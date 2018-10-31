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Все про:Венгрия (744) Закарпатье (1467) Сийярто (59)

 Будапешт не планирует захватывать Закарпатье, - Сийярто

Глава МИД Венгрии утверждает, что его страна заинтересована в сильной и успешной Украине.

Главам МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен изменять границы или захватывать отдельные районы Закарпатья, а также не собирается добиваться статуса автономии региона. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста о том, не решит ли Будапешт на фоне кризиса в отношениях с Украиной однажды изменить границы для защиты венгерского меньшинства, Сийярто ответил "нет".

"Я всегда отвергаю попытки обвинить нас в ревизионизме... Это глупые и ложные инсинуации", – сказал Сийярто. "Повторю еще раз: мы не ревизионисты. Я должен однозначно отказаться от таких обвинений", – продолжил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венгрия пожаловалась на Украину Генсеку НАТО

Председатель венгерского министерства заверил, что в интересах Будапешта - "добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами". "Мы предоставляем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", – сказал он.

Относительно вероятных провокаций России на Закарпатье, о которых заявляет украинская власть, Сийярто сказал, что обязанностью Киева является "не допустить ситуации, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела".

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ,вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Также на Цензор.НЕТ: Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто после встречи с Климкиным

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября,Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.



Источник: https://censor.net.ua/n3094359
 
   
 Топ комментарии
 
В Будапеште все скопом могут н...й пойти. Мы разрешаем...
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Нет-нет, таки просто настаиваем!
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ЄС трохи остудив мадярські головешки.
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мне в словакии больше нравится
пусть уже лучше они если шо Будапешт не планирует захватывать Закарпатье, - Сийярто - Цензор.НЕТ 4174
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ти з якого хутора вирішуєш за Закарпаття?
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а с чего ты решил шо я про закарпатье?
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А тут про Закарпаття мова, а не про щось інше... Якщо у тебе інше в голові, то тобі тут не місце...
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Вас таких бегунков не мало , хохлы бляТь..
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Проблема в другом - кто будет защищать щикаладных барыг, если завтра к примеру Войско Польске перейдет границу? Я - не буду, я лучше с польскими вояками выпью. А если еще Польское правительство политику нормальную вести будет, типа одна Польша - два языка и в таком духе, ну и ли скажем всем, кто объявит себя поляком налоговые льготы пожизненно, то Войско Польске спокойно дойдет до Киева и его займет без проблем и единого убитого поляка. Так что щикаладной мрази стоит все таки призадуматься, а то они возомнили себя жутко умными и наглыми забывая, что вокруг них куда более серьезные хищники рыскают! А в потоке информации самое важное - опровержения. Если понять кто что и почему опровергает то можна увидеть истинную картину происходящего.
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Поляки ничем не лучше кацапов были. И польше даже в страшном сне не хочется видеть националистическое Прикарпатье в своем составе, они с огромным трудом строили мононациональное государство. А помощи и защиты от тебе и не ждут, ватник.
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Ну у вас описана страна, населенная 35 млн Гроссе Механикенами, а в реальности они даже до Львова не дойдут.
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Знаешь , если бы не пресловутое НАТа , которое еще не показало и не доказало чего оно стоит, украинцы не только бы завтра в Варшаве (Польшу скоро украинцы и без армии возьмут)))) но и будапештам и меркелям показало бы их место , кстати, тамошние арабески, цыгане , турки и прочие помогли бы бандеровским корпусам )))) воспользовались так сказать ситуацией )
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сознательно сформулированная ахінея повна, херр Мех.
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Куда они дойдут, поляки сидят на сраке, в надежде на США против Засрашки...
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В Будапеште все скопом могут н...й пойти. Мы разрешаем...
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Я рад! Да нет, я просто счастлив! А если бы и планировали, то есть ли у вас, сийярты с прочими мадьярами, хоть ма-а-аленькая уверенность, что у вас бы получилось? Нет? Так и нечего было волны поднимать. Сами же в них у утоните, кочевники.
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Но присоединить не отказались бы.
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потихохоньку... с оглядочкой и разводя руками...мы не хотели - оно само...
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В современном мире нет смысла захватывать территорию... гораздо проще иметь экономическое/финансовое влияние И навязывать свое мнение/указывать что делать... именно поэтому Украина должна развивать свою экономику, создавать нормальные условия жизни для населения!
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Это понятно.но не всё сразу,просто когда идёт война с Московией,то нельзя Украину на драчивать,а то может откликнуться
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Ги, звісно не планує. Бо вже стадія планування завершилася, і мадяри перейшли до втілення запланованого.

