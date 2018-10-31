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 Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Украина поднялась еще на 5 позиций в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019 Всемирного банка (ВБ) и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 – в части выполнения контрактов", - написал глава государства в "Фейсбук".

Порошенко отметил, что наибольшего прогресса Украина добилась в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" – плюс 70 ступенек, "защите инвесторов" – плюс 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире.

"Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше", - добавил Порошенко.

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Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко 01

Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094389
 
   
 Топ комментарии
 
отлично....
Крымчане посмотрят на такие успехи и будут ломится назад....
Но мы их не сразу пустим.... - наказаны... Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8576

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5894 Людмила‏ @ludmila_ukraine 43 мин.43 минуты назад
В Крыму кубометр газа стоит 2 грн.
В Киеве сейчас -8,5 а будет -12,3 грн.
Что еще сделать, чтобы они захотели вернуться?

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9702
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сейчас актуально Doing ноги на работу в Европу
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А на як високо піднявся рейтинг по легкості віджимання бізнесу в Україні ?
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яке я маю відношення до ваших риговонялам ??))))Ок, а зараз жодного рейдерства немає, жодних віджимань ?) Все просто чудово !)фантастику любиш ?)
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" В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире."
Ну да! Правда здесь скромно умолчали о "стоимости" этих разрешений.
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Тут как раз ничего страшного, все зависит от земли, чья и под какие нужды оформлена. Вот перевод под коммерцию это как раз дорого.
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Один лишь раз честно попробуй в Киеве. Расхочется на всю жизнь
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Далеко, у себя много чего построил, если земля оформлена правильно, то разрешения стоят копейки.
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Разрешения да. Взятки за эти копейки немеряны
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Над Порошенко еще никто так не издевался!
Снял дом по соседству с испанской виллой Порошенко. Всерьез подумываю приобрести тут недвижимость. Буду его тут ждать. Встречать. А пока знакомлюсь с соседями. Делюсь литературой

Беглый нардеп Александр Онищенко, автор книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе», перевел ее на испанский. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

По словам Онищенко, он находится в Марбелье, где расположена скандально известная «вилла Порошенко». Именно президента нардеп ожидает в Испании.

«Снял дом по соседству с испанской виллой Порошенко. Всерьез подумываю приобрести тут недвижимость. Буду его тут ждать. Встречать. А пока знакомлюсь с соседями. Делюсь полезной литературой. Перевел #ПетрПятый на испанский. Соседям нравится», - написал Александр Онищенко
http://ua24ua.net/nad-poroshenko-eshche-nikto-tak-ne-izdevalsya/
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Doing Business Всемирного банка (ВБ) вступил в .... бпп
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билять..одни перемоги у Петра !! ..бля ну как же за его не проголосовать послать накуй на выборах?!
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Рейтинг легкости ведения бизнеса:

Россия - 31

Польша - 33

Беларусь - 37

Молдова - 47

Украина - 71 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Можно долго шутить о 144 реформах......
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да не гони...ахметко само минимум на десять пунктов поднялось.
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отлично....
Крымчане посмотрят на такие успехи и будут ломится назад....
Но мы их не сразу пустим.... - наказаны... Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8576

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5894 Людмила‏ @ludmila_ukraine 43 мин.43 минуты назад
В Крыму кубометр газа стоит 2 грн.
В Киеве сейчас -8,5 а будет -12,3 грн.
Что еще сделать, чтобы они захотели вернуться?

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9702
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ну ты и зараза, НЕ ШАТАТЬ！
И вообще, всем ишачить до мыла на дупе, косюку с ахметом по лярду до конца года нужно отслюнявить！
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а как могут вернуться те, за кого все решили фейковьіе референдумьі?
от ценьі на газ ето имхо не зависит
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в украине лео кот гадит каждый день на власть, в крыму на следующий день сидел бы уже)))
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оу, нравятся порядки расийские？ а не отпрыск ли ты НКВДшный？
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Порошенко: Как мы выиграем войну - их дети будут сидеть в подвалах!

https://www.youtube.com/watch?v=DVIDR9JSPFs
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Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business по ведению бизнеса в офшорах. Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1732
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- Доктор, мой сосед, ему уже 70, говорит, что
за ночь может пять раз.
- Откройте рот. Так, язык на месте. Что вам мешает
говорить то же самое?
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Петруха таких рейтингов интернете ..как блох у бездомной собаки..
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тюююю, вчера ты совсем другую риторику вела. Переобулся, ботик？
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Уровень производства в Украине упал на 1.3%.
Это кратко о пэрэмоге.
Пысы
Борминталь, этот коммент нормальный, можно писать, а то на СФ мне не отвечают, какие слова мне можно использовать？
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Це не правильний порохоботський рейтинг!
По правильому рейтингу Україна у 1,5 ради бідніша за Лєсото і ці люди живуть у 1,5 рази краще за нас!

