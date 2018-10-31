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 В ГУР рассказали, сколько получают кадровые российские военные и наемники на Донбассе

Денежное обеспечение кадровых военных ВС РФ и наемников в составе российско-оккупационных войск на Донбассе существенно отличается от зарплат боевиков из числа жителей временно оккупированных районов Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, оккупантами скрывается информация о значительной разнице в денежном обеспечении российских кадровых военнослужащих и призванных из числа местного населения: "В частности, полковник ВС РФ (в должности командира батальона и выше) получает 124 тыс. рос. руб. ежемесячно, которые начисляются ему на карточный счет на территории РФ; гражданин РФ (не военнослужащий, наемник) - 25 тыс. рос. руб. и ежедневно 500 рос. руб. за пребывание на передовой. Показательно, что на равнозначной должности местный житель получает 15 тыс. рос. руб., а за пребывание на передовой - 200 рос. руб. ежедневно".

"В связи с исключительно материальной мотивированностью указанных лиц в подразделениях оккупационных войск стремительно растет количество дезертиров и тех, кто желает освободиться от военной службы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты комплектуют свои войска на Донбассе прибывающими из РФ кадровыми военными и спецгруппами "донских казачков", - ГУР

Вместе с тем, российское оккупационное командование принимает меры для повышения количественных показателей призыва населения временно оккупированных территорий на военную службу. 

"Особое внимание уделяется призыву на контрактную службу, которую оккупанты усиленно рекламируют с использованием теле- радио- и печатной пропаганды. В то же время, ходят слухи о принудительном призыве на два года, в т.ч. лиц, ранее проходивших военную службу, без подписания контракта и возможности получения более высокого уровня денежного обеспечения", - добавили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3094361
 
 
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Странно, и зачем же они об этом рассказли?
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Что же не понятного! У кацапов полковник Х получает 124 тыщи, а у нас полковник Семочко - шо хватает и на вертолет
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Сепари воюватимуть і за фанфурик бояри, алкашня дамбаська патамушта.
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А кто им мешал деньги побольше зарабатывать "при хахлах", в шахте, рискуя жизнью намного реже?
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они это рассказывали с плохо скрываемой завистью...
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Рядовий "найманець" отримує трохи більше аніж наш солдат. Їхній комбат десь вдвічі більше аніж наш. В колоніальних арміях багато не платять.
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Краще б в ГУР рассказали,сколько пацаки в брюхо шрапнели получили и 7.62 в голову У ГУР розповіли, скільки отримують кадрові російські військові та найманці на Донбасі - Цензор.НЕТ 3114
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ГУР рассказали, сколько получают кадровые российские военные и наемники на Донбассе
 
 
 
 
 
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