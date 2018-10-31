 "Они сейчас на одном из горячих участков фронта": Волонтер Мысягин просит помочь доукомплектовать артиллеристов 28-й бригады и группу К-2 из 54-й ОМБр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Мы ведь все радуемся, когда читаем про успехи ВСУ на передовой. Лайкаем, делаем репосты, комментируем, желаем еще больших успехов, но не все знают, что для того чтобы уничтожить, например, позиции врага, минометную точку или его боевую технику - надо приложить неимоверные усилия многих и многих людей.

Операцию надо тщательно спланировать, а это прежде всего время на подготовку и сбор информации. Надо все рассчитать, скоординировать действия нескольких разных подразделений.

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Пока не все подразделения укомплектованы всем тем, что реально помогает в современной войне.

Поэтому, если операция по каким-то причинам пошла не так как планировалось, то второй возможности уже может и не быть. Противник минометную точку перенес, БМП переехала на новую скрытую позицию, а опорник укрепили бетоном, что часто и происходит, и все порой надо начинать сначала. А сбой произошёл из-за какой-то малой детали. Так бывает.

Для успешных боевых операций у них должно быть все: в штабах подразделений и дивизионов должны быть мониторы, на которые выведены все передовые позиции, и командир удаленно управляет боем; на всех позициях нужен интернет для взаимодействия между подразделениями, для командиров расчётов, корректировщиков и наблюдателей, особенно те, кто на самых дальних позициях, нужны планшеты со спецпрограммами для корректировки точного огня по противнику, специальные военные защитные чехлы, которые как рюкзак одеваются на грудь, повербанки, так как на носу холода и в планшетах быстро садятся батареи.

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Мы начинаем новый проект. Вернее два проекта. Один большой и один очень малый. Это наша самая любимая и уже неоднократно успешно обкатанная тема в других бригадах.

Поехали

1) Артиллерия 28-й бригады. Все тоже самое, что мы с вами, друзья, успешно сделали для 53-й, 54-й, 92-й бригад.

Планшеты с программами корректировки точного ответного огня, чехлы, повербанки, мониторы, HD приставки, интернет.

Нужно всего лишь доукомплектовать тем, чего нет, и сделать еще мощней все подразделения БрАГа (бригадной артиллерийской группы) 28-й бригады. Кстати, находятся они сейчас на одном из горячих участков фронта в Донецкой области.

Подробности на фото.











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2) А ещё немного уделить внимание боевой группе К-2, входящей в 54-ю бригаду.

Их надо доукомплектовать четырьмя планшетами в защитных чехлах, а все остальное у них уже есть.

Как они умеют успешно работать, видно на этом видео.

Общая сумма двух проектов 277 000 грн

В наличии есть 58 000 грн

Итого надо собрать: 219 000 грн

Будем благодарны за любую помощь!

Перепост - для нас большая помощь.

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