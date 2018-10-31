 Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря)

В объединительном Соборе украинских церквей примут участие только архиереи, просившие Вселенского патриарха о предоставлении Томоса. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нет оснований для участия в собрании митрополита Онуфрия и архиереев Московского патриархата, которые выступают против автокефалии.

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Архиепископ Евстратий отметил, что не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины, будут присутствовать на Соборе.

"Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, которые против автокефалии и которые об этом заявляют, все же придут на Собор. Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы – члены Собора, и мы против объединения, против автокефалии. Они не одни придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата", – сказал Зоря.

Архиепископ добавил, что механизм, согласно которому участие в Соборе примут только архиереи, просившие о Томосе, нужен, чтобы "не превратить Собор во что-то противоположное задуманному".

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Напомним, ранее патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.