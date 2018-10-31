 Плоды ассоциации с ЕС пожнут грядущие поколения украинцев, - госсекретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции Лемуан

Об этом заявил в интервью "Дню" государственный секретарь по вопросам внешней торговли при министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, передает Цензор.НЕТ.
"Стоит говорить в целом о торговле товарами и услугами, а также о деятельности французских компаний в Украине. Французские предприятия – и об этом не всегда хорошо знают – одни из крупнейших иностранных работодателей в Украине (около 30 тыс. человек работают в 160 компаниях, которые сегодня присутствуют здесь), в то же время Франция позиционирует себя как один из крупнейших инвесторов в Украине (пятое место по объему осуществленных прямых иностранных инвестиций)", – заявил Лемуан.
По его словам, за последние два года объемы торговли между Украиной и Францией выросли, и в этом "можно усматривать прямой эффект Соглашения об ассоциации, но также и динамику экономического роста в Украине".
"Так, в 2016 году французский экспорт в Украину вырос на 23%, а в 2017-м – еще на 18%. Во Франции рассматривают Украину как страну возможностей. Свидетельством этого было проведение в Париже в октябре 2016 года бизнес-форума с участием премьер-министра Украины и около 300 представителей экономического сообщества. Это событие было действительно успешным для продвижения Украины, а также, как мне кажется, для интенсификации наших торговых отношений", – продолжил Лемуан.
Он добавил, что французский бизнес оценил преимущества Украины в плане как ее географического расположения, так и "четко определенного курса на построение открытой рыночной экономики, конкурентной и способной использовать имеющиеся таланты и преимущества на пользу для всех".
"Проводимые с 2014 года реформы, направленные на оздоровление экономики и бизнес-среды, упрощение административных процедур и борьбу с коррупцией, находят конкретное воплощение в сфере реальной экономики, хотя работы на этом пути остается еще немало… Условия для ведения бизнеса улучшаются. Разумеется, еще остаются проблемы и сложности, которым присущ иногда системный, а иногда точечный характер", – сказал Лемуан.
"Соглашение об ассоциации, которое действует в полном объеме чуть больше года, проявляет себя замечательным орудием для укрепления связей между нашими гражданами, открывая новые возможности для компаний и предпринимателей. Я убежден, что грядущие поколения украинцев будут пожинать плоды более тесной ассоциации с ЕС. Украина является одной из стран-соседей ЕС, имеющих наибольший потенциал развития и восстановления экономики", – заявил Лемуан.
По его словам "уже сегодня можно видеть первые конкретные результаты применения Соглашения об ассоциации – увеличились объемы украинского экспорта в Европейский Союз, который утвердил свой статус первого торгового партнера Украины".
"Как мы знаем, в рамках реализации Соглашения Украина также прилагает беспрецедентные усилия по реформированию, которые мы, со своей стороны, будем и в дальнейшем поддерживать через механизмы технического и финансового сотрудничества", – добавил Лемуан.
Сказал, что будет и на нашей улице праздник, но к тому времени нас уже на ней не будет.
и те плоды.. даже не надо будет куда то везти...будут... жать.... на месте...
(а про плоды и жать - Вы конечно правы)
АЛЕЛУЯ!
вот жеж ..лять угораздило родиться в этом @ баном совке((
Как же скучно живут люди в европе и пиндосии. Никакого светого будущего.
Ну родился... Ну выучился. Купил дом в ипотеку под 3%. Машину себе, супруге.. И работаешь себе на стабильной скчной высокооплачиваемой работе..
Ну там два раза в год слетаешь куда нибудь летом и на рождество.. И так всю гребаную жизнь.
Потом скучная старость где нибудь в приюте для престарелых.. Нудная сиделка... Страховая медицина..
С тоски сдохнуть можно!!!
прибалтика вон с ходу ручник дернула и в обратку)))
а у нас по инерции пока все..
воруют же твари как и прежде.. только нам лапшу вешают "по новому"..
😜
Она жнет сегодня.
Статистика, утверждает то, что совсем не вписывающееся в идеологему благоденствия в стране «фантастичних реформ»
Стоит послушать - почитать какого-нибудь безвизового любителя Венской оперы: вся Россия в панике ломится в Европу. Обнищавшие россияне, дожевав последних консервированных ежей, истосковавшись по хамону, спешат активно обзавестись документами на право пребывания в Евросоюзе.
А вот статистика, которая как известно знает все, утверждает нечто обратное - совсем не вписывающееся в идеологему постмайданного благоденствия в стране «фантастичних реформ».
Вот, довольно известное издание «Deutsche Welle», которое выступает в жанре борьбы с гибридной агрессией Путина и «весь мир с нами», опубликовало прелюбопытнейший материал.
Как оказалось, украинским паспортом обладает каждый пятый иностранец (21,1%), получивший в 2017 году в одной из стран ЕС вид на жительство или другой статус, разрешающий пребывание сроком свыше 3 месяцев.
Первое место в этом сомнительном хит-параде!
Из 3,1 миллиона таких иностранцев, получивших в 2017 году право на пребывание в ЕС, почти 662 тысячи являются гражданами Украины.
Что интересно, 88% из этих свидетелей «покращення» приехали не любоваться всходами озимых на Елисейских полях или иным образом приобщаться к высокому - ну, например, попить «фантастичної кави» в Квартале красных фонарей. Они приехали… ра-бо-тать.
В основном едут работать в Польшу. Польские власти выдали в прошлом году новые разрешения на пребывание в стране свыше 585 тысячам граждан Украины.
(Риторический вопрос: выгодна ли Польше стабилизация ситуации в Украине?)
Что интересно, европейское статистическое ведомство Eurostat в Люксембурге учитывало только лиц, впервые подававших документы.
Сколько людей въехало в Европу до этого, сколько украинцев уже обосновалось в европейских странах, сколько там работает сезонно и нелегально, сколько подали документы и уехали в 2018 году… Никто об этом не знает.
Надо полагать, что общая реальная цифра - с шестью нулями. И это число растет. Если и не в геометрической, то все равно - в устойчивой прогрессии.
Что характерно, украинцы занимают первое место среди получателей разрешений на пребывание еще в 5 странах Евросоюза: Венгрия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония. К тому же трудовые мигранты из Украины, по данным Eurostat, вошли в 2017 году в тройку лидеров еще и в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии.
На втором месте… Сирия. Страна, практически полностью уничтоженная гражданской войной.
Третьей после украинцев и сирийцев группой иностранцев, получивших разрешение проживать в ЕС, стали китайцы из КНР и Гонконга. Но тут приоритеты другие: 65% жителей Поднебесной приехали (по поручению Коммунистической партии Китая) … учиться. И только лишь 11% - работать.
(Напомните мне: Арсений Петрович, рассказывая о евроинтеграционном рае, не китайцам случайно обещал возможность учиться в лучших европейских университетах?)
Что касается загнивающей страны-бензоколонки, которая скоро «Всё!», то… Россия даже не вошла в десятку тех стран, граждане которых получили наибольшее число подобных разрешений.
Вот вам реальное воплощение тысячелетней мечты потомков древних шумеров - вернуться в европейскую семью.
Вернулись.
Oleksiy Kurakin
http://ua24ua.net/kak-ukraintsi-v-evropeyskuyu-semyu-narodov-vozvrashchayutsya/