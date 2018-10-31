 В оккупированном Крыму детей заставляют вступать в "юнармию", - правозащитники

Правозащитники зафиксировали новые факты милитаризации детей в оккупированном Севастополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как информирует Крымская правозащитная группа, в Севастополе в "российское движение школьников" и "юнармию" приняли 1 800 несовершеннолетних местных жителей.

Правозащитники заявляют, что Россия, занимаясь в Крыму пропагандой службы в своей армии, совершает военное преступление.

"Пропаганда войны и призыв в армию оккупанта, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Воспитание в детях положительного отношения к армии, военным и парамилитарным формированиям, склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующей державы, создание позитивного образа войны приводят к нарушению базового права, закрепленного в международном документе, который РФ ратифицировала 23 августа 1993 года", – пояснила эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

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По ее словам, в ходе мероприятий по так называемому "военно-патриотическому воспитанию" детей и молодежь в Крыму учат пользоваться огнестрельным оружием и носить военную форму, подростков знакомят с различными видами вооружения, преподают уроки рукопашного боя и основы воинской науки.

"Одна из основных ценностей, которую внедряют в сознание детей на подобных уроках, – это победа в войне с помощью вооруженного конфликта. С помощью подобного воспитания в сознании детей происходит легализация оккупации Крыма и действий парамилитарных формирований. Таким образом жителей украинского полуострова с детства приучают ощущать себя гражданами России и готовят их к защите интересов оккупирующей державы, в том числе и с помощью службы в ее вооруженных силах либо в парамилитарных формированиях, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", – заявила Седова.

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По данным оккупационного "правительства" Севастополя, в настоящее время в городе действуют 65 "юнармейских отрядов" общей численностью около 7000 человек.