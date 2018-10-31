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 Политика Украины, Общество
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 Все провокации будут либо предотвращены, либо остановлены в зародыше, - директор Института стратегических исследований Павленко развеял основные мифы об автокефалии УПЦ

Директор Национального института стратегических исследований, экс-заместитель главы Администрации Президента, который от имени Украины много месяцев вел переговоры со Вселенским Патриархатом касательно Томоса, назвал три основных мифа об автокефалии УПЦ, распространяемых среди украинцев.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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По словам Павленко, первый миф касается того, что "все равно церковь будет как-то подчинена Вселенскому патриарху, не будет никакой независимости".

"Дезавуирую: в решении Синода Вселенского патриархата четко сказано, что речь идет о создании независимой церкви, которая сама определяет своего предстоятеля и сама вершит все свои внутренние вопросы. Поэтому в украинской истории за 1030 лет после принятия на государственном уровне христианства Владимиром впервые речь идет о создании независимой Украинской Православной Церкви", - отметил он.

Второй миф - "обязательно будут столкновения, обязательно будет кровь".

"Ложь. Все провокации могут быть либо предотвращены, либо остановлены в зародыше – как это и произошло 14 октября. Никакой предрасположенности к столкновениям нет, закон Украины ориентирован на компромисс. При необходимости туда можно внести конкретизирующие изменения. Поэтому будет мир, и будет покой, и государство будет это обеспечивать своей силой", - утверждает Павленко.

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Третий миф - "все другие православные церкви поддерживают Российскую Православную Церковь".

"Ложь. Практически все эти церкви заняли сейчас позитивно-нейтральную позицию. Ждут, чем закончится вопрос о предоставлении автокефалии, вручении Томоса новоизбранному предстоятелю. И, скорее всего, когда это будет сделано мирно, добровольно и без конфликтов, другие православные церкви признают новую церковь, нового предстоятеля. Таким образом, русские практически сами себя загоняют в изоляцию", - пояснил Директор НИСИ.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094363
 
   
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Почему же? Он ведь до этого был замадминистрации Будки! А там народ по три церкви посещать успевает
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Все провокации будут либо предотвращены, либо остановлены в зародыше, - директор Института стратегических исследований Павленко развеял основные мифы об автокефалии УПЦ - Цензор.НЕТ 2787Дмитро Корчинський

18 хв. ·
Вже почали арештовувати перед акціями.
Щойно перед акцією протесту проти керівництва фонду держмайна заарештовано 80 (!) активістів організації «Невідомі патріоти»
Зараз всі в районному упр. на Московській.

Стрімко повертаємося в часи януковича.
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Потому шо пану Дмитру надо было вовремя сгонять с бульдозера усякую продажную нечисть
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Друзья, не переживайте вы так, все будет нормально. Наша церковь возобновит свою деятельность. Московское попье или свалит за поребрик, или выучит украинский язык, покается и будет уже в объединенной церкви. Об этом по моему не один раз говорили. Кто захочет, может остаться служить в раскольнической, не каноничной церкви РПЦ в Украине, мы ведь не такие ебл...ны как кацапы, только вывески на них будут соответствующие. У нас свободная страна и вероисповедание не приследуется.
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Ага, будет. Главный риск - наши попы тупо не договорятся друг с другом. Вон главпопы Филарет (УПЦ КП) и Макарий (УАПЦ) уже переругались, не успел Варфоломей с них анафему снять. Поэтому с объединительным собором они тянут. Тянут-потянут, и дотянут до того что вопрос снова на 100 лет отложится.
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Иными словам Павленко: мы эти провокации и мифы душили-душили...
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Проблема зараз в ...амбіціях Філарета. Жадання помститися Гундяю (тільки на чолі УАПЦ) відтерміновує проведення об'єднавчого собору і тим самим отримання Томосу. Тільки обрані нові керівні органи з новими (молодими) керівниками здатні втілити у життя мрії української православної спільноти (я католик але в мене є хвилювання за цей процес).
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Філарет похилого віку. Швиденько об'єдналися. А там якихось декiлька років і нові призначення, головне об'єднатися. Можна було все це підготувати і після завершення Константинопольських дій буквально наступного дня об'єднуватися. ЧОГО ЧЕКАЮТЬ ?
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"...все одно церква буде якось підпорядкована Вселенському патріарху..."
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Аби не "ґундяєву".
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Вот вот! Если честно, мне пофиг, кому - только не Маскве!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе провокации будут либо предотвращены, либо остановлены в зародыше, - директор Института стратегических исследований Павленко развеял основные мифы об автокефалии УПЦ
 
 
 
 
 
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