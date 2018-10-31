 "Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов", - Павленко о дальнейших шагах для получении Томоса

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Сейчас мяч на стороне поля украинских епископов. Они для себя должны договориться, с чем выходить на объединительный собор. На днях вышло интервью одного из митрополитов Вселенского патриархата митрополита Эммануила; он сказал, что речь идет о ближайших неделях. Полагаю, что эта оптимистическая оценка может оправдаться, если наши епископы будут работать быстро и конструктивно. К этому есть все предпосылки", - отметил директор НИСИ.

Павленко также подчеркнул, что сейчас "мы имеем шанс на то, чтобы впервые в истории не было среди двух украинцев - трех гетманов и пяти патриархов. Чтобы все-таки смогли договориться и выйти на формулу, которая устроит все стороны".

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.