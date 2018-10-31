 Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Так, 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила информация о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Уже ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе Киева.
"Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались скрыться, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух работников полиции, получивших ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, все задержанные - граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один - неоднократно судим за совершение квартирных краж.
Во время следственных действий, в частности проведения обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлен после экспертизы. Кроме того, в помещениях изъяты отмычки и ключи, которые могли использоваться во время совершения преступлений.
"Среди изъятого - ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Наверняка, эти вещи были похищены из квартир киевлян... На это время доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях, и одному квартирному ограблению в столице", - отметил Крищенко.
По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Злоумышленникам угрожает до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.
французы, наверное? или шведы?
Наверное, из Катара или Бахрейна. А самый дерзкий явно из Дубай-Сити
он же андрей львовский,он же и просто рагуль...соромно за кыян,некому эту корону на уши натянуть...где,блеать,с1ч?бывшее молодое крыло свободы...
В сумах полицейского отстранили от работы и хотя посадить за то что он стрелял в ногу чуваку который кидался на улице на людей с ножом. Попал в бедренную артерию и мудак с ножом умер. Теперь полицейского уволили и судят за предумышленное убийство.
Еще и кормить этих тварей 15 лет. Стрелять сразу и на органы, чтоб компенсировать ущерб. Предлагаю Референдум на допустимость таких мер. Уверен 90% проголосовавших будет ЗА!
Круто, да? Под следствием и при этом на свободе и продолжают грабить...и кто ж это их под следствием отпустил из-под ареста?