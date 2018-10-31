 Путин грозит "серьезными последствиями" тем, кто попытается "расторгнуть узы гуманитарных связей" РПЦ

Президент России Владимир Путин пригрозил "тяжелейшими последствиями" для тех, кто пытается "расторгнуть узы гуманитарных связей", которые установила Русская православная церковь по всему миру. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Обозреватель".

Во время выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве глава Кремля заявил, что РПЦ, а также другие конфессии, делают много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками по всему миру, и сейчас "многие пытаются расторгнуть эти узы".

"К сожалению, сейчас многие пытаются разными способами их разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам", – отметил он.

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Путин подчеркнул, что "политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями".

"Прежде всего, для тех, кто это делает", – пригрозил глава РФ.

Также он добавил, что долг России – "сделать все для сохранения духовного и исторического единства".

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Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.