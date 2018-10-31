EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  4827  143
Все про:гражданство (866) Россия (70923) миграция (191)

 В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси

Путин подписал новую миграционную концепцию. Она должна облегчить получение российского гражданства и разрешения на работу в РФ.

Российские власти подготовили новую миграционную концепцию, призванную привлечь в страну "миллионы людей" – в первую очередь, русскоязычных – со всего постсоветского пространства. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Соответствующий документ подписал в среду Путин. Новый механизм упростит процедуры предоставления гражданства, а также выдачи разрешений на проживание и работу в России.

Предыдущая концепция, утвержденная в июне 2012 года, признается утратившей силу.

Новая редакция концепции рассчитана на 2019-2025 годы, говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля. Приоритетом миграционной политики станет привлечение в Россию соотечественников, "способных за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество".

Также на Цензор.НЕТ: "Миллионы американцев мечтают переехать в Россию, но пока не решен вопрос с жильем", - группа жителей РФ требует от руководства страны упростить прием "беженцев" из США. ВИДЕО

Согласно данным газеты "Коммерсант", концепция предусматривает и привлечение тех иностранцев, которые хотя и не собираются становиться гражданами, но готовы "приносить пользу себе и российскому обществу".

Цель новой нормативной базы – "привлечение трудовых ресурсов", заявил изданию глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

О необходимости упростить выдачу российских паспортов российский президент говорил еще в июне. Тогда он призвал привлекать в страну как можно больше людей, которые ощущают себя "кровно связанными с русским миром", а также имеют желание и способность работать в России.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии







Источник: https://censor.net.ua/n3094352
 
   
 Топ комментарии
 
дай бог чтоб все говно малоросское у**бало отсюда в родную говень!
 показать весь комментарий
 
Прошу прощения у присутствующих и администрации за офтоп. Но он тоже чуть о вяликом руцком менталитете и его реальных представителях. История подлинная, зуб даю. В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 7890

Вчера соседи пригласили в дорогой французский ресторан. Такой здесь один на этом куске побережья. Подают всякие деликатесы типа эскарго, устриц, лобстеров. Часов в восемь ввалилась орущая компания вяликих. Сели за столик рядом с нашим. Стали обсуждать меню, как водится громко до неприличия с неприличным матом. Причем мат вперемежку - что мужики, что бабы. На четверых заказали четыре флакона шампуня и очень радовались подоспевшему на халяву стартеру - маленьким отвратительным бутербродикам с какой то замазкой. Осложнения начались позже, при заказе чего то более существенного. В итоге элита заказала пять килограмовых лобстеров. А подлинный атас наступил тогда, когда их им подали. Эти идиоты попросту не знали, что с ними нужно делать. Стали нервно оглядываться на другие столики, чтобы образоваться. Но, кроме шейной гимнастики все без успеха. Услышав русский язык за нашим столиком придвинулись две хари и спросили - братаник, а что с ними надо делать, чтобы хавать? Я спросил - а вы откель сюда забрели? Из томска мы ответили гордо. Я им - пиво пьете? А то! Тараньку хаваете? Ну, ты даешь! Ну, я возьми и ляпни - так та же тема, что и таранькой. После этого ВЕСЬ ресторан уже не работал, а ржал. Ржали все, безудержно от посетителей до персонала, ржали до потери пульса и мочи, глядя на вяликих идиотов. Эти долбодятлы усердно колашматили своими лобстерами по столу. Подошел один англикан и очень холоднокровно посоветовал - если хотите сгубить и последнего, пятого лобстера не трощите его об стол, а оглушите ударом о каблук. Это был пир смеха и продолжался он до полной капитуляции поганцев, которые бесславно покинули поле бойни лобстеров бросив на произвол не только их останки, но и даже шампунь. Когда они сваливали шеф ресторации ехидно спросил вам завернуть с собой эти остатки кораблекрушения? Получил "взгляд путена" в ответ, но не испугался, а заржал как лошадь. Вот такая случилась история и вот такая я сволочь В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 7890
Еще раз сорри

.
 показать весь комментарий
 
не ребята ...как нибудь сами ...
В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 4321
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
пуйло своїми руками хоче почистити Україну від рускава міра? аплодую! тільки сумніваюсь. що знайдеться багато бажаючих ломанутись в мордор
 показать весь комментарий
 
 
Я вот думаю правильно делают. И еще, прошу нашу вату, не упустите такой шанс. Государство Украина в качестве поощрения обеспечит вас билетом в один конец и наградит штампом в паспорте "без права возврата".
 показать весь комментарий
 
 
Все в Орду, пока не передумали - вас зовут! Будете получать целых 8300 рублей пенсии в месяц и ни в чем себе не отказывать, если доживете.
 показать весь комментарий
 
 
Всем только легче будет. И им, и нам. У*буйте отсюда, вата.
 показать весь комментарий
 
 
загонят в Сибирь или на север
Приезжайте ватники Украины и Беларуси
вам будет Хорошо
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Могущество Беларуси будет прирастать Сибирью.
 показать весь комментарий
 
 
Мне не надо рая, мне б еще пожить.
Правда, тут сказали - «можем повторить»…
Если что - шарахнем, в рай - и всем привет.
Есть у нас дебилы. Ну а где их нет?......
 показать весь комментарий
 
 
вЯликая процвятающая рассея встречает соотечественников.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ХАХЛЫ ДАУНЕЦКИЕ!


