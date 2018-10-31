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 Политика Украины, Общество
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 В оккупированном Крыму детей заставляют вступать в "юнармию", - правозащитники

Согласно международному праву, такие действия являются военным преступлением.

Правозащитники зафиксировали новые факты милитаризации детей в оккупированном Севастополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как информирует Крымская правозащитная группа, в Севастополе в "российское движение школьников" и "юнармию" приняли 1 800 несовершеннолетних местных жителей.

Правозащитники заявляют, что Россия, занимаясь в Крыму пропагандой службы в своей армии, совершает военное преступление.

"Пропаганда войны и призыв в армию оккупанта, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Воспитание в детях положительного отношения к армии, военным и парамилитарным формированиям, склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующей державы, создание позитивного образа войны приводят к нарушению базового права, закрепленного в международном документе, который РФ ратифицировала 23 августа 1993 года", – пояснила эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

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По ее словам, в ходе мероприятий по так называемому "военно-патриотическому воспитанию" детей и молодежь в Крыму учат пользоваться огнестрельным оружием и носить военную форму, подростков знакомят с различными видами вооружения, преподают уроки рукопашного боя и основы воинской науки.

"Одна из основных ценностей, которую внедряют в сознание детей на подобных уроках, – это победа в войне с помощью вооруженного конфликта. С помощью подобного воспитания в сознании детей происходит легализация оккупации Крыма и действий парамилитарных формирований. Таким образом жителей украинского полуострова с детства приучают ощущать себя гражданами России и готовят их к защите интересов оккупирующей державы, в том числе и с помощью службы в ее вооруженных силах либо в парамилитарных формированиях, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", – заявила Седова.

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По данным оккупационного "правительства" Севастополя, в настоящее время в городе действуют 65 "юнармейских отрядов" общей численностью около 7000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3094384
 
   
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вспомнил как замполит говорил нам шо вступают только в гавно))
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Вечно ты куда-то вступаешь - то в говно, то в партию..(с)
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Коричневые трусы, вкупе с красными футболками, тоже прилагаются?)
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Вечер в салоне у Ростовых. Рассказывают разные истории. Очередь поручика Ржевского.
- Ну так вот, господа, дело было во время Бородинского сражения. Значит, идет наш эскадрон в атаку, тут вдруг рядом со мной взрывается ядро, меня выбивает из седла, я вскакиваю - мои товарищи убиты, моя сабля сломана, а на меня несутся во весь опор трое французских кавалеристов со своими саблями наголо и... Господа, мне стыдно, но я обосрался.
В салоне - молчание, наконец кто-то произносит:
- Поручик, вы, конечно, излишне откровенны, но, учитывая обстоятельства - контузия взрывом, трое против одного, ощущение неминуемой смерти... В этом нет ничего постыдного, думаю, с каждым может случиться...
- Да нет, господа, вы не поняли - я СЕЙЧАС обосрался.
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Если бы они не вступили в юнармию, то их бы заставили вступить в ЮнНАТО! В оккупированном Крыму детей заставляют вступать в "юнармию", - правозащитники - Цензор.НЕТ 5383
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Прям таки заставляют, за уши тянут
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Что-то навеяло:
Дойчлен зольдатен унд официер
зондер командер нихт капитулирен.
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Кремлю нужны новые росляковы, пермяковы, мильчаковы.
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лучше уметь разбирать собирать автомат и стрелять метко,чем как у нас вся молодежь на амфетамине и траве сидят и 1000 метров не пробегут,а хлопцы на пидор...ов похоже с челками и в подкатах
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Самолайк показывает что у вас это не у нас. В Бугульме все так плохо?
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Ну так они же сами туда идут,или родители отправляют.Заводите уголовные дела на родителей.
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эсэсэсэру это не помогло😕😨😊😊😊😊😊😊
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да пущай в мордовсий удмуртюгенд вступают. Оно к лучшему. Мы их на фарш первыми пустим как испорченный биоматериал.
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Ой! Такую хрень можно написать про наших пластунов!
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По смыслу - можно. Но в конвенции написано только про оккупированные территории
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Похоже лозунг Юнармии: "Рослякова в каждую школу, в каждый класс!"
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Так это смотря как принимали.
Меня в армии, например, в козломорд комсомол принимали так: сфотографировали, выдали билет, и обязали платить взносы. По поводу моёго согласия о вступлении не шло и речи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму детей заставляют вступать в "юнармию", - правозащитники
 
 
 
 
 
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