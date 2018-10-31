 Следствие по делу "лесника Януковича" Сивца остановили: суд не дает разрешения на арест, - САП

Об этом в комментарии Укринформу сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Наталья Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Следствие НАБУ по делу Сивца и Журавлевой приостановлено до их задержания или объявления в розыск Интерпола", - сказала она.

Прокурор отметила, что Соломенский райсуд Киева еще летом дал разрешение на задержание Сивца и Журавлевой с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения. "Они все время находятся за рубежом, поэтому использовать это право мы не можем, но мы пошли другим путем", - сказала Высоцкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интерпол снял с розыска "лесника Януковича" Сивца из-за "гуманности" Печерского суда, - Енин

В частности, по ее словам, после этого САП обратилась в суд первой инстанции с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, что, как отмечает Высоцкая, является необходимым условием для объявления в розыск Интерпола. Оба ходатайства о содержании под стражей Сивца и Журавлевой Соломенский райсуд не удовлетворил. Прокуратура эти решения обжаловала.

Читайте также: Порошенко недоволен антикоррупционерами, так как никто еще не "сел"

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство относительно избрания меры пресечения Сивцу. Аналогичное ходатайство относительно Журавлевой суд удовлетворил во время заседания 29 октября.

"Для объявления их в международный розыск Интерпола необходимо решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Соломенский суд нам отказал в этом, Апелляционный суд удовлетворил только по Журавлевой", - объясняет прокурор.

По словам Высоцкой, теперь следствие "двигается в направлении заочного осуждения" Сивца и Журавлевой, а их имущество в Украине остается под арестом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал $1,4 млн и €1,2 млн на счете экс-главы Гослесресурсов Сивца

Как сообщалось, Генпрокуратура объявила подозрение Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016 года. Правоохранители инкриминируют бывшему главе ГАЛРУ и его жене организацию схемы получения взяток под видом так называемых "маркетинговых услуг" от иностранных компаний - импортеров из Украины лесо- и пиломатериалов. Следователи утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 млн грн, которые легализовали с помощью офшорных компаний.

31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивца. В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположено имение площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивца находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи, что в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежат 95,6% акций ПАО "Клеванский лесозавод "Проминь".

По данным правоохранителей, теперь Сивец скрывается в России.

30 мая 2016 года Сивца и его жену Журавлеву было объявлено в розыск, а 15 ноября - в международный розыск Интерпола.

Однако в 2017 году Комиссия контроля за файлами Интерпола приняла решение снять с международного розыска экс-руководителя ГАЛРУ Сивца и его жену Журавлеву из-за отказа украинского суда применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Раньше уголовное дело в отношении Сивца расследовало Главное следственное управление Генпрокуратуры, однако впоследствии производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.