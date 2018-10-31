 Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 – в части выполнения контрактов", - написал глава государства в "Фейсбук".
Порошенко отметил, что наибольшего прогресса Украина добилась в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" – плюс 70 ступенек, "защите инвесторов" – плюс 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире.
"Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше", - добавил Порошенко.
Ну да! Правда здесь скромно умолчали о "стоимости" этих разрешений.
Снял дом по соседству с испанской виллой Порошенко. Всерьез подумываю приобрести тут недвижимость. Буду его тут ждать. Встречать. А пока знакомлюсь с соседями. Делюсь литературой
Беглый нардеп Александр Онищенко, автор книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе», перевел ее на испанский. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook
По словам Онищенко, он находится в Марбелье, где расположена скандально известная «вилла Порошенко». Именно президента нардеп ожидает в Испании.
«Снял дом по соседству с испанской виллой Порошенко. Всерьез подумываю приобрести тут недвижимость. Буду его тут ждать. Встречать. А пока знакомлюсь с соседями. Делюсь полезной литературой. Перевел #ПетрПятый на испанский. Соседям нравится», - написал Александр Онищенко
http://ua24ua.net/nad-poroshenko-eshche-nikto-tak-ne-izdevalsya/
проголосоватьпослать накуй на выборах?!
Рейтинг легкости ведения бизнеса:
Россия - 31
Польша - 33
Беларусь - 37
Молдова - 47
Украина - 71 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно долго шутить о 144 реформах......
Крымчане посмотрят на такие успехи и будут ломится назад....
Но мы их не сразу пустим.... - наказаны...
Людмила @ludmila_ukraine 43 мин.43 минуты назад
В Крыму кубометр газа стоит 2 грн.
В Киеве сейчас -8,5 а будет -12,3 грн.
Что еще сделать, чтобы они захотели вернуться?
И вообще, всем ишачить до мыла на дупе, косюку с ахметом по лярду до конца года нужно отслюнявить！
от ценьі на газ ето имхо не зависит
https://www.youtube.com/watch?v=DVIDR9JSPFs
за ночь может пять раз.
- Откройте рот. Так, язык на месте. Что вам мешает
говорить то же самое?
Это кратко о пэрэмоге.
Пысы
Борминталь, этот коммент нормальный, можно писать, а то на СФ мне не отвечают, какие слова мне можно использовать？
По правильому рейтингу Україна у 1,5 ради бідніша за Лєсото і ці люди живуть у 1,5 рази краще за нас!
Йуля каже що на кожного українця припадає 1500доларів національного багатства, а на кожного жителя Лєсото - 2500! Порох, паскуда, до чого довів!
Я в шоці! Йуля ж ніколи не бреше! Може це у мене гальоніки і я бачу на фото не те, що є насправді?
Сейчас говорят не "растаможил", а "вытащил" контейнер с Одесской таможни.
Скажу больше, авто с Америки, которые таскали ОФИЦИАЛЬНО, на которые были все документы, все проплачено через банк, согласно расчетам таможни зависли, пока козляре Власову не занесли от 600 до 1000$ за каждую авто. Как считаешь, пэрэмога？
2018 71 31
2017 76 35
2016 80 40
2015 83 51
2014 96 62
2013 112 92
2012 137 112
2011 149 124
2010 147 116
2009 146 118
2008 144 112
2007 139 106
2006 132 97 Это статистика с отчётов DB. Выводы делает каждый сам.