 показать весь комментарий
 
 
неее, какая Украина или Беларусь??? Из ЕВРОПЫ, Америки и прочего мира забирайте расеян! Спасите расеян за рубежом от засилия геев (58 типов геев по версии раша 24), пендосов и русофобии!
Расеянин, гоу хоме! возвращайся из-за рубежа домой, накуй! Ибо - некуй шастать!
 показать весь комментарий
 
 
Якая добрая навіна !, дзякуй пуйлу. Як той казаў: чамадан, вакзал, параша! Вецер у спіну! :В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 5664
 показать весь комментарий
 
 
Я извиняюсь, а списки ваших "соотечественников" когда начнете передавать?
Там будут завезенные на место убитых и заморенных голодом украинцев балалаечники и их ватное потомство?
А стадо отставников-репоедов, уехавших на пенсию в сытую и теплую Украину и в особенности в Крымскую область Украины?
 показать весь комментарий
 
 
через три поколения, потомки кацапо-ордынских урок, завезенных на место заморенных голодом и выселенных украинцев, юудут орать "путен введи!"


В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 8051





 показать весь комментарий
 
З виїздом вати з України в рашу (чи більше тим краще) загальний інтилектуальний рівень зросте в обох країнах.
 показать весь комментарий
 
 
Россиян становится все меньше и меньше, это факт. Кто спился, кого прирезали по пьяни. А китайцы уже захватили Сибирь и быстро размножаются, а россиян спаивают и уничтожают. Поэтому политика Путина правильная. Главное сейчас не спугнуть. С этого момента только хвалите, как хорошо в России жить. Необъятные просторы, даже дорог нет. Течет река Волка. Побольше патриотизма, величия, они это любят. И главное, что здесь в Украине много бандеровцев, которые их не любят, а на родине их нет. Пусть едут.
 показать весь комментарий
 
 
Это не поможет:Орда должна была развалиться 100 лет назад, поскольку изжила себя, как Австро-Венгерская и Османская имерии - да большевики восстановили ее силой под соусом "социализма" в виде "СССР".У рюських за столетия закрепились гены рабства и холопского подчинения ханам, поэтому Путин на них так уповает - народ-раб легко управляем. Те, кого московитская Орда завоевала, видимо, еще сохранили другие качества, начинают сопротивляться.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер, коли Порошенко вдруге стане Президентом, зрада з тотально зубожілими зможуть спокійно виїхати до Сибіру!
 показать весь комментарий
 
 
Пеця может только мечтать о втором своём присшествии , а порохоботам можно начинать готовиться к другим работодателям
 показать весь комментарий
 
 
а ти все мрієш шо хуЮля прийде і х"йло тобі медальку дасть за твоЇ старання?
 показать весь комментарий
 
зараз тільки бидло прокацапське може їхати на рабсію працювати.... нехай ото бидло там і подохне!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Бред какой то, кто с мозгами на фирмы или на запад перебирается. Работяги, строители , водилы раньше, да, бригадами ездили. после 2008 повозвращались
 показать весь комментарий
 
 
Путя болван , скрепоносия не Израиль , кто туда поедет?
 показать весь комментарий
 
 
А что, рабы таджики, узбеки и киргизы х@лостан уже не устраивают - не хватает?А ватники из стран Балтии, которых там так дико притесняют: заставляют учить государственные языки (!!!) - что не едут? В Орде их заждались брошенные территории от Дальнего востока до московии, гнилые дома в деревнях и поселках и подъемные - целых 10.000 рублей, а также рабская работа за 15.000 рублей на х@ла и его друзей-миллиардеров!
 показать весь комментарий
 
 
Вот бывают же у мокшанцев просветления! Вот с дорогой душой - забирайте своих, нафиг, чтоб не мучились тут, а нормальные не дураки в отстойник ехать. Вот интереснее с Крымом. Почитайте Крымского бандеровца - там вообще жопа, едут и едут. Оно конечно, Челябинск Тагил или Минусинск это не Судак или Алушта, да вояк с семьями тьма. Наши должны законы принять, чтобы вся эта шушваль после возвращения Крыма была депортирована, а договора купли-продажи после начала оккупации пересмотрены. А главное, кто уедет по этой программе - не пускать обратно, умер так умер.
 показать весь комментарий
 
 
заберіть всю вату і совкодр..в. на ковбасу по 2.20
 показать весь комментарий
 
 
Путин подписал новую миграционную концепцию.

А старая концепция..."программа переселения соотечественников"...что уже наипнулась медным тазом..??
 показать весь комментарий
 
 
одного дурачка уговорили из Германии переехать назад ...жив ли ещё , дурилка ?
 показать весь комментарий
 
 
тут нужно Трампа подключить , чтобы он помог вернуться в Московию соскучившимся
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси
 
 
 
 
 
 вверх