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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3926) электроэнергия (204)

 Контролируемой части Луганской области грозит отключение электроэнергии, - замглавы ОГА Клименко

Россияне перекрыли единственную железнодорожную ветку, по которой был возможен подвоз угля на Луганскую ТЭС.

На Луганской ТЭС запасов угля хватит лишь до 4 ноября, станция может остановиться, а это грозит отключениями электроэнергии по северной части Луганской области.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко, сообщает УНИАН. "Подтверждаю, что угля осталось до 4 ноября примерно. Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации на Луганскую ТЭС", - сказал Клименко.

По его словам, чтобы сохранить минимальный уровень энергообеспечения, сейчас рассматриваются разные варианты электроснабжения региона. "Мы проводим обучение, будем подключаться через 110-е линии с территории Харьковской области, Донецкой области, будем генерировать электроэнергию на Северодонецкой ТЭЦ. Она на сегодняшний день даст около 60 мегаватт дополнительной электрической энергии", - сказал Клименко. "Но этого всего не хватит для того, чтобы обеспечить постоянное электроснабжение для всей территории Луганской области. По количеству населения я не могу вам сказать, сколько конкретно будет без электрической энергии. Это трудно подсчитать. Но нам будет сложно. И будет соответствующая социальная напряженность", - добавил он.

При этом Клименко сообщил, что в случае критической ситуации Луганская ТЭС будет вынуждена перейти на газ, что может спасти ситуацию с энергоснабжением. Как сообщалось, с начала октября на Луганскую ТЭС перестал поступать уголь антрацит с территории РФ по причине невыдачи квот на поставки. Станция может получать топливо только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к ТЭС по территории Украины нет.


