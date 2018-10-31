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 Политика Украины
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 Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ в восточную Украину, - посольство США

Российская Федерация должна обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в восточную Украину и придерживаться выполнения Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится сообщении в Twitter посольства США в Украине.

"Беспилотник СММ ОБСЕ, который обнаружил нелегальный конвой из России, потерял связь и не вернулся из восточной части Украины, которая контролируется Россией. Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ в восточную Украину и придерживаться выполнения всех положений Минских соглашений", - отметили в посольстве.

Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ в восточную Украину, - посольство США 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3094358
 
 
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ОБСЕ шняга руснявая, кто их поддерживает должен быть проверен на взятки
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не в тему, для патриотов
Есть такой хостинг "СХОСТ. Твой украинский хостинг."
на самом деле контролируется кремлем, мой сайт БИБЛИЯ ДЛЯ ТЕБЯ заморозили за статьи в разделе nолітика: смысл жизни горе старшего брата крымнаш "ленин с нами" свобода совісті незалежність кризис демократии убедительно прошу иметь в виду, кому интересно,что даже в нидерландах эти орлы могут нашкодить
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