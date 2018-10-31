 Наместник Лавры Павел заявил о верности РПЦ

Об этом сообщает "Интерфакс-Религия", передает Цензор.НЕТ.

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"Не могу сказать, что в нашей братии есть какие-нибудь шатания. (...) Поэтому я верю, надеюсь и не сомневаюсь, что братия останется верной святой Украинской православной церкви, которая совместно носит титул Русской православной церкви", - сказал митрополит Павел.

Напомним, ранее патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.