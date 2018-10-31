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 Происшествия, Общество
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Все про:долг (1071) коммунальные услуги (253) ДТЭК (74)

 Протест на Харьковском шоссе в Киеве: в ДТЭК говорят, что свет включат только после уплаты части долга

Жители двух домов задолжали за электрику 2,7 миллиона гривен, говорят в компании.

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" готово восстановить электроснабжение двух домов на Харьковском шоссе в Киеве сразу после уплаты части долга и подписания графика погашения оставшейся части. Об этом "Украинской правде" сообщил директор по продажам "ДТЭК "Киевские электросети" Виктор Мельников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мельникова, такое предварительное решение было принято в результате переговоров, которые длились с 9 утра с представителями балансодержателя домов ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".

"Есть предварительные договоренности: часть долга в сумме около 250 тысяч гривен они платят сегодня, остальные – около 2,7 миллиона (2 миллиона по состоянию на конец сентября и 1 миллион гривен долга за октябрь – ред.) – они погашают до 1 июля 2019 года. Но не 31 июня, а частями в течение года", - сказал Мельников.

Он добавил, что сейчас эти устные договоренности оформляются документально.

"Если мы сегодня увидим этот первый платеж в 250 тысяч и если ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" подписывает график погашения долга, то мы сразу готовы возобновить электроснабжение домов", - заявил Мельников.

На уточняющий вопрос, сколько нужно времени на восстановление электроснабжения, представитель компании отметил, что нужно около 1 часа.

Напомним, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов.

Источник: https://censor.net.ua/n3094369
 
 
 Топ комментарии
 
странно получается...ахметка ДТЕК гонит бесплатную электроэнергию в ОРДЛО и получает за это лярд из бюджета....и отключает дома в Киеве....Что то тут не так или это только мне так кажется??
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Каждый нормальный с вами согласен. А каждый сумасшедший - против.
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Ахметов должен сдохнуть. Точнее сначала , возвратить награбленное. А уж потом и то,что заслужил.
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странно получается...ахметка ДТЕК гонит бесплатную электроэнергию в ОРДЛО и получает за это лярд из бюджета....и отключает дома в Киеве....Что то тут не так или это только мне так кажется??
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Каждый нормальный с вами согласен. А каждый сумасшедший - против.
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Она не бесплатная. Её всем неоккупированным нахлобучили.
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їм безоплатна,за наш із Вами рахунок.Ваш допис вірний і зрозумілий .
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Откуда инфа о бесплатной электроэнергии?
Грымчак вот говорит, что с апреля - мая 2017го никто никому ничего (кроме воды) не поставляет.
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НКРЭКУ с декабря 2014 возглавлял Дмитрий Вовк (сначала в роли и.о. руководителя), который до этого работал в московском офисе корпорации "Roshen", а еще раньше работал в компании ICU. В 2018 году Нацкомиссию возглавила Оксана Кривенко, которая до этого была подчиненной Вовка в НКРЭКУ. Вовка и нынешних членов НКРЭКУ назначал президент Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3094344
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Ахметов должен сдохнуть. Точнее сначала , возвратить награбленное. А уж потом и то,что заслужил.
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Пускай сначала сдохнет. Награбленное вернем сами. А пока он жив он никогда награбленное не отдаст.
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Ну не Ахметов - тогда Парашенко другого найдёт для отмыва бабла...
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если отбросить эмоции в сторону
разве можно гражданам перекрывать дороги?
зачем тогда мы кормим дармоедов в лице нацгвардии
пусть берут таблички и ходят вокруг кабмина
или американского посольства. что им больше нравится
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чувырло! а как ты закукарекаешь, если тебе ТОЖЕ отключат электричество, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ЗА НЕГО РЕГУЛЯРНО И ИСПРАВНО ПЛАТИЛ?????????
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отключили ЦЕЛЫЕ ДОМА, не разбираясь - платил или не платил!!!!!!!!!
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чувырло это ты, обзываешь человека не понимая сути проблемы
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если в 100 квартирном доме я исправно плачу за потребленную электроэнергию, а 99 квартир не платят - отключайте дом, но...у меня одного, СВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ЛЮБЫХ РАСКЛАДАХ!!!!!
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Экономически не оправдано оказывать услугу 100 жильцам если платит 1. Вы жертва наглого стада и обвинять надо не поставщика, а быдло которое Вас окружает. Если у Вас в доме с платежами за эл. энергию такая стремная ситуация - купите генератор, но это не поможет, в перспективе отключение воды, тепла и газа. Так что лучше сьезжайте ка с этого нищебродского дома.
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на счет ЗАКОНА - подайте на поставщика в СУД Протест на Харківському шосе в Києві: у ДТЕК кажуть, що світло увімкнуть тільки після сплати частини боргу - Цензор.НЕТ 8324
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Если у людей прямые договора так и отключают по одному, если дом на времянке 7!!!! лет, и долги большие, то они могут отключить только весь дом скопом
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Отвечаю, гражданам перекрывать дорогу можно, а вот хитрожопым мудакам нет. Если (как они говорят) они добросовестные плательщики, то пусть для начала перекроют офис ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".

