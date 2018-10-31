 Не военных сотрудников ВСУ, МВД и СБУ не будут признавать участниками боевых действий, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.
В частности, из категории участников боевых действий исключаются работники ВСУ, МВД, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной уголовно-исполнительной службы.
Согласно пояснительной записке, постановление призвано привести положения Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий в соответствие с нормами Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" с учетом изменений от 22 мая.
под конец коденции петра алексеевича порошенко
як би ти знав, як менi тяжко кiвати кацапською(
"Работники", т.е. служащие ВСУ, СБ Украины, МВД.
Об"ясняю если подразделение находилось на нуле, то финики и другое обеспечение непосредственно не участвующее в подвозе БП и продовольствия идет нахер.
ибо паркетные - уже УБД, а убитые или раненые в первые дни-недели-года...не всегда
а идея хорошая - не сидел в окопе - не раскатуй губу
На Донбасі на передових позиціях залишається воювати добровольці, попри офіційну демобілізацію.
Командири націоналістичних добровольчих батальйонів не приховують цей факт, передає DW.
На передовій лінії знаходяться близько 200 незареєстрованих добровольців. Вони не вступили до лав МВС чи Нацгвардії.
Воюють у складі ДУК ПС, УДА та пов'язаного із останньою "кавказького" добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.