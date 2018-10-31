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 Движение автобусов по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено после акции протеста, - КГГА

Движение автобусов в районе Харьковского шоссе, которое было ранее перекрыто протестующими, возобновлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 по своим схемам", - сказано в сообщении.

Напомним, что маршруты изменили работу из-за перекрытия движения автотранспорта митингующими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста в Киеве: заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, на место направлена полиция, - КГГА. СПИСОК

Как сообщалось, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов и свет будет включен только после частичной их уплаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3094386
 
 
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДвижение автобусов по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено после акции протеста, - КГГА
 
 
 
 
 
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