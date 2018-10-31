 Наместник Лавры Павел заявил о верности РПЦ

Об этом сообщает "Интерфакс-Религия", передает Цензор.НЕТ.
"Не могу сказать, что в нашей братии есть какие-нибудь шатания. (...) Поэтому я верю, надеюсь и не сомневаюсь, что братия останется верной святой Украинской православной церкви, которая совместно носит титул Русской православной церкви", - сказал митрополит Павел.
Напомним, ранее патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.
"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.
Сейчас оно царь и бог... А если МП изгонят - то будет дьячком в Горохове!
Занесет кому надо и смотришь - новый приход!
ЗЫ:
- И ты, Брут?
- И я, Цезарь.
- Не ожидал, Брут.
- Сюрприз, Цезарь!
Но ефемерной организации?.....
Не удивительно что у него на почве секс.воздержания давно крышу снесло!
Ось гебня і осміліла.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3093522
Куда не оглянись-сплошное на..балово.
Ведь бог ваш все простит-в раю пройдут все беды.
Воюйте,убивайте-несите жертву богу,
Ведь этот ваш господь,не скажет истинну дорогу.
И если посмотреть все этии писанья,
Одна лишь кровь,да кровь-а где же созиданье.
Последнее особенно умиляет. Симбиоз сбушников и кацапских священников.
А приползут очень скоро. Эти толстомордые любители шика ни за что не сожгут себя в кельях, как староверы )))