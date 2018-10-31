EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  6099  25
Материалы по теме:
Все про:Собор (27) УПЦ (720) УПЦ КП (421) Евстратий (Зоря) (26)

 Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря)

На соборе будут присутствовать только архиереи, просившие о предоставлении автокефалии.

В объединительном Соборе украинских церквей примут участие только архиереи, просившие Вселенского патриарха о предоставлении Томоса. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нет оснований для участия в собрании митрополита Онуфрия и архиереев Московского патриархата, которые выступают против автокефалии.

Также на Цензор.НЕТ: Для перехода прихода в единую УПЦ это решение должны поддержать 2/3 прихожан, - Филарет

Архиепископ Евстратий отметил, что не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины, будут присутствовать на Соборе.

"Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, которые против автокефалии и которые об этом заявляют, все же придут на Собор. Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы – члены Собора, и мы против объединения, против автокефалии. Они не одни придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата", – сказал Зоря.

Архиепископ добавил, что механизм, согласно которому участие в Соборе примут только архиереи, просившие о Томосе, нужен, чтобы "не превратить Собор во что-то противоположное задуманному".

Читайте на Цензор.НЕТ: УПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря). ВИДЕО

Напомним, ранее патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3094409
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно. Сатанистам МП не место в Украине и в мире.
 показать весь комментарий
 
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ. Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 204
А звать мракобеса Онуфрия из секты ФСБ, да ещё и без Томоса - всё равно, что звать на Собор представителя сатаны. Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 1719
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно. Сатанистам МП не место в Украине и в мире.
 показать весь комментарий
 
 
Очень правильно!! Евстратий заслуживает быть патриархом и получить Томос!! Филарету и Макарию почет и всяческая уважуха но нужно в этом вопросе давать право рулить молодым!
 показать весь комментарий
 
 
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ. Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 204
А звать мракобеса Онуфрия из секты ФСБ, да ещё и без Томоса - всё равно, что звать на Собор представителя сатаны. Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 1719
 показать весь комментарий
 
 
Представьте себе присутствие Гитлера на конференции в Тегеране (1943г.) который призывал бы к расколу коалиции США, Великобритании и СССР...
 показать весь комментарий
 
 
А если Онуфрий вытащит письмо от 1991 года, где он подписывался под просьбой о Томосе?
 показать весь комментарий
 
И понял отец Онуфрий,
Что рясу надел сгоряча.
И ныне отец Онуфрий
В "Интернах" играет врача.
Он сказочно популярен,
Востребован страшно он.
И вскоре, возможно, купит
Себе Bugatti Veyron.
 показать весь комментарий
 
 
правильна, а если будет переться- кадилом в рожу
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно... "ТОмос" просил кто? УПЦ КП и УАПЦ... Его дают кому? УПЦ КП и УАПЦ... То есть, это "их свадьба"? Какое имеет к этому УПЦ МП, если они против этой "свадьбы" протестовали? Им там не место...
 показать весь комментарий
 
 
Томос дадут Объединенной УПЦ. Ни УАПЦ, ни УПЦ КП его не дали.
 показать весь комментарий
 
 
Мідалі заготовили: "за труды на благо Украинского государства и утверждения поместной украинской православной церкви"? А то ще хтось з Нафтогазу загляне.
 показать весь комментарий
 
 
ГЫыы... Не десятками а косяками ламанут!!! 😇
 показать весь комментарий
 
собор украинских церквей это не черная месса мордовских шайтанистов. Поэтому русне на нем делать нечего.
 показать весь комментарий
 
 
Когда Собор-то будет? Хватит тянуть.
 показать весь комментарий
 
 
Росія перетворила російську прввославну церкву на спецслужбу. А службу Божу замінила службою Путіну. Тосу це давно вже не церква. Томос - не відділення церков України від церков Росії. Це очищення церкви від тих, хто служить кремлівським вбивцям. І тому немає чого їм робити на Соборі. Нехай скриплять портупеями в іншому місці.
 показать весь комментарий
 
 
Почему "не пустят",он и сам туда не собирался, Онуфрий единственный духовный лидер в Украине,все остальные просто администраторы, и нечего ему там делать на этом сборище людей ,далеких от Бога. Филарет от жадности аж трясется - обе Лавры будут "наши", Варфоломей и вовсе госдеповская марионетка, в каноны даже и не заглядывает, только и бегает к телефону за инструкциями Госдепа. У духовно продвинутого Онуфрия не может быть ничего общего с такими людьми,он за Богом идет и на него уповает и посрамлен не будет!
 показать весь комментарий
 
Лавры давно надо вернуть украинскому народу . К примеру Почавский монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году. Вспомните, где в это время была Россия ? И почему они теперь там хозяйничают ?
 показать весь комментарий
 
В тексті відчувається кисєльовський дух . Смердить . Краще прочитай останню заяву путєна про тяжкі наслідки для того хто відділиться від шинкаря гундяєва , тоді остаточно зрозумієш настільки в кацапів Церква не служить путєну і ефесбе.Хе-ех , як говорив Сухов. .
 показать весь комментарий
 
Нету ничего постыдного и неправомерного ПРЕДСТАТЬ перед ЛИКОМ Господним в своих "одеяниях" и с просьбой , чтобы преподносить МОЛИТВУ с братьями своими и сестрами "на мові батьків своїх та прадідів" призвав расположить Церковь Господа нашего в Дом свой - УКРАИНУ, державу нашу, чтобы принять Бога и ОТЦА нашего в сердце свое и всего народа. Но Благославенно будет ПРОШЕНИЕ СИЕ Господом и Отцом нашим Небесным, если сотворим это деяние в МИРЕ, в МОЛИТВЕ и с ЛЮБОВЬЮ!.., и не только проливая её к Богу и Господу нашему, а и к самим себе и братьям своим, "що у Вірі Православній Путь свого СПАСІННЯ з Ісусом ХРИСТОМ бачать!..." Но ежели в ЛУКАВСТВЕ и кровопролитии сее творить будем - СТРАДАНИЯ и ГНЕВ Божий в жизнь свою принесем и может стать хуже чем было, и об этом помнить и знать надо тем, кто КРЕСТ сей жизнью своей нести перед Богом собрался!...
 показать весь комментарий
 
Не пускати тих попів, які не встають при вшануванні полеглих Героїв України!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаву УПЦ МП митрополита Онуфрия не пустят на объединительный Собор украинских церквей, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
 вверх