В данном случае винтить особо ретивых и составлять админпротоколы.
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Ахметов козел и мудак. Но кто должен оплатить долги? Весь Киев, что ли должен скинуться?
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1 миллион грн. долга за один месяц с двух домов, Вы вообще представляете какие там деньги.
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где спецназ почему не разблокировали дорогу?
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Пока вся эта мафия чувствует себя сухо и комфортно в безопасности ничего не будет. Майданить нет смысла это клоунада считаю бесполезная. Надо уже давно просто убивать без всяких протестов. Майдан должен быть в КОнче Заспе с автоматами, эту мразь здвинуть от корыта можно только убивая. Я не вижу другого пути. Майдан не работает - скоты остаюца в безопасности и при корыте.
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Это майданутые киевляне, а не темженашилюди из ОРДЛО - им надо отключить свет.
А тамженашилюди из ОРДЛО должны получать электроенергию за наш счет.
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А где подтверждение что Бамбасс получает за нас счет? Помоему туда Лаптестан поставляет електричество!
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Там ниже есть новость! А ты опять не на заводе?
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Да пришел запустил станок. Станок работает я шарюсь на цензоре. ЧПУ слышал про такое?
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То, что Ахметка враг и вор не отменяет того факта, что за электричество все-таки нужно платить - оно не должно быть бесплатным.
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На території ОРДЛО - 3 чи 4 ТЕЦ є, їм і так електрики хватає... Особливо, якщо врахувати, що більшість заводів там стоїть...
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В цьому будинку більше половини мешканців з лугандона. Привикли все на шару.
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А смысл протестовать?
Я так понял, что долг за электричество есть и он реальный.
Странно только, что договор с управляющей компанией подписывается - ведь договора на поставку электроэнергии уже давным-давно личные у каждого жильца с ДТЭК.
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Так вот походу они и не платили. Договора нет вот они хитрожопы думали что нет договора нет оплаты!
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Вот именно 95% Киева имеют прямые договора.
НО! Этот дом с 2012 года подключен по времянке и не у кого нет прямых договоров, платят они через обслуживающую компанию.

Больше того во всем это ЖК 6 домов по 33 этажа, там не продано не одной квартиры! Там нет не одного права собственности, все хаты оформлены как инвест договора(да уже в построеных 5 лет домах так "продавались" квартьиры)
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Жестко...
То есть это таки управляющая компания тупо не перечисляет оплаченные ей деньги??

"Там нет не одного права собственности, все хаты оформлены как инвест договора(да уже в построеных 5 лет домах так "продавались" квартьиры)"

Я бы на таких условиях не покупал бы...странные люди, жильцы этого ЖК...
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Я так понял, что да, управляющая компания не платила. Но как платили жильцы я понятия не имею.

На ФБ в группе мегасити, да и даже в Типичном Киеве есть народ который по 3-5 месяцев назад там брал хаты.

Я ещё могу понять как кинули тех кто вкладывался в строительстно, но если через 7!!! лет после того как дом построился нет права собственности, то тут ведь 1000%, что-то не то с домом. Но народ покупал
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У меня на "Цензоре" выскакивает реклама Крымэлектромонтаж-обещают подключение домов и зем.участков к электросетям с оформлением документов.Может Киевлянам туда обратиться?
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Ну ясное дело запоребриковый. Тебе контекстная реклама гугл и выскакивает для Лаптестана!
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Машинки судя по фото крутые. Что дорогу перекрыли!
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Якась мутна історія виходить, якщо чесно. Це ж ніби новобудови, там люди житло купили, тмоу при грошах живуть і мають можливість платити нещасні 200-300 грн в місяць за світло. Сумніваюся, що вони не платили.

Люди і кажуть що вони платять. І звідки тоді борг взявся?? Коли мені Київенерго помилково борг виставило, я взяв усі платіжки, прийшов до них і борг скасували. Якщо люди платять, то чому вони так не можуть???

Люди з цих будинків кажуть, що вони платили за світло ЖЕКу, який від забудовника, а там шахраї вкрали ті гроші. То в них виходить якась мутна схема, бо у нас в Києві за світло платять не через ЖЕК, а напряму в Київенерго... ЖЕК (пофіг, державний чи приватний, чи ОСББ) бере квартплату, але не плату за світло.
Коротше, купа питань у цій справі. Войцеховський щось там намутив, це ж ніби його будинок...
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"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон"

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Зато боевикам которые с марта 2014 года ни копейки не платили никто не рискнул свет отключить. делайте выводы. Власть боится не рабов а народ с автоматами.
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А почему дтэк выключил свет жильцам, а не компании которая должна дтэку?
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Сегодня, шоколадная банда компенсировала Ахметову 713 млн.грн за поставку электроэнергии в ЛНР и ДНР.
Весь праздник оплатили мы с вами, это при условии что там коммунальные услуги стоят дешевле, чем у нас.
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нужно попросить оккупантов с ОРДЛО - пускай за киевлян заплатят...
Киевляне же за них, как и вся Украина платят уже 5 лет....
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Якщо там є хочаб один власник у якого немає боргів, ДТЕК має постачати електрику. До речі такий власник має повне право позиватися до суду проти ДТЕК з вимогами відшкодування, у тому числі, моральної шкоди, якої він зазнав, наприклад, через неможливість увімкнути додаткові опалювальні прилади, або (борони Боже) коли він набив собі синця через те, що йшов вночі у темряві за природними потребами.
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Ой, какой умный! У этого одного властника есчть прямой договор с ДТЕК на поставку?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротест на Харьковском шоссе в Киеве: в ДТЭК говорят, что свет включат только после уплаты части долга
 
 
 
 
 
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