Кого ти хочеш надурити?
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Ну да, рассказывай. Захватить - надорвутся. А вот если кац*пам удастся Украину развалить, то схавают Закарпатье, и не подавятся. На это и надежда у них.
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имхо Украину пытаются развалить не кацапы, а местные гои
кацапам она нужна целиком
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Коли "кашу заварять", з "федералізацією, от тоді все і "спливе" - "захист "мадяромовного населення"... "Бо в Україні - "розгардіяш" і "громадянська війна"...
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У мадярів пупок розв'яжеться таке провернути, хіба що москалі їм допоможуть розпочавши наступ зі сходу. Війська у мадярів на один зуб, НАТО тут за них впрягатись не буде.
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Та заспокойтеся, пане Сіярто. Ця антиугорська буча була організована з іншою метою.
А ТИМ ЧАСОМ...
Сьогодні, одним порухом олівця, Укрзалізниця стала приватною акціонерною фірмою.
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Ось для чого потрібно було виганяти з керівників поляка. Ось для чого потрібно було придумувати угорську загрозу. Щоб нацбидло кидалося на смердючу національну кістку. Поки в нього з під носа вкрадуть вагон м'яса.
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- Куме, Ви щось проти мене маєте?
- Та ні! Боронь боже! Я бажаю, щоб у вашому гсподарстві лад був!
- Тоді навіщо Ви насіння бур"яну на мій город кидаєте?
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Будапешт не планирует )
Читаешь и видишь ,что во власти часто люди живут в другой реальности.Не касаясь адекватных венгров,эти йоббики штаны обосрут на приходе только при одной мысли.. вместе с козломордыми скрепами.Видно 14 кг кокса всё таки из Аргентины к ним попало.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И светлая память старичку нвшему Маккейнушке,как всегда!
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А есть силы и возможности? Будапешт не планирует захватывать Закарпатье, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9670
Одного батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады хватит что бы разогнать две пехотных бригады и полк патрулирубщий Дунай.
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Пока есть, она у них бывает в мирное время, потом кончается.
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та гуглив я ту армию венгров . Даже Ютуб набрал - Армия Украины и Венгрии . Я плакал ... Вроде отделение полицаев из Нуару разобьет армию Венгрии )))
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Я не понял, почему ты друзей наших меньших оскарбляешь?
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можно подумать, что, скажем, в 2010 году рассеянцы вслух готовы были признать свои планы захвата Крыма и прочей "новороссии"... Как же... Бойся данайцев!...
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Дякую, а то пілся "захоплення закарпаття" ще б прийшлось нову область України годувати - Венгерську...
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та й Україні будапешт з мільоном голодупих ромів не треба
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Захватывать никто не будет, там проведут референдум...
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А шо, есть чем захватывать? От самомнения не лопнет?
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Так и Хуйло нам клялся в вечной дружбе и гарантировал всякое.
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звісно не буде МІСТО БУДАПЕШТ щось захоплювани... бо у міста нема а ні ножок а ні ручок!! а мад'ярські нацисти марять захопити шмати від Словччини-України та Румунії.. та зліпити "велику мад'ярщину"
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Хуйло тоже так говорил только, зарекалась свинья говно жрать.
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бозе мой , я даже затрудняюсь представить , какой вой поднимут мадьяры , если к их границе перебросить пару батальонов , Айдар и Азов )))
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Будапешт не планує захоплювати Закарпаття, - Сійярто - Цензор.НЕТ 8698надорветесь,полудурки!армия уже давно не образца 13го!
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пуйло тоже шо-то подобное блеял про Крым, поэтому готовимся к незахвату Закарпатья!!!
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Блокування мадярами засідань НАТО - Україна до нічого не привело, їх просто послали Будапешт не планує захоплювати Закарпаття, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7689
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Искушение оторвать кусок от гибнущей под ударами другого агрессора страны всегда присутствует..Надеюсь до этого не дойдёт..но почву мадяры для этого готовят..на всякий случай..
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зачем тогда тайно паспорта раздавать
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Рекомендую этой европейской цыганве вспомнить 1956 год, можем ненароком повторить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудапешт не планирует захватывать Закарпатье, - Сийярто
 
 
 
 
 
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