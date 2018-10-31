 Контролируемой части Луганской области грозит отключение электроэнергии, - замглавы ОГА Клименко

На Луганской ТЭС запасов угля хватит лишь до 4 ноября, станция может остановиться, а это грозит отключениями электроэнергии по северной части Луганской области.
Об этом заявил заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко, сообщает УНИАН. "Подтверждаю, что угля осталось до 4 ноября примерно. Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации на Луганскую ТЭС", - сказал Клименко.
По его словам, чтобы сохранить минимальный уровень энергообеспечения, сейчас рассматриваются разные варианты электроснабжения региона. "Мы проводим обучение, будем подключаться через 110-е линии с территории Харьковской области, Донецкой области, будем генерировать электроэнергию на Северодонецкой ТЭЦ. Она на сегодняшний день даст около 60 мегаватт дополнительной электрической энергии", - сказал Клименко. "Но этого всего не хватит для того, чтобы обеспечить постоянное электроснабжение для всей территории Луганской области. По количеству населения я не могу вам сказать, сколько конкретно будет без электрической энергии. Это трудно подсчитать. Но нам будет сложно. И будет соответствующая социальная напряженность", - добавил он.
При этом Клименко сообщил, что в случае критической ситуации Луганская ТЭС будет вынуждена перейти на газ, что может спасти ситуацию с энергоснабжением. Как сообщалось, с начала октября на Луганскую ТЭС перестал поступать уголь антрацит с территории РФ по причине невыдачи квот на поставки. Станция может получать топливо только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к ТЭС по территории Украины нет.
идея простая (сложных у них не бываИт - кацапы же!): чем больше создали неудобств обывателю, тем больше он склонен голоснуть за какого-нибудь пОцифиста. или пОцифистку...
За 4 года можно было не электрофицированную ветку провести. Было бы дешевле.
говори конкретно без суффикса"стк"...
папизже шкуру стянут
пусть им руськи мир светит
Очередное днище барыжной власти, шел пятый год войны.
плюс солнечная, возобновляемая, уже появляется (тот же падло ахметка по все Украине лепит целые парки соларов)
если хоть что-то делать - что-то может и получиться без поклонов сепарам
🤑
Пятый год войны....ипаный стыд....курвы шоколадные
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https://ukr.lb.ua/blog/vladimir_gritsai/387404_paradoks_razrushaet_zonu_ato.html