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І ці теж!
Йуля каже що на кожного українця припадає 1500доларів національного багатства, а на кожного жителя Лєсото - 2500! Порох, паскуда, до чого довів!

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"Батьківщина" на своєму сайті парить якийсь рейтинг нац. багатства, в якому у на жителя Лєсото припадає у 1,5 рази більше грошей ніж на жителя України.
Я в шоці! Йуля ж ніколи не бреше! Може це у мене гальоніки і я бачу на фото не те, що є насправді? Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1872
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Это рейтинг когда она прийдет к власти. Она сказала что зубожиння значит будет зубожиння! Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 523
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шо значить зубожіння? а те шо зараз це шо процвітання?
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А в чем зубожиння? Судя по тому что у меня возле дома растет автомобильная пробка со времен Януковича выросла на 1.5 км так процветание! И блях в мало процентов 10 от общего количества автомобилей!
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говорят, что если порошенко отрубить голову он будет врать еще 10 минут Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 879
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в Одессе знакомый на днях растаможил контейнер, который приехал в конце августа. Это не единичный случай, это сплошь и рядом.
Сейчас говорят не "растаможил", а "вытащил" контейнер с Одесской таможни.
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Да, на килограмы.
Скажу больше, авто с Америки, которые таскали ОФИЦИАЛЬНО, на которые были все документы, все проплачено через банк, согласно расчетам таможни зависли, пока козляре Власову не занесли от 600 до 1000$ за каждую авто. Как считаешь, пэрэмога？
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Лолита - гавнопиарщик. Которому не верят и желают сдохнуть после его хвальбы. - В Америки его бы в шею выгнали как непотриб.
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Ты прав в США соратник Лолиты (Тимошенко) уже сидит!
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чем отличается паша лазаренко с панамским паспортом, от пэти парашеки с панамским трастом？
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Я чето не слышал про траст Порошенко в Панаме. Ну нашли в Панаме у Порошенко 2000 баксов. Это что много?
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Ясно ты опять дурака включил. Ну как все зрадофилы!
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М-да, Минстець уже в бурятии начал стецьков вербовать, которые о панамском трасте не слышали.
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А что за Панамский траст просвети. Что-то слышал там Киселёв с Соловлевым расказывали и бурятка Оля ты про панамский траст от РенТВ узнал или от Росия Тудей?
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Ну это типо як Медведев ответил учителю.МЕДВЕДЕВ ОТВЕТИЛ УЧИТЕЛЯМ׃ "НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ, ИДИТЕ В БИЗНЕС!"https://youtu.be/7F4iyHQczP8 Так и Петя показывает якись скачок в рейтинге,к реальной жизни,большинства ничего не имеющий Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business, на цьому не зупинимося, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5277
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Ну шо, побежали быстренько бизнесы открывать? Ото ж. Важно не то, какое место нарисовали, а на сколько выросло количество предприятий.
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важно не колличество, а качество - т.е. реально работающий бизнес. с колличеством в Украине как раз все норм: просто попробуйте бизнес закрыть - это как раз тот случай когда вход рупь, выход два.
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АААА Зрада ничего не делается. При Виктор Федоровиче жилось лучше! Юля с Путиным прийдет порядок наведет!
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Бач як ти його лагідно з великої літери пишеш=)
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Правильно. Доить бизнес Порошенко не остановится.
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А он что не напал? А Крым у нас Марсиане отобрали? А на Донбассе мы с кем воюем?
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Год Украина РФ
2018 71 31
2017 76 35
2016 80 40
2015 83 51
2014 96 62
2013 112 92
2012 137 112
2011 149 124
2010 147 116
2009 146 118
2008 144 112
2007 139 106
2006 132 97 Это статистика с отчётов DB. Выводы делает каждый сам.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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