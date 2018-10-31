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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ассоциация (908) инвестиции (845) Франция (2000)

 Плоды ассоциации с ЕС пожнут грядущие поколения украинцев, - госсекретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции Лемуан

Франция занимает пятое место по объему прямых иностранных инвестиций в Украину.

Об этом заявил в интервью "Дню" государственный секретарь по вопросам внешней торговли при министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит говорить в целом о торговле товарами и услугами, а также о деятельности французских компаний в Украине. Французские предприятия – и об этом не всегда хорошо знают – одни из крупнейших иностранных работодателей в Украине (около 30 тыс. человек работают в 160 компаниях, которые сегодня присутствуют здесь), в то же время Франция позиционирует себя как один из крупнейших инвесторов в Украине (пятое место по объему осуществленных прямых иностранных инвестиций)", – заявил Лемуан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция будет сохранять внимание к Украине во время председательствования в G7, - госсекретарь Лемуан

По его словам, за последние два года объемы торговли между Украиной и Францией выросли, и в этом "можно усматривать прямой эффект Соглашения об ассоциации, но также и динамику экономического роста в Украине".

"Так, в 2016 году французский экспорт в Украину вырос на 23%, а в 2017-м – еще на 18%. Во Франции рассматривают Украину как страну возможностей. Свидетельством этого было проведение в Париже в октябре 2016 года бизнес-форума с участием премьер-министра Украины и около 300 представителей экономического сообщества. Это событие было действительно успешным для продвижения Украины, а также, как мне кажется, для интенсификации наших торговых отношений", – продолжил Лемуан.

Он добавил, что французский бизнес оценил преимущества Украины в плане как ее географического расположения, так и "четко определенного курса на построение открытой рыночной экономики, конкурентной и способной использовать имеющиеся таланты и преимущества на пользу для всех".

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"Проводимые с 2014 года реформы, направленные на оздоровление экономики и бизнес-среды, упрощение административных процедур и борьбу с коррупцией, находят конкретное воплощение в сфере реальной экономики, хотя работы на этом пути остается еще немало… Условия для ведения бизнеса улучшаются. Разумеется, еще остаются проблемы и сложности, которым присущ иногда системный, а иногда точечный характер", – сказал Лемуан. 

"Соглашение об ассоциации, которое действует в полном объеме чуть больше года, проявляет себя замечательным орудием для укрепления связей между нашими гражданами, открывая новые возможности для компаний и предпринимателей. Я убежден, что грядущие поколения украинцев будут пожинать плоды более тесной ассоциации с ЕС. Украина является одной из стран-соседей ЕС, имеющих наибольший потенциал развития и восстановления экономики", – заявил Лемуан.

По его словам "уже сегодня можно видеть первые конкретные результаты применения Соглашения об ассоциации – увеличились объемы украинского экспорта в Европейский Союз, который утвердил свой статус первого торгового партнера Украины".

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"Как мы знаем, в рамках реализации Соглашения Украина также прилагает беспрецедентные усилия по реформированию, которые мы, со своей стороны, будем и в дальнейшем поддерживать через механизмы технического и финансового сотрудничества", – добавил Лемуан.

Источник: https://censor.net.ua/n3094400
 
   
 Топ комментарии
 
Совком повеяло, все будет хорошо, но потом.
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... пожнут грядущие поколения.

Сказал, что будет и на нашей улице праздник, но к тому времени нас уже на ней не будет.
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Никто не расчитывал что стразу полсе Ассоциации с ЕС у нас на заборах будут сидеть индюки, вместо дурных воробьев, развче что наши зрадаботы. Всему свое время. Европйцам для хорошей жизни понадобились столетия, бай бог нам этот путь пройти за одно поколение.
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Совком повеяло, все будет хорошо, но потом.
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... пожнут грядущие поколения.

