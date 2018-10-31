 Перекрытое протестующими движение автобусов по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 по своим схемам", - сказано в сообщении.
Напомним, что маршруты изменили работу из-за перекрытия движения автотранспорта митингующими.
Как сообщалось, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.
Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов и свет будет включен только после частичной уплаты.
Жильцы двух домов без света и воды перекрыли Харьковское шоссе в Киеве.
Долгов у людей нет,но их лишили света и воды,порядка 3 тыс.человек.
ОТВЕТ КГГА: Дома проблемные и не выполнены тех.условия.
А с ОРДЛО проблем нет, туда эл.энергию даём и оплачивает её мы с вами.
А никому не кажется странным, что ДТЭК поставляет эл.энергию на оккупированные ДНР и ЛНР, а Украина компенсирует Ахметову все расходы,т.е. за это платим мы. Это то же самое,что мы начнём им танки солярой заправлять и возмещать стоимость боеприпасов,на нас израсходованных.