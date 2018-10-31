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Все про:акция (1820) КГГА (2109) Киев (16689) протест (4332) транспорт (1240)

 Перекрытое протестующими движение автобусов по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено, - КГГА

Движение автобусов в районе Харьковского шоссе, которое было ранее перекрыто протестующими, возобновлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 по своим схемам", - сказано в сообщении.

Напомним, что маршруты изменили работу из-за перекрытия движения автотранспорта митингующими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста в Киеве: заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, на место направлена полиция, - КГГА. СПИСОК

Как сообщалось, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов и свет будет включен только после частичной уплаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3094386
 
   
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Рух автобусів по Харківському шосе в Києві відновлено після акції протесту, - КМДА - Цензор.НЕТ 1223Аlexboy‏ @ua_alex_boy 14 мин.14 минут назад
Жильцы двух домов без света и воды перекрыли Харьковское шоссе в Киеве.
Долгов у людей нет,но их лишили света и воды,порядка 3 тыс.человек.
ОТВЕТ КГГА: Дома проблемные и не выполнены тех.условия.
А с ОРДЛО проблем нет, туда эл.энергию даём и оплачивает её мы с вами.

А никому не кажется странным, что ДТЭК поставляет эл.энергию на оккупированные ДНР и ЛНР, а Украина компенсирует Ахметову все расходы,т.е. за это платим мы. Это то же самое,что мы начнём им танки солярой заправлять и возмещать стоимость боеприпасов,на нас израсходованных.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПерекрытое протестующими движение автобусов по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено, - КГГА
 
 
 
 
 
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