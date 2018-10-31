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 Политика Украины, Общество
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 "Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов", - Павленко о дальнейших шагах для получении Томоса

Экс-заместитель главы Администрации Президента, который от имени Украины много месяцев вел переговоры со Вселенским Патриархатом касательно Томоса, а теперь директор Национального института стратегических исследований рассказал о действиях, необходимых для принятия Вселенским патриархатом решения о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: Все провокации будут либо предотвращены, либо остановлены в зародыше, - директор Института стратегических исследований Павленко развеял основные мифы об автокефалии УПЦ

"Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов. Они для себя должны договориться, с чем выходить на объединительный собор. На днях вышло интервью одного из митрополитов Вселенского патриархата митрополита Эммануила; он сказал, что речь идет о ближайших неделях. Полагаю, что эта оптимистическая оценка может оправдаться, если наши епископы будут работать быстро и конструктивно. К этому есть все предпосылки", - отметил директор НИСИ.

Павленко также подчеркнул, что сейчас "мы имеем шанс на то, чтобы впервые в истории не было среди двух украинцев - трех гетманов и пяти патриархов. Чтобы все-таки смогли договориться и выйти на формулу, которая устроит все стороны".

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094371
 
 
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хм. по конституции Украина- светское государство, а экс-заместитель главы Администрации Президента, который от имени Украины много месяцев вел переговоры со Вселенским Патриархатом касательно Томоса Источник: https://censor.net.ua/n3094371
это уже превышением полномочий пахнет
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пожалуйста более развёрнуто перепишите из Вашей методички соответствующее место. там наверняка указаны реквизиты нарушенных законов! "Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов", - Павленко о дальнейших шагах для получении Томоса - Цензор.НЕТ 2002
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в Украине церковь отделена от государства, а государственные рыла лезут в церковные переговоры. это превышение полномочий! вчупало?
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это тупая попытка нае.. обмануть от тупого тролля. если б у тебя были мозги, ты бы заметил, что любое государственное решение можно интерпретировать как вмешательство в дела церкви. вот ответь, почему сдача в аренду московским попам Киево-Печерской лавры - это не вмешательство, а помощь в переговорах - уже вмешательство? или всё, что на пользу гундяевскому сатанату - это не вмешательство?
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"Мяч на стороне поля украинских епископов" "Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов", - Павленко о дальнейших шагах для получении Томоса - Цензор.НЕТ 3751

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Как они зае2али своим мячом. Попугаи.
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Мне как агностику церковные дела малоинтересны, но всё таки надеюсь, что наши епископы не уподобятся футболистам киевского "Динамо".
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Епископы у бездуховных хеллоуинщиков-еретиков, а в нас архиереи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов", - Павленко о дальнейших шагах для получении Томоса
 
 
 
 
 
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