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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10704) статус (291) УБД (37)

 Не военных сотрудников ВСУ, МВД и СБУ не будут признавать участниками боевых действий, - Кабмин

Кабинет Министров Украины принятым постановлением исключил не являющихся военнослужащими работников Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел и других военных формирований и правоохранительных органов из категории лиц, которые признаются участниками боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.

В частности, из категории участников боевых действий исключаются работники ВСУ, МВД, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной уголовно-исполнительной службы.

Согласно пояснительной записке, постановление призвано привести положения Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий в соответствие с нормами Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" с учетом изменений от 22 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус УБД получили более 346 тыс. участников АТО, - Госслужба ветеранов

Источник: https://censor.net.ua/n3094364
 
 
 Топ комментарии
 
Сначала расчлените литвинова. Который одной ногой стал на землю с самолета и сразу - участник боевых действий )) Болтовню вашу слышать не хочу.
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А прокуроры и налоговики будут?
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наконец то что то реальное дельное кабмин выдал
под конец коденции петра алексеевича порошенко
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та их уже навыдавали столько, что экономика не тянет.
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....першої каденції Петра Олексійовича Порошенка.
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дякую дружеНе военных сотрудников ВСУ, МВД и СБУ не будут признавать участниками боевых действий, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9252
як би ти знав, як менi тяжко кiвати кацапською(
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Сначала расчлените литвинова. Который одной ногой стал на землю с самолета и сразу - участник боевых действий )) Болтовню вашу слышать не хочу.
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даже менты, которые на блок-постах в третей линии волонтёров шмонали будут.
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Читай внимательно.
"Работники", т.е. служащие ВСУ, СБ Украины, МВД.
Об"ясняю если подразделение находилось на нуле, то финики и другое обеспечение непосредственно не участвующее в подвозе БП и продовольствия идет нахер.
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главное, чтобы настоящих, раненных и точно бывших там... это не коснулось
ибо паркетные - уже УБД, а убитые или раненые в первые дни-недели-года...не всегда
а идея хорошая - не сидел в окопе - не раскатуй губу
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И это правильно.Как можно путать мягкое и теплое.Ещё бы и срок прибывания на реальном фронте установить,участие в реальных боевых действиях.А то кто-то жопу раз на сутки подвёз....и уже участник.Настоящие Герои должны и жить как Герои.Слава Украине!!!
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добробатов и счас не признают - они нигде не числятся
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Это значит, что все чиновники, которые хотели уже нагреблися.
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муженко скаже за добробати - не дуже велику роль видигравали
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На Донбасі на передових позиціях залишається воювати добровольці, попри офіційну демобілізацію.
Командири націоналістичних добровольчих батальйонів не приховують цей факт, передає DW.
На передовій лінії знаходяться близько 200 незареєстрованих добровольців. Вони не вступили до лав МВС чи Нацгвардії.
Воюють у складі ДУК ПС, УДА та пов'язаного із останньою "кавказького" добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе военных сотрудников ВСУ, МВД и СБУ не будут признавать участниками боевых действий, - Кабмин
 
 
 
 
 
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