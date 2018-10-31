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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (865) Гройсман (4393)

 Бардак, каждый день бардак, - Гройсман раскритиковал большую приватизацию, начатую ФГИУ под руководством Трубарова

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже спецразрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивлении проведению большой приватизации.

Об этом премьер сказал на заседании правительства в среду, сообщает  Европейская правда со ссылкой на "Укринформ".

"Мы начали аукционы по недрам. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокирования и так далее", - сказал Гройсман.

По его словам, правительство начало процесс приватизации и тут также есть определенные преграды.

"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак" - возмутился премьер.

Ранее сообщалось, что в 2016-2018 годах Полтавский облсовет ни разу не согласовал АО "Укргаздобыча" предоставление спецразрешений на использование недр, компания получила 63 отказа в согласовании.

Напомним, Фонд госимущества объявил о начале приема заявок от потенциальных участников приватизации 78,289% ПАО "Центрэнерго" начальной стоимостью 5,985 млрд грн.

Как сообщалось, 10 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3094365
 
 
 Топ комментарии
 
Бардак, каждый день бардак, - Гройсман о большой приватизации.

Я ВАМ ПОКАЖУ КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ» - говорил Гройсман год назад.
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Бардак каждый день - так гройсман вспомнил своё незаконченное среднее образование и законченное базарное
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Гойсман как та Жаба, которая говорила: "Ну и бардак на нашем болоте! Вчера иду - изнасиловали, сегодня иду - изнасиловали. Завтра опять пойду"
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Бардак, каждый день бардак, - Гройсман о большой приватизации.

Я ВАМ ПОКАЖУ КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ» - говорил Гройсман год назад.
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Дивні питання "чому підняли ціни", "чому збільшили тарифи", "чому хочуть обкласти податком". Просто тому, що пани хочуть більше грошей у себе і менше у вас. Зрозуміло?
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Раньше оно пахало на Януковича, потом перекрасилось, теперь поднимает цены и тарифы для нового хозяина!!! Пора его вернуть в торговую палатку на винницком рынке, откуда это чучело вылезло!
Бардак, щодня бардак, - Гройсман про велику приватизацію - Цензор.НЕТ 9125
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На нары его, а не в торговую палатку и казнить за геноцид украинского народа.
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- Меня опять терзают смутные сомнения… У Шпака - магнитофон, у посла - медальон…
- Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю - ты на что, царская морда, намекаешь? (с)
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логично что большая приватизация должна состояться при новом президенте
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Главное, чтобы при новом правительстве состоялась национализация незаконно украденного
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вот это гросю и беспокоит, не успевают до лета 2019
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судя по рекламе "уряд гройсмана" - ее создают , незаконно используя труд больных синдромом дауна

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Куди не кину оком стомленим - кругом бардак
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Если бы Пеця назначил праститутку главой правительства, тогда б был БОРДЕЛЬ.

Но назначили продавца трусов с рынка - поэтому БАРДАК...
Кто-то удивлен? Бардак, щодня бардак, - Гройсман про велику приватизацію - Цензор.НЕТ 7110
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Бардак каждый день - так гройсман вспомнил своё незаконченное среднее образование и законченное базарное
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Гойсман как та Жаба, которая говорила: "Ну и бардак на нашем болоте! Вчера иду - изнасиловали, сегодня иду - изнасиловали. Завтра опять пойду"
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ооо грося доброе утро - не прошло и 3 года
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Интересно, как оно прокомментирует, что мы платим коммуналку лугандону?
НКРЕ ахметке бабло перечислило - и тишина!
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Не стони, Гройсман. Обратись к премьер-министру, пусть примет меры.
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Он в корне не прав! В бардаках/бордэлях всегда порядок!
А вот в МИНИстерствах....
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Если дурак сделал,бардак.. То кто в этом виноват ?
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хіба мама винувата, що дитина дурнувата?
(моя бабуня (Царство ей Небесное) так говорила))))
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Гройсман, как же ты такой бардак допустил/устроил?
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Волька ибн Борюсик против Гроси. Бардак, щодня бардак, - Гройсман про велику приватизацію - Цензор.НЕТ 6889
Делайте ставку на победителя! Бардак, щодня бардак, - Гройсман про велику приватизацію - Цензор.НЕТ 7090
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Грося !!! Бардак не в приватизации - бардак у вас ублюдков в голове !!!
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в домах розпусти дотримуються певних правил,на відміну від керівництва України.
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Гройсман:
"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня проживает в доме, кажется, площадью 500 м кв. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и газ $1 тыс. Это справедливость? Источник: http://delo.ua/ukraine/ukraincy-doplachivajut-za-kommunalnye-uslugi-timoshenko-po-1-tys-319561/ © delo.ua

