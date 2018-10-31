 Сенцов полностью восстановился после голодовки, - тюремщики из РФ

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительной голодовки Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.



"У него все нормально, лечение практически закончено. На следующей неделе мы хотим провести большой консилиум по его состоянию здоровья. Но в принципе все показатели на сегодняшний день у него в норме, он очень четко вышел из голодовки", – сказал Максименко.



По его словам, Сенцов уже перешел со специально разработанной для него лечебной диеты и теперь питается, как и другие осужденные. По итогам консилиума может быть принято решение о сроках его возвращения в отряд. "Хотя врачи продолжают его наблюдать", – сказал замдиректора ФСИН.



Он добавил, что Сенцов "не сидит, не лежит, а работает целыми днями и постоянно просит бумагу". "Он пишет книги, сценарии, отвечает на большое количество писем", – сказал замглавы ФСИН.Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.





16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего. В МИД Украины потребовали допустить к политзаключенному украинских врачей и консула.





