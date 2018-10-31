 Не военных сотрудников ВСУ, МВД и СБУ не будут признавать участниками боевых действий, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.

В частности, из категории участников боевых действий исключаются работники ВСУ, МВД, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной уголовно-исполнительной службы.

Согласно пояснительной записке, постановление призвано привести положения Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий в соответствие с нормами Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" с учетом изменений от 22 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус УБД получили более 346 тыс. участников АТО, - Госслужба ветеранов