Сказал, что будет и на нашей улице праздник, но к тому времени нас уже на ней не будет.
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хуйло своим тоже сказал, шо все в рай попадут))
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ему тоже надо каждое предложение заканчивать словами "ламца-дрица гоп цаца"...
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давно мне про "светлое будущее" не рассказывали
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Потерпите, дорогие украинцы, еще чуть-чуть. Лет эдак 30.
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всё правильно а нынешние пару поколений прозебайте в нищите..а там глядишь и ЕС уже ни какого не будет..
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4 ошибки Ася, попробуй писать на родном.
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Буков, а какие плоды ты больше любишь?
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Тролль на родном и пишет ) Кацапня своего языка отродясь не знала.
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я там понял пересечним украинцам прижизненно плодов уже не светит)
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а те поколения уже могут вообще осесть в Европе и не только
и те плоды.. даже не надо будет куда то везти...будут... жать.... на месте...
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Плоды собирают(срывают), а не жнут. Жнут колосовые, и это очень тяжелый труд.
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я по тексту - как он сказал, так я отреагировал
(а про плоды и жать - Вы конечно правы)
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Никто не расчитывал что стразу полсе Ассоциации с ЕС у нас на заборах будут сидеть индюки, вместо дурных воробьев, развче что наши зрадаботы. Всему свое время. Европйцам для хорошей жизни понадобились столетия, бай бог нам этот путь пройти за одно поколение.
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мы сегодня=это фундамент для наших детей и внуков.
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Вопрос в том - останутся ли тут украинцы.
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та уже пожали - ну его нах, следующих поколений украинцев уже может и не быть
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Как же так то? А в 2013 рассказывали, что чуть ли не сразу зарплаты и пенсии сравняются с европейскими, экономика пойдет вверх как на дрожжах, суды станут честными и тд... Сбрехали что ли? Зрада!
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Плоды украинцы начнут собирать,когда избавятся от лолиты. И не ЕС нам их даст. А мы сами себе. Просто условия для работы станут нормальными. А паразиты должны быть наказаны. Иначе плодов нам не видать.
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Прямо новий передвиборчий лозунг гаранта…
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Грядущие поколения... светлое будущее....
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итак, у нас постепенно приближается к пенсионному возрасту уже третье поколение, которому нужно "немножечко потерперь"..
вот жеж ..лять угораздило родиться в этом @ баном совке((
Как же скучно живут люди в европе и пиндосии. Никакого светого будущего.
Ну родился... Ну выучился. Купил дом в ипотеку под 3%. Машину себе, супруге.. И работаешь себе на стабильной скчной высокооплачиваемой работе..
Ну там два раза в год слетаешь куда нибудь летом и на рождество.. И так всю гребаную жизнь.
Потом скучная старость где нибудь в приюте для престарелых.. Нудная сиделка... Страховая медицина..
С тоски сдохнуть можно!!!
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кто же нам виноват что мы 70 лет шли в другую сторону, а потом 20 лет разорачивались? Теперь очень сложно догонять тех, кто не делал социальных экспериментов над живыми людьми.
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та мы по ходу еще и не разворачивались, судя по нашей правящей верхушке..
прибалтика вон с ходу ручник дернула и в обратку)))
а у нас по инерции пока все..

воруют же твари как и прежде.. только нам лапшу вешают "по новому"..
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Пока что за 20 лет развернулись от совка в сторону мафиозного бантустана с которого масово бегут люди. Цитвилизация это в другую сторону.
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стадию дикого накопления капитала все нормальные страны прошли в позапрошлом веке.
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Значит наша власть - не украинцы.
Она жнет сегодня.
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За первый президентский срок Тимошенко добьется роста ВВП минимум в два раза и плоды ассоциации с ЕС, включая членство Украины в Евросоюзе и НАТО, мы увидим гораздо раньше. Имхо
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у Йули бедет сразу второй срок, в Качановке. США готовят материал по Лазоренко.
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Пенсы рулили, боюсь, что и дальше так будет. Бабушки-старушки - основной лохторат Украины.
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какая жизнь будет через миллион лет...а через миллиард.. но этот лемур ждать не хочет, хочет сегодня хорошо жрать... а для этого ездит по ушам, и требует что бы ему за это бабки давали...
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Как украинцы в Евросоюз вступают - миллионами).

