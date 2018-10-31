 Протест на Харьковском шоссе в Киеве: в ДТЭК говорят, что свет включат только после уплаты части долга

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" готово восстановить электроснабжение двух домов на Харьковском шоссе в Киеве сразу после уплаты части долга и подписания графика погашения оставшейся части. Об этом "Украинской правде" сообщил директор по продажам "ДТЭК "Киевские электросети" Виктор Мельников, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Мельникова, такое предварительное решение было принято в результате переговоров, которые длились с 9 утра с представителями балансодержателя домов ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".
"Есть предварительные договоренности: часть долга в сумме около 250 тысяч гривен они платят сегодня, остальные – около 2,7 миллиона (2 миллиона по состоянию на конец сентября и 1 миллион гривен долга за октябрь – ред.) – они погашают до 1 июля 2019 года. Но не 31 июня, а частями в течение года", - сказал Мельников.
Он добавил, что сейчас эти устные договоренности оформляются документально.
"Если мы сегодня увидим этот первый платеж в 250 тысяч и если ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" подписывает график погашения долга, то мы сразу готовы возобновить электроснабжение домов", - заявил Мельников.
На уточняющий вопрос, сколько нужно времени на восстановление электроснабжения, представитель компании отметил, что нужно около 1 часа.
Напомним, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.
Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов.
Грымчак вот говорит, что с апреля - мая 2017го никто никому ничего (кроме воды) не поставляет.
разве можно гражданам перекрывать дороги?
зачем тогда мы кормим дармоедов в лице нацгвардии
пусть берут таблички и ходят вокруг кабмина
или американского посольства. что им больше нравится
В данном случае винтить особо ретивых и составлять админпротоколы.
А тамженашилюди из ОРДЛО должны получать электроенергию за наш счет.
Я так понял, что долг за электричество есть и он реальный.
Странно только, что договор с управляющей компанией подписывается - ведь договора на поставку электроэнергии уже давным-давно личные у каждого жильца с ДТЭК.
НО! Этот дом с 2012 года подключен по времянке и не у кого нет прямых договоров, платят они через обслуживающую компанию.
Больше того во всем это ЖК 6 домов по 33 этажа, там не продано не одной квартиры! Там нет не одного права собственности, все хаты оформлены как инвест договора(да уже в построеных 5 лет домах так "продавались" квартьиры)
То есть это таки управляющая компания тупо не перечисляет оплаченные ей деньги??
"Там нет не одного права собственности, все хаты оформлены как инвест договора(да уже в построеных 5 лет домах так "продавались" квартьиры)"
Я бы на таких условиях не покупал бы...странные люди, жильцы этого ЖК...
На ФБ в группе мегасити, да и даже в Типичном Киеве есть народ который по 3-5 месяцев назад там брал хаты.
Я ещё могу понять как кинули тех кто вкладывался в строительстно, но если через 7!!! лет после того как дом построился нет права собственности, то тут ведь 1000%, что-то не то с домом. Но народ покупал
Люди і кажуть що вони платять. І звідки тоді борг взявся?? Коли мені Київенерго помилково борг виставило, я взяв усі платіжки, прийшов до них і борг скасували. Якщо люди платять, то чому вони так не можуть???
Люди з цих будинків кажуть, що вони платили за світло ЖЕКу, який від забудовника, а там шахраї вкрали ті гроші. То в них виходить якась мутна схема, бо у нас в Києві за світло платять не через ЖЕК, а напряму в Київенерго... ЖЕК (пофіг, державний чи приватний, чи ОСББ) бере квартплату, але не плату за світло.
Коротше, купа питань у цій справі. Войцеховський щось там намутив, це ж ніби його будинок...
Весь праздник оплатили мы с вами, это при условии что там коммунальные услуги стоят дешевле, чем у нас.
Киевляне же за них, как и вся Украина платят уже 5 лет....