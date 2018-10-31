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 Политика Украины
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 Критически важно утвердить Госбюджет-2019 до 1 декабря, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь подчеркнул необходимость утверждения до 1 декабря проекта государственного бюджета на 2019 год.

"Нам необходима стабильность – стабильный и устойчивый рост. Я хочу подчеркнуть, что критически важным элементом этой стабильности является утверждение парламентом госбюджета до 1 декабря", - сказал он во время заседания очередного Кабинета министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер при этом отметил, что госбюджет должен быть сбалансирован - чтобы расходы соответствовали доходам.

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"Ведь любые отклонения в расходах от доходов – это новый кризис, тогда как мы должны говорить о стабильном росте", - сказал В.Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3094406
 
 
 Топ комментарии
 
Для жителей страны это вообще не важно, бюджет для людей не работает.
Это важно для вас, мародеров, распределить бабло по сферам влияния, что бы после провала на выборах доить тот бюджет
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Критично важливо затвердити Держбюджет-2019 до 1 грудня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4078Ray‏ @Ray_net_ua 31 мин.31 минуту назад
Олигархат через НКРЭКУ "компенсировал" Ахметову 713 млн.грн за поставку электроэнергии в ЛНР и ДНР.
Если учесть, что украинцев в Украине осталось 25млн, то заплатил каждый по 30грн.
Майкл Щур высмеял олигархов Порошенко-Ахметова и аферу Роттердам+ ВИДЕО:

https://t.co/DgaVusjsL9

Критично важливо затвердити Держбюджет-2019 до 1 грудня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9760
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пора покупать доллары, залог стабильности
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критически важно что бы ты повышал тарифы где нибудь в другом месте ...например в камере...
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Просто с первого в отпуск на Мальдивы, имейте совесть
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Для жителей страны это вообще не важно, бюджет для людей не работает.
Это важно для вас, мародеров, распределить бабло по сферам влияния, что бы после провала на выборах доить тот бюджет
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Оце Остапа понесло сьогодні з самого ранку...
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Семь высеров - дефекация нормальная!
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Критично важливо затвердити Держбюджет-2019 до 1 грудня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4078Ray‏ @Ray_net_ua 31 мин.31 минуту назад
Олигархат через НКРЭКУ "компенсировал" Ахметову 713 млн.грн за поставку электроэнергии в ЛНР и ДНР.
Если учесть, что украинцев в Украине осталось 25млн, то заплатил каждый по 30грн.
Майкл Щур высмеял олигархов Порошенко-Ахметова и аферу Роттердам+ ВИДЕО:

https://t.co/DgaVusjsL9

Критично важливо затвердити Держбюджет-2019 до 1 грудня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9760
 показать весь комментарий
 
 
Боже-ж ты мой, ну зачем и за шо и навищо... Ну хто уже слушает тут от этого "продавца труселей"... Ну скоко-ж уже было и обещаний и клятв и себя уже на "распятие" ставил сам себя неоднократно. Ну скоко можно? Да, надо отдать должное всем "политикам" выращенным на Батькивщине --- "им ссышь в глаза --- а они говорят, то Божья роса"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКритически важно утвердить Госбюджет-2019 до 1 декабря, - Гройсман
 
 
 
 
 
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