Статистика, утверждает то, что совсем не вписывающееся в идеологему благоденствия в стране «фантастичних реформ»

Стоит послушать - почитать какого-нибудь безвизового любителя Венской оперы: вся Россия в панике ломится в Европу. Обнищавшие россияне, дожевав последних консервированных ежей, истосковавшись по хамону, спешат активно обзавестись документами на право пребывания в Евросоюзе.

А вот статистика, которая как известно знает все, утверждает нечто обратное - совсем не вписывающееся в идеологему постмайданного благоденствия в стране «фантастичних реформ».

Вот, довольно известное издание «Deutsche Welle», которое выступает в жанре борьбы с гибридной агрессией Путина и «весь мир с нами», опубликовало прелюбопытнейший материал.

Как оказалось, украинским паспортом обладает каждый пятый иностранец (21,1%), получивший в 2017 году в одной из стран ЕС вид на жительство или другой статус, разрешающий пребывание сроком свыше 3 месяцев.

Первое место в этом сомнительном хит-параде!

Из 3,1 миллиона таких иностранцев, получивших в 2017 году право на пребывание в ЕС, почти 662 тысячи являются гражданами Украины.

Что интересно, 88% из этих свидетелей «покращення» приехали не любоваться всходами озимых на Елисейских полях или иным образом приобщаться к высокому - ну, например, попить «фантастичної кави» в Квартале красных фонарей. Они приехали… ра-бо-тать.

В основном едут работать в Польшу. Польские власти выдали в прошлом году новые разрешения на пребывание в стране свыше 585 тысячам граждан Украины.

(Риторический вопрос: выгодна ли Польше стабилизация ситуации в Украине?)

Что интересно, европейское статистическое ведомство Eurostat в Люксембурге учитывало только лиц, впервые подававших документы.

Сколько людей въехало в Европу до этого, сколько украинцев уже обосновалось в европейских странах, сколько там работает сезонно и нелегально, сколько подали документы и уехали в 2018 году… Никто об этом не знает.

Надо полагать, что общая реальная цифра - с шестью нулями. И это число растет. Если и не в геометрической, то все равно - в устойчивой прогрессии.

Что характерно, украинцы занимают первое место среди получателей разрешений на пребывание еще в 5 странах Евросоюза: Венгрия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония. К тому же трудовые мигранты из Украины, по данным Eurostat, вошли в 2017 году в тройку лидеров еще и в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии.

На втором месте… Сирия. Страна, практически полностью уничтоженная гражданской войной.

Третьей после украинцев и сирийцев группой иностранцев, получивших разрешение проживать в ЕС, стали китайцы из КНР и Гонконга. Но тут приоритеты другие: 65% жителей Поднебесной приехали (по поручению Коммунистической партии Китая) … учиться. И только лишь 11% - работать.

(Напомните мне: Арсений Петрович, рассказывая о евроинтеграционном рае, не китайцам случайно обещал возможность учиться в лучших европейских университетах?)

Что касается загнивающей страны-бензоколонки, которая скоро «Всё!», то… Россия даже не вошла в десятку тех стран, граждане которых получили наибольшее число подобных разрешений.

Вот вам реальное воплощение тысячелетней мечты потомков древних шумеров - вернуться в европейскую семью.

Вернулись.
Oleksiy Kurakin
http://ua24ua.net/kak-ukraintsi-v-evropeyskuyu-semyu-narodov-vozvrashchayutsya/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлоды ассоциации с ЕС пожнут грядущие поколения украинцев, - госсекретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции Лемуан
 
 
 
 
 
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