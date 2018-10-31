 Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ в восточную Украину, - посольство США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится сообщении в Twitter посольства США в Украине.

"Беспилотник СММ ОБСЕ, который обнаружил нелегальный конвой из России, потерял связь и не вернулся из восточной части Украины, которая контролируется Россией. Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ в восточную Украину и придерживаться выполнения всех положений Минских соглашений", - отметили в посольстве.

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