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 С завтрашнего дня в Киеве нельзя будет ездить со скоростью 80 км/ч ни по одной из улиц столицы

С завтрашнего дня в Киеве водителям нельзя будет ездить со скоростью 80 км/ч ни по одной из улиц столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, 9 октября на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

"Начиная с 1 января 2018 года введены в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия.

Следовательно, по результатам проведенного анализа, были определены 17 столичных улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября", - сказано в сообщении.

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"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно передвигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч. Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В частности увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской)
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева)
- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)
- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. Навои)
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Тогда решение поддержали 74 депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3094370
 
   
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Шо опять???!!!

С лета уже это "нельзя" завтра наступает.
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Вот какой идиотизм отталкиваться с ограничением, не от погодных условий, а от календарика. Ну понятно в КМДА и мусарне люди далеко не самые умные работают, но разве сложно перенять практику других стран.

И да, летом, когда дождь льет как из ведра, безопасная скорость может быть 25-30кмч, а зимой в +7 без снега по абсолютно сухой дороге ехать типа опаснее?
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Вот это менты накосят бабла на улицах вроде проспекта Бажана.
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а ти шо, патрульним за порушення платиш?
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При снижении скорости выброс выхлопных газов в атмосферу города увеличится в разы. Быдло которое нами правит об этом даже не подумало. А может и подумало и сделало это специально, ибо быдло у власти живёт за городом, а в Киеве бывает наездом, чтоб украсть из казны денег.
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На выбросы выхлопных газов влияют ленивые задницы, которые вместо того, чтобы ехать на работу общественным транспортом тащат по 3-4 часа в день свои ленивые задницы на автомобилях через весь город, создавая неудобства себе и всем остальным жителям.
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По 3-4 часа в день?? Это из Чернигова что ли ездят?
Мне, например, на работу на авто - 15-20 минут, на общественном транспорте - 40-50 минут.
Как бы преимущество очевидно. Да еще и в большой супермаркет по дороге домой можно заехать скупить при желании без потери лишнего часа-полутора времени и толкотни в маршутках.
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в місті взагалі по европейським правилам більше 50км.год не можна рухатися.
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В Украине действуют украинские правила.
Да и в ЕС есть исключения - на автобанах, если они проходят через город, ограничение 50 км/ч не действует.
А указанные в перечне улицы - это реально многополосные трассы без перекрестков, без наземных пешеходных переходов, с отбойниками и тд. Там нет никакого смысла ехать 50.
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Ага, щас.. По Бандеры 50, ага... Всех не перештрафуете, ублюдки.
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Не нужно было принимать маразматических решений, 50 км в час по городу - и никаких исключений. На пробки скорость движения вообще не влияет никак, бараны.
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Это не маразматическое решение, баран.
Маразматическое решение - это ехать 50 по той же Большой Кольцевой, которая по факту - 6-полосная загородная трасса с лесом по обе стороны от дороги, с высоким отбойником посередине и без наземных пешеходных переходов - только путепровод.
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Ах да, пробок там тоже практически не бывает.
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У "счастливчиков", получивших в кормление фены, слюна уже ручьем бежит.
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Вот завтра и увидим как все едут 79.99 км/ч.
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а на лексоси, мерси, майбахи і депутатів закон теж діє?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС завтрашнего дня в Киеве нельзя будет ездить со скоростью 80 км/ч ни по одной из улиц столицы
 
 
 
 
 
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