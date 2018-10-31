 Бардак, каждый день бардак, - Гройсман раскритиковал большую приватизацию, начатую ФГИУ под руководством Трубарова

Об этом премьер сказал на заседании правительства в среду, сообщает Европейская правда со ссылкой на "Укринформ".
"Мы начали аукционы по недрам. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокирования и так далее", - сказал Гройсман.
По его словам, правительство начало процесс приватизации и тут также есть определенные преграды.
"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак" - возмутился премьер.
Ранее сообщалось, что в 2016-2018 годах Полтавский облсовет ни разу не согласовал АО "Укргаздобыча" предоставление спецразрешений на использование недр, компания получила 63 отказа в согласовании.
Напомним, Фонд госимущества объявил о начале приема заявок от потенциальных участников приватизации 78,289% ПАО "Центрэнерго" начальной стоимостью 5,985 млрд грн.
Как сообщалось, 10 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.
Я ВАМ ПОКАЖУ КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ» - говорил Гройсман год назад.
- Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю - ты на что, царская морда, намекаешь? (с)
Но назначили продавца трусов с рынка - поэтому БАРДАК...
Кто-то удивлен?
НКРЕ ахметке бабло перечислило - и тишина!
А вот в МИНИстерствах....
(моя бабуня (Царство ей Небесное) так говорила))))
Делайте ставку на победителя!
"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня проживает в доме, кажется, площадью 500 м кв. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и газ $1 тыс. Это справедливость? Источник: http://delo.ua/ukraine/ukraincy-doplachivajut-za-kommunalnye-uslugi-timoshenko-po-1-tys-319561/ © delo.ua
Додик, я посчитал по твоим данным и каждому из нас Тимошенко обходилась 0,05 коп в месяц, а ты со своими тарифами обходишься нам ежемесячно в 2-3 тыс. грн. Давай мы тебя поменяем на Тимошенко. Все-таки дешевле.
Совет: не наезжай на Тимошенко, это плохая примета. Не веришь? Спроси у двух Витей и Арсения.
🤑
оце так я розумію характеристика судової реформи)))
- До моего прихода к власти наша страна находилась на краю пропасти. А я хочу, чтобы теперь она сделала шаг вперед!
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Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.
🤑
Граждане Украины - Гройсману: "Денег на оплату нет, но вы там держитесь, не переживайте. Всего хорошего!"
🤑
А вот в МИНИстерствах....
https://antikor.com.ua/articles/267048-sud_skasuvav_aresht_104_tis._viluchenih_v_kabineti_spivrobitnika_glavku_politsiji_kijeva
...а це не бардак ...це 3,14здец ...у мусорні по кабінетах "валяються" сотні тисяч долларів ...
чтобы потом поржать как "слушателей" развели...и обиженному выговор-премию выписать?
Відповідне рішення облрада ухвалила на засіданні 30 жовтня.
У зверненні облрада вимагає скасувати рішення Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення на 23,5 відсотка.
Вказано, що підняття тарифів для більшості жителів Чернівецької області через низькі зарплати й пенсії призведе до «повного зубожіння людей та неможливості здійснення таких проплат».
Диссоциативное расстройство идентичности диагностируется в том случае, если верны 4 следующих критерия[9]:1. У пациента существуют две или более различимых идентичности или личностных состояния, при этом каждое из них обладает устойчивой моделью мировосприятия, собственным мировоззрением и отношением к окружающей действительности.
2. По крайней мере две из этих идентичностей попеременно захватывают контроль над поведением пациента.
3. Пациент не может вспомнить важную информацию о себе, и это выходит далеко за пределы обычной забывчивости.
4. Данное состояние не наступило в результате употребления алкоголя, наркотиков, других отравляющих веществ, или от заболевания (например, при сложном парциальном припадке).
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