отметил, что в нынешнем году СММ зафиксировала свыше 3 тыс. единиц запрещенного оружия, размещенного с нарушением согласованных линий отведения вооружения.

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"После того, как стороны уже 14-й раз подтвердили свою преданность прекращению огня, СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 8300 нарушений этого самого режима прекращения огня", - заявил также А.Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3094417
 
 
 Топ комментарии
 
Неустановленные плохо пахнущие люди в разномастной одеженке, х.е.з...
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Цензор!! Хоть вы не пишите и не подыгрывайте продажным шкурам *боевики-террористы* (( Называйте тех кто воюет против нас теми кто они и являються!!
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Цензор!! Хоть вы не пишите и не подыгрывайте продажным шкурам *боевики-террористы* (( Называйте тех кто воюет против нас теми кто они и являються!!
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согласен! сколько раз можно реальных кацапов называть "боевиками", "террористами", "сепарами"...Пятый год войны с лишнехромосомными, имейте совесть называть вещи своими именами.
называйте кацапов правильно-российскими оккупантами.
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Неустановленные плохо пахнущие люди в разномастной одеженке, х.е.з...
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с акткудава там траншеи образовались...?
земная кора наверное треснула...и из нее вывалилось и вооружение и боезапасы и демоны
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а наши стреляли по наступающему противнику?
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Не стреляли . Наверное наши керманычи их за противников не считают .
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Если они там хорошие, удобные траншеи оборудовали, то это хорошо, нашим ребятам будет меньше работы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ районе оккупированной Горловки с востока зафиксировано продвижение сил: расстояние между сторонами сократилось, - Хуг
 
 
 
 
 
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