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 Происшествия, Киевские новости
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 Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве при попытке побега от полицейских группа подозреваемых в ограблениях протаранила десять автомобилей и совершила наезд на двух правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила информация о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Уже ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе Киева.

"Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались скрыться, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух работников полиции, получивших ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 01
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 02
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 03
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 04
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 05

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Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 06
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 07
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 08
Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания 09

По его словам, все задержанные - граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один - неоднократно судим за совершение квартирных краж.

Во время следственных действий, в частности проведения обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлен после экспертизы. Кроме того, в помещениях изъяты отмычки и ключи, которые могли использоваться во время совершения преступлений.

"Среди изъятого - ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Наверняка, эти вещи были похищены из квартир киевлян... На это время доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях, и одному квартирному ограблению в столице", - отметил Крищенко.

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По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Злоумышленникам угрожает до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3094401
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор - что за бесхребетность? Уже писали, что это были граждане Грузии - почему вы замалчиваете этот факт?
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мне не нравиться это слово - иностранцы - по отношению к бандюкам
французы, наверное? или шведы?
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Мишке на коммуналку в Нидерланды собирали. Та да. Иносранцы
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Цензор - что за бесхребетность? Уже писали, что это были граждане Грузии - почему вы замалчиваете этот факт?
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ПЭДРЯКАааааа, где визовый режим в стране, которая воюет?Где визовый режим с агрессором? Ты себя обставил охраной, на фронт изредка забегаешь на 5 минут и тебе война не война, воры не воры, а народ пох? Иди геть с кресла. Достал уже, лицемер и брехло.
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может, с Грузией? задержанные карманники были грузины. Значит нужно вводить визовый режим с Грузией.
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Люди с Грузии массово приезжают сюда грабить - но об этом писать нельзя, это типа расизм. Квартирники-іноземці розбили 10 автомобілів і травмували двох поліцейських, намагаючись уникнути затримання - Цензор.НЕТ 5627 А что стоит писать не национальность , а гражданство? Все равно расизм? Украина проходной двор, а теперь еще и грузины могут по внутренним паспортам сюда летать.. да это толерастия.. в будущем психиатры будут недоумевать, над этой болезнью, поразившей общество..
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мне не нравиться это слово - иностранцы - по отношению к бандюкам
французы, наверное? или шведы?
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Мишке на коммуналку в Нидерланды собирали. Та да. Иносранцы
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та нє....рехвормованим чоколядомусорам на відкат....
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обычно исландцы такие борзые..ну и финны.. Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания - Цензор.НЕТ 5062
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если так тут написали, то и так понятно , что хачьё кацапское .. прелести рускава мира ..
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Скорее тут восточная кровь.
Наверное, из Катара или Бахрейна. А самый дерзкий явно из Дубай-Сити Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания - Цензор.НЕТ 6070
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а вот на японских новостных сайтах никогда не пишут просто 外人 (иностранец), всегда пишут откуда этот иностранец, который набедокурил. а у нас что-то заигрались в толерантность или украинцев за идиотов считают (мол пойдём громить)...
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думаете мокши даром в киеве поставили смотрящим недзельского?
он же андрей львовский,он же и просто рагуль...соромно за кыян,некому эту корону на уши натянуть...где,блеать,с1ч?бывшее молодое крыло свободы...
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в Одессе каждую неделю задерживают воров, грабителей из Грузии. Надо как минимуму вводить биометрический контроль для граждан Грузии, а еще лучше визы
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Им наоборот месяц назад разрешили въезд по внутреннему паспорту - даже заграна не нужно.
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Странно, в США как только водитель автомобиля не выполняет приказ полицейского, из него и автомобиля копы делают решето. В Украине бандиты под следствием продолжают грабить. Я считаю, что менты и судьи в доле.
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у нас запрещено стрелять, если в тебя не стреляли. даже полицейским - запрещено.

В сумах полицейского отстранили от работы и хотя посадить за то что он стрелял в ногу чуваку который кидался на улице на людей с ножом. Попал в бедренную артерию и мудак с ножом умер. Теперь полицейского уволили и судят за предумышленное убийство.
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Поліцаї винувати не чіпали носорогів то машини були цілі, подумаєш ограбили якогось баригу - в наших людей красти нема шо, в нас зубожіння.
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делится с ментами не захотели, вот и повязали, поделятся, отпустят...
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Злоумышленникам угрожает до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

Еще и кормить этих тварей 15 лет. Стрелять сразу и на органы, чтоб компенсировать ущерб. Предлагаю Референдум на допустимость таких мер. Уверен 90% проголосовавших будет ЗА!
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Когда наши СМИ пишут "иностранцы", они сходу убивают всю интригу и сразу палят грузин. Нет, чтобы написать "жители Кавказского региона". От тогда читателям будет простор для игры ума и повод решать увлекательную загадку:грузины? чечены? азеры?
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"Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева"

Круто, да? Под следствием и при этом на свободе и продолжают грабить...и кто ж это их под следствием отпустил из-под ареста?
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Беспредел.. граждане Грузии.. находящиеся под следствием.. спокойно живут в свое удовольствие в Украине (не депортированы или посажены) - ну где такое возможно, даже в Рашке такого нет!
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Ну и шо думает по этому поводу их диаспора в Киеве ? Молчаливое согласие с их деятельностью и посильная помощь землякам ?
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А стрелять хотя бы по ногам домушников? Не?
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Вкраїну захльостує криміногенна хвиля. І це теж спланована акція ворогів України. Влада не повинна робити вигляд що усе тихо-мирно і приймати страусину позу. Потрібно робити кардинальні кроки по боротьбі із криміналітетом. Зрозуміло, що не вистачає сил поліції - створюйте народні дружини. Ми розуміємо, що на Кончу Заспу ще охорони вистачає. А як людям виживати?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДомушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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