Додик, я посчитал по твоим данным и каждому из нас Тимошенко обходилась 0,05 коп в месяц, а ты со своими тарифами обходишься нам ежемесячно в 2-3 тыс. грн. Давай мы тебя поменяем на Тимошенко. Все-таки дешевле.
Совет: не наезжай на Тимошенко, это плохая примета. Не веришь? Спроси у двух Витей и Арсения.
🤑
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вигадуватимуть якісь рішення судівДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3094365

оце так я розумію характеристика судової реформи)))
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Премьер-министр выступает на сессии:
- До моего прихода к власти наша страна находилась на краю пропасти. А я хочу, чтобы теперь она сделала шаг вперед!

🤑
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На базаре винницком
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.
🤑
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Гройсман - гражданам Украины: "Платежки, которые вы получите в ноябре, не будут для вас ужасающими".
Граждане Украины - Гройсману: "Денег на оплату нет, но вы там держитесь, не переживайте. Всего хорошего!"
🤑
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Ты что Володя "зраду" разводишь? Смотри хутин нападет.
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Он в корне не прав! В бардаках/бордэлях всегда порядок!
А вот в МИНИстерствах....
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...Заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУНП у м. Києві Михайло Швалюк добився в суді скасування арешту $104 тис., вилучених в його кабінеті.
https://antikor.com.ua/articles/267048-sud_skasuvav_aresht_104_tis._viluchenih_v_kabineti_spivrobitnika_glavku_politsiji_kijeva

...а це не бардак ...це 3,14здец ...у мусорні по кабінетах "валяються" сотні тисяч долларів ...
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устроил типа разгон?
чтобы потом поржать как "слушателей" развели...и обиженному выговор-премию выписать?
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Если бардак правильной ориентации, но "работает" плохо, в нем меняют менагера и бл...ей, а не кровати
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Чернівецька облрада проголосувала звернення до Президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою скасувати постанову про підвищення тарифів на газ.
Відповідне рішення облрада ухвалила на засіданні 30 жовтня.
У зверненні облрада вимагає скасувати рішення Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення на 23,5 відсотка.
Вказано, що підняття тарифів для більшості жителів Чернівецької області через низькі зарплати й пенсії призведе до «повного зубожіння людей та неможливості здійснення таких проплат».
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Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности (также используется диагноз расстройство множественной личности, непрофессионалами называется раздвоением личности) - очень редкое психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств, при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей (или, в другой терминологии, эго-состояний).

Диссоциативное расстройство идентичности диагностируется в том случае, если верны 4 следующих критерия[9]:1. У пациента существуют две или более различимых идентичности или личностных состояния, при этом каждое из них обладает устойчивой моделью мировосприятия, собственным мировоззрением и отношением к окружающей действительности.
2. По крайней мере две из этих идентичностей попеременно захватывают контроль над поведением пациента.
3. Пациент не может вспомнить важную информацию о себе, и это выходит далеко за пределы обычной забывчивости.
4. Данное состояние не наступило в результате употребления алкоголя, наркотиков, других отравляющих веществ, или от заболевания (например, при сложном парциальном припадке).
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Все правильно, але забули написате головне, про те що згаданий розлад часто є наслідком тривалого вживання наркотичних стимуляторів.
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Что то патриотичного воя не слышно.Выходной у них видно сегодня.Или конец года, деньги закончились.
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Зараз ..... канал ЗІК ..(повтор передачі) Бардак, щодня бардак, - Гройсман розкритикував велику приватизацію, розпочату ФДМУ під керівництвом Трубарова - Цензор.НЕТ 6924
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБардак, каждый день бардак, - Гройсман раскритиковал большую приватизацию, начатую ФГИУ под руководством Трубарова
 
 
 
 
 
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