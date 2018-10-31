 Все провокации будут либо предотвращены, либо остановлены в зародыше, - директор Института стратегических исследований Павленко развеял основные мифы об автокефалии УПЦ

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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По словам Павленко, первый миф касается того, что "все равно церковь будет как-то подчинена Вселенскому патриарху, не будет никакой независимости".

"Дезавуирую: в решении Синода Вселенского патриархата четко сказано, что речь идет о создании независимой церкви, которая сама определяет своего предстоятеля и сама вершит все свои внутренние вопросы. Поэтому в украинской истории за 1030 лет после принятия на государственном уровне христианства Владимиром впервые речь идет о создании независимой Украинской Православной Церкви", - отметил он.

Второй миф - "обязательно будут столкновения, обязательно будет кровь".

"Ложь. Все провокации могут быть либо предотвращены, либо остановлены в зародыше – как это и произошло 14 октября. Никакой предрасположенности к столкновениям нет, закон Украины ориентирован на компромисс. При необходимости туда можно внести конкретизирующие изменения. Поэтому будет мир, и будет покой, и государство будет это обеспечивать своей силой", - утверждает Павленко.

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Третий миф - "все другие православные церкви поддерживают Российскую Православную Церковь".

"Ложь. Практически все эти церкви заняли сейчас позитивно-нейтральную позицию. Ждут, чем закончится вопрос о предоставлении автокефалии, вручении Томоса новоизбранному предстоятелю. И, скорее всего, когда это будет сделано мирно, добровольно и без конфликтов, другие православные церкви признают новую церковь, нового предстоятеля. Таким образом, русские практически сами себя загоняют в изоляцию", - пояснил Директор НИСИ.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.