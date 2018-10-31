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 Путин грозит "серьезными последствиями" тем, кто попытается "расторгнуть узы гуманитарных связей" РПЦ

Он видит долг России в том, чтобы "сделать все для сохранения духовного и исторического единства".

Президент России Владимир Путин пригрозил "тяжелейшими последствиями" для тех, кто пытается "расторгнуть узы гуманитарных связей", которые установила Русская православная церковь по всему миру. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Обозреватель".

Во время выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве глава Кремля заявил, что РПЦ, а также другие конфессии, делают много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками по всему миру, и сейчас "многие пытаются расторгнуть эти узы".

"К сожалению, сейчас многие пытаются разными способами их разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам", – отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: УПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря). ВИДЕО

Путин подчеркнул, что "политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями".

"Прежде всего, для тех, кто это делает", – пригрозил глава РФ.

Также он добавил, что долг России – "сделать все для сохранения духовного и исторического единства".

Также на Цензор.НЕТ: Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094376
 
 
 Топ комментарии
 
когда эти два мордвина окочурятся, их высеры уже переходят всякие границы безумия

Путин грозит "серьезными последствиями" тем, кто попытается "расторгнуть узы гуманитарных связей" РПЦ - Цензор.НЕТ 9897
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Пошел в задницу,плешивый недоумок. Ты последствия своих косяков с 2014 года еще хрен расхлебаешь. Гнида.
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Вова, иди в опу вместе с узами.
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когда эти два мордвина окочурятся, их высеры уже переходят всякие границы безумия

Путин грозит "серьезными последствиями" тем, кто попытается "расторгнуть узы гуманитарных связей" РПЦ - Цензор.НЕТ 9897
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Это будет праздник мирового масштаба
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та ні, вони скоріше щас засос зроблють, педофіли кляті!!!!
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нет. это удмурт и вепс. но все равно это два мордовских ундеменша.
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Узы - не отнять не прибавить, прям по Фрейду оговорка...)
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Пошел в задницу,плешивый недоумок. Ты последствия своих косяков с 2014 года еще хрен расхлебаешь. Гнида.
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Все "единство" налицо

31.10.2018 11:15:19
Российские богачи вывезли две трети капитала за рубеж
Состоятельные россияне, имеющие на счетах сумму от 1 млн долларов, не доверяют рублевой зоне и хранят свои сбережения преимущественно в валюте и в иностранных банках.К такому выводу пришли аналитики Frank RG, рассмотрев финансовые активы более 30 тыс. россиян и данные от 11 российских банков и их подразделений private banking, которые специализируются на оказании услуг состоятельным клиентам.
(...)
По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%. Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyskie-bogachi-vyvezli-dve-treti-kapitala-za-rubezh-1027674756
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Вопросительный знак в данном предложении абсолютно лишний....
Такое предложение нужно заканчивать утвердительным...восклицательным знаком....
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Путя,у у тебя два пути - один нахер,другой в могилу )) Выбирай ! )
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А ЧО, правильно сказав, тільки адресою помилився. До гундяйки та своїх прихвостнів йому потрібно було б звертатися і себе не забити.
Горе вам, москалятам, буде нам на радість. нічого особистого, просто бізнес - чим гірше вам, тим краще нам.
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Так что, Путин приготовился огласить "анафему" патриарху Константинопольскому и основным экзархам православия? "Клещ" на заднице быка пытается возмущаться, что ему "харчеваться" не дают?
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Дедушке с половыми органами бабушки поздно пить боржоми, тестикулы всё равно отвались.
Теперь он только может засос на пенисе поставить.
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Петровых с Бошировым для всех национальных квартир не хватит, тем более, что они уже в списках всех спецслужб мира.
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а что же жену свою отпустил...семейные узы разорвал ...супружеский долг... завис
как тут быть?...завязал узы узлом...и хромай дали...пока не поддали
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за"бали пугать эти г2ндоны из за поребрика, только трындеть и умеют. уймитесь уже, сколько можно
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Вот бляха, телепень... Узи ))) - Іване, ти чув як кацапи окупацію називають? Узи!.. )))
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А как ты думаешь, х-ло, почему "сейчас многие пытаются разными способами их разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам" ? Кто виноват?
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"...Путін погрожує "серйозними наслідками" тим, хто спробує "розірвати узи гуманітарних зв'язків" РПЦ..."
===
Та що вже може бути гіршим за те, що кацапи всі гуртом в рай, а ми ...пАдохнєм...
Так чи инак, а ми не маємо вибору Путін погрожує "серйозними наслідками" тим, хто спробує "розірвати узи гуманітарних зв'язків" РПЦ - Цензор.НЕТ 9416

Чому Цензор пише "путін" з великої літери? Може вже варто було використовувати для нього особливе правило?
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та пішло хуйло на путіна)) ото падло розкудахкалося, півень мокашанський!!!!
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А кому то дерьмо в Украине теперь указывает)?))) ложная мания вЯличия, как и у тюльки
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Та нам якось байдуже які там у хуйла співвітчизники і що робить для тих мокшан хуйловська церква.
У нас є свої співвітчизники. І саме ними має опікуватись Українська церква.
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Які можуть бути "узи духовності" з Хуйлом та його холопами.
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к пиндосам обратись они могут повторить сука ни сам не гам ни другому не дам нормально жить и развиватся
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Випробування нового українського Мобільного мінометного комплексу
https://www.youtube.com/watch?v=5est8UBlNzc
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пуйло грозит "серьезными последствиями" тем, кто попытается "расторгнуть узы гуманитарных связей" РПЦ :Путін погрожує "серйозними наслідками" тим, хто спробує "розірвати узи гуманітарних зв'язків" РПЦ - Цензор.НЕТ 9407
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин грозит "серьезными последствиями" тем, кто попытается "расторгнуть узы гуманитарных связей" РПЦ
 
 
 
 
 
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