Источник: https://censor.net.ua/n3094353
 
 
 Топ комментарии
 
Главное ахметке за лугандонцев компенсировали из бюджета, а свои как нибудь перебьются...
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Так это кацапы виноваты что на ТЭС за 5 лет не налажены поставки украинского угля?
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Ха-ха, они уже давно с коллегой педрай и ахметкой все обсудили
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кацапы начали вмешательство в нашу избирательную кампанию!
идея простая (сложных у них не бываИт - кацапы же!): чем больше создали неудобств обывателю, тем больше он склонен голоснуть за какого-нибудь пОцифиста. или пОцифистку... Контролируемой части Луганской области грозит отключение электроэнергии, - замглавы ОГА Клименко - Цензор.НЕТ 8674
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Ха-ха, они уже давно с коллегой педрай и ахметкой все обсудили
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Так это кацапы виноваты что на ТЭС за 5 лет не налажены поставки украинского угля?
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как знать... агентуры у нас было немерено... а сколько осталось?
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До этого за 4 года правления барыжной власти повысили с 28 коп до 90 коп ни за хер собачий, так что должно хватить и на ж/д ветку, и тебе на соевую шоколадку.
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А что,дешевле на газ перейти? Или расчет на перспективу? Все устаканиться и уголь с рф пойдет?
За 4 года можно было не электрофицированную ветку провести. Было бы дешевле.
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та не ...чем больше бардака в стране ,тем крепче поддержка действующей власти
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за бойко или рабиновича...
говори конкретно без суффикса"стк"...
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Главное ахметке за лугандонцев компенсировали из бюджета, а свои как нибудь перебьются...
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свои никуда не сбегут
папизже шкуру стянут
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луганск отрежьте
пусть им руськи мир светит
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нельзя отрезать отрезанное. в Луганск электрика идет из РФ.
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Нічого, головне щоб за поставки на окуповані території справно оплачували нашими грошима
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Луганск с 2015 года полностью обеспечивается электрикой со стороны РФ. Украина им электрику не подает.
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а ахметка хочет денег...ему по фиг что там и откуда...ему надо
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Так нехай Гудок подасть напругу, адже тільки сьогодні йому з бюджету відвалили більше 700 млн.грн. за передачу електроенергії сєпарам. Чи за це йому не заплатять? Тому, шановні українці, сидіть без світла...
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Гудок скорее Киеву свет отключит лишь бы не Донецку. Сколько ему денег не давай.
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Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации на Луганскую ТЭСИсточник: https://censor.net.ua/n3094353
Очередное днище барыжной власти, шел пятый год войны.
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Невозможно, да. ЖД ветку проложить будет стоить пару миллиардов грн. Ты готов платить 5 грн за киловатт электрики, чтобы это оплатить?
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Если хотим энергонезависимость то за это придется платить, а что будем делать если завтра рашка прекратить поставлять газ, нефть, ГСМ, уголь и ядерное топливо?
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а если не ж/д ветку тянуть-строить, а ЛЭП перенаправить-перераспределить на поток с нашей территории, исключая из цепи эту ТЭС... у Украины же есть резерв или неиспользованная эл.энергия (особенно ночью) которую не знают куда продать...
плюс солнечная, возобновляемая, уже появляется (тот же падло ахметка по все Украине лепит целые парки соларов)
если хоть что-то делать - что-то может и получиться без поклонов сепарам
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Можливо: на умовах партнерства стівідорної кампанії та УЗ в порту "Південний" ввели в експлуатацію з/д маршрути на 11 гілок з загальною пропускною здатністю до 139 пар потягів за добу. Стівідори вклали в загальний проект модернізації порту близько 6 млрд грн (залізничний проект окремо коштував менше 1 млрд грн). Змичка Дон ЗД з Півд ЗД поміж Білокуракиним та Сватово (близько 35 км) в 1 колію з 2 - 3 роз"їздами і пропускною здатністю макимально 20 - 24 пари вантажних та пасажирських потягів повинна коштувати десь у половину тієї суми (714 млн грн) якою Педро нагородив Рудого Гудка!
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Отключите предприятия Ахметова, Пинчука, Таруты, и прочих "украинских патриотов" на не контролируемой территории, и электричества хватит с избытком и без Луганской ТЭС. Сепаратисты имеют работу у этих "бизнесменов", имеют деньги а расплачивается вся Украина. Идиотизм полный получается-Украина кормит и снабжает террористов и сепаратистов, оравших Путин "введи". Ахметовым и прочим "деньги нее пахнут", и им плевать на Украину, и какая будет власть в Украине-Путинская или гондурасская, главное деньги. Но украинцам не всё равно. И давно пора выи этой шайки согнуть под законы Украины
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"Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации"____________________________________ пятый(!) год войны с россией...
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Раз краще 714 млн грн віддати рудому гудку, а ніж за майже п"ять!!! років налагодити нормальне енергосполучення з "Великою Землею" підконтрольних районів Дон. та Луг. областей і відключити непідконтрольні, ТО ТАК ТОМУ Й БУТИ!!! Не відновлювані дороги та інфраструктурні об"єкти, відсутність допомоги по відновленню пошкоджених війною домогосподарств, господарських та соціальних об"єктів, відсутність будь-якого зрозумілого плану по відновленню Донбаса та залученню інвестицій, запобіганню збільшення безробіття, тощо; зараз - обмеження електрики, а з ним - урізання соціальних та побутових зручностей... Здається, що влада робить за завданням кремля все можливе, щоби якомога сильніш і стійкіш закріпити відторгнення від України її Сходу!
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А лучше два. Чтобы два раза не ходить. И есчо рабам поднять тарифы.
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Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации на Луганскую ТЭС",
Пятый год войны....ипаный стыд....курвы шоколадные
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Пять лет не хватило Порошенко ,чтобы обезопасить нашу луганщину и донеччину.Пять лет толкли воду в ступе.Х Контрольованій частині Луганської області загрожує відключення електроенергії, - заступник голови ОДА Клименко - Цензор.НЕТ 8260 то нами керуе?????
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как неожиданно! че там наш снбо? заснул или делят гроши, полученные от компенсации...с ринатом
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Все очень просто - ООО «Луганское энергетическое объединение» не входит в холдинг Гудка Леонидовича.
Не поленитесь, сходите ниже по ссылке.
https://ukr.lb.ua/blog/vladimir_gritsai/387404_paradoks_razrushaet_zonu_ato.html
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Зато НКРЭУ нашими деньгами заплатила за электричество в ОРДИЛО. И у них все хорошо. Чего ж так не жить. Кидать камнями в пленных, звать Путина, а дураки украинцы все оплатят.
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Кодло шоколадне мовчить. Мабуть методичку вивчає. Незручна тема
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтролируемой части Луганской области грозит отключение электроэнергии, - замглавы ОГА Клименко
 
 
 
 
 
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