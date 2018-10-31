 Плоды ассоциации с ЕС пожнут грядущие поколения украинцев, - госсекретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции Лемуан

Об этом заявил в интервью "Дню" государственный секретарь по вопросам внешней торговли при министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит говорить в целом о торговле товарами и услугами, а также о деятельности французских компаний в Украине. Французские предприятия – и об этом не всегда хорошо знают – одни из крупнейших иностранных работодателей в Украине (около 30 тыс. человек работают в 160 компаниях, которые сегодня присутствуют здесь), в то же время Франция позиционирует себя как один из крупнейших инвесторов в Украине (пятое место по объему осуществленных прямых иностранных инвестиций)", – заявил Лемуан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция будет сохранять внимание к Украине во время председательствования в G7, - госсекретарь Лемуан

По его словам, за последние два года объемы торговли между Украиной и Францией выросли, и в этом "можно усматривать прямой эффект Соглашения об ассоциации, но также и динамику экономического роста в Украине".

"Так, в 2016 году французский экспорт в Украину вырос на 23%, а в 2017-м – еще на 18%. Во Франции рассматривают Украину как страну возможностей. Свидетельством этого было проведение в Париже в октябре 2016 года бизнес-форума с участием премьер-министра Украины и около 300 представителей экономического сообщества. Это событие было действительно успешным для продвижения Украины, а также, как мне кажется, для интенсификации наших торговых отношений", – продолжил Лемуан.

Он добавил, что французский бизнес оценил преимущества Украины в плане как ее географического расположения, так и "четко определенного курса на построение открытой рыночной экономики, конкурентной и способной использовать имеющиеся таланты и преимущества на пользу для всех".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн

"Проводимые с 2014 года реформы, направленные на оздоровление экономики и бизнес-среды, упрощение административных процедур и борьбу с коррупцией, находят конкретное воплощение в сфере реальной экономики, хотя работы на этом пути остается еще немало… Условия для ведения бизнеса улучшаются. Разумеется, еще остаются проблемы и сложности, которым присущ иногда системный, а иногда точечный характер", – сказал Лемуан.

"Соглашение об ассоциации, которое действует в полном объеме чуть больше года, проявляет себя замечательным орудием для укрепления связей между нашими гражданами, открывая новые возможности для компаний и предпринимателей. Я убежден, что грядущие поколения украинцев будут пожинать плоды более тесной ассоциации с ЕС. Украина является одной из стран-соседей ЕС, имеющих наибольший потенциал развития и восстановления экономики", – заявил Лемуан.

По его словам "уже сегодня можно видеть первые конкретные результаты применения Соглашения об ассоциации – увеличились объемы украинского экспорта в Европейский Союз, который утвердил свой статус первого торгового партнера Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишь 7 из 57 евроинтеграционных законов, необходимых для имплементации ассоциации, приняты в целом в Украине, - Ирина Геращенко

"Как мы знаем, в рамках реализации Соглашения Украина также прилагает беспрецедентные усилия по реформированию, которые мы, со своей стороны, будем и в дальнейшем поддерживать через механизмы технического и финансового сотрудничества", – добавил Лемуан.