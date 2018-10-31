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 Политика Украины, Общество
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 Наместник Лавры Павел заявил о верности РПЦ

Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры, находящейся сейчас в пользовании УПЦ МП, прибыл в Москву на фестиваль православных СМИ и заявил о верности Московскому патриархату.

Об этом сообщает "Интерфакс-Религия", передает Цензор.НЕТ.

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"Не могу сказать, что в нашей братии есть какие-нибудь шатания. (...) Поэтому я верю, надеюсь и не сомневаюсь, что братия останется верной святой Украинской православной церкви, которая совместно носит титул Русской православной церкви", - сказал митрополит Павел.

Напомним, ранее патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3094413
 
   
 Топ комментарии
 
В чем проблема? РПЦ верен Павел, а не Лавра.
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Лавра принадлежит народу Украины и её государству. рпц всего лишь арендует Лавру.. и аренду можно легко разорвать - ведь арендатор по бумагам УПЦ.. а не рпц))
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Нахер ублюдка проклятого из украинской Лавры!!! Лизунам подхвостного пространства Сатаны там не место!!
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В чем проблема? РПЦ верен Павел, а не Лавра.
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Павлухе на юбилей - полтинник нехилого Мерина подогнали с номерами "Святой", - ну шо б хоть шото у него святого было...
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Тут еще разобраться нужно, святой "мерин" или только гос номер?
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Даже более того, не приведи Господь этот желудок заявил бы о своём переходе в УПЦ КП, это должно было бы сильно напрячь её (УПЦ КП).апологетов)
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Лавра принадлежит народу Украины и её государству. рпц всего лишь арендует Лавру.. и аренду можно легко разорвать - ведь арендатор по бумагам УПЦ.. а не рпц))
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Нахер ублюдка проклятого из украинской Лавры!!! Лизунам подхвостного пространства Сатаны там не место!!
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це трошки - зачекайте...., на колимі будете вірні свой секті
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Приковать на цепь за ногу возле входа в лавру - верные псы всегда нужны...)
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Павлик за кормушку будет держаться до последнего!!
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Конечно.....
Сейчас оно царь и бог... А если МП изгонят - то будет дьячком в Горохове!
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Продаст свой мерс, побрякушки и построит новую!
Занесет кому надо и смотришь - новый приход!
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И правильно. Зачем напрасно народ расстраивать? Придет время, будет сюрприз.
ЗЫ:
- И ты, Брут? Наместник Лавры Павел заявил о верности РПЦ - Цензор.НЕТ 1336
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Наверное когда первый раз не Гундяю привез деньги , а от него уехал с баблом церковным.....
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Извращенец.... Ну я понимаю верность бабе.... Ну или дьячку какому то...
Но ефемерной организации?.....
Не удивительно что у него на почве секс.воздержания давно крышу снесло!

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Какое у них воздержание? Они молоденьких прихожан регулярно в жопу причащают.
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пока это говно в мордоре - аннулируйте его паспорт и до побачення...
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Путинские попы должны незамедлительно освободить помещение украинской церкви и забыть туда дорогу навсегда...
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Кто сдал(подписал) Лавру в аренду рашистам?... почему договор аренды до сих пор не расторгнут?
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А філарет сказав: "Я вірю, що рано чи пізно лаври перейдуть в Українську церкву. Який для цього потрібен час? Відповідь - не знаю."...
Ось гебня і осміліла.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3093522
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кто то ЕЩЕ верит в "верность" отца павла??))))))))))))))))))))))))))))
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гнать их надо в шею ...а то зас@ут всю хату и курей сожрут ... Наместник Лавры Павел заявил о верности РПЦ - Цензор.НЕТ 888

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Фу, позор! Это как заявить о верности своей козе. Верный скотоложец звучит скрепно но гадко
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Збирайся вже до дому, гебешний засланець.
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Интересно было бы взглянуть на договор об аренде Лавры.
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вроде Кума подписал на 50 лет, осталось 30.
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Значит надо провести инспекцию и аудит, найти кучу нарушений договора, и его пересмотреть.
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Как бы прорашисткие попы Лавру не разворовали. Украина хоть знает, что творится в Лавре?
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Те кто вовремя не сориентируется,рискует остаться без прихода в Украине.И на старость лет будет мотаться по кацапским єбеням на старом,облезлом ПАЗике,переоборудованным под избу молельню
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"прибыл в Москву на фестиваль православных" - это у них шабаш ведьм сегодня Намісник Лаври Павло заявив про вірність РПЦ - Цензор.НЕТ 5630
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Если бы наместник Лавры Павел заявил о верности народу Украины это можно понять. А Павел заявил о верности секте страны агрессора, страны которая оккупировала часть территории Украины и убивает украинцев. То есть Павел поддерживает агрессию России и убийство украинцев. Поэтому, ему не место в Лавре. Митрополит Павел (Лебедь) с вещами на выход
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Кто верит в коммунизм,кто верит в православие,
Куда не оглянись-сплошное на..балово.
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Кто хочет лучше жить-молитесь дармоеды,
Ведь бог ваш все простит-в раю пройдут все беды.
Воюйте,убивайте-несите жертву богу,
Ведь этот ваш господь,не скажет истинну дорогу.
И если посмотреть все этии писанья,
Одна лишь кровь,да кровь-а где же созиданье.
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Загавкал мокшанский пес...охраняет Юрю Долгорукого ,который в лавре лежит.до последнего будут гавкать.им отдать отдать могилу своего основателя это политический пздэць😂
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Лишить гражданства, мешок на голову и депортировать.
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Паша-наместник "мерседеса". Гореть на костре будет ярко.
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На днях в помещении Днепропетровского епархиального управления состоялось собрание архиереев и секретарей трех епархий Украинской Православной Церкви, расположенных на территории Днепропетровской области. В мероприятии также приняли участие представители Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области и Днепропетровского областного Управления СБУ.(с)

Последнее особенно умиляет. Симбиоз сбушников и кацапских священников.
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У 1051 р. ченці Антоній з м. Любеча на Чернігівщині і Феодосій з м. Василева (Василькова) на Київщині заснували Києво-Печерську обитель. Згодом за часів перебування на великокняжому престолі дітей Ярослава її було перетворено на лавру. За правління Ярослава Володимировича Київ, завдяки своїй християнізаторській місіонерській політиці, діяльності визначних релігійних авторитетів та масштабному церковному будівництву, починає перетворюватися на ключовий релігійний центр.
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гнать московских попов их Украины поганой метлой!!!
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Эта гнида понимает, что Украина не московия и Чепигу ему не подошлют и поэтому ведет себя в наглую без оглядки. Я тоже понимаю, что украинцы порядочнее московитов, но хотя-бы добрую порцию слабительного могли ему в дорогу подсыпать.
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Да просто расторгнуть договор и переименовать их в Русскую церковь.
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Самые красивые клятвы в преданности всегда давали самые гнилые предатели и отступники ))) Первыми побегут из разваливающейся РПЦ те, кто громче всех клялся ей в верности. Не важно слушать содержание этого сладкого врагу киселя, важно не принимать этих халдеев в свои ряды, когда они бросят хозяина и приползут к новому.
А приползут очень скоро. Эти толстомордые любители шика ни за что не сожгут себя в кельях, как староверы )))
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Вся срана братія складається з російських і молдовських монахів,те ж саме і в Почаєві. Все заздалегідь продумано.В цих лаврах немає жодного українця.
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Але ж яку ряху наїло на українських харчах це гундяївське чувирло...😕😕😕
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