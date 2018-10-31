 В Россию хотят привлечь миллионы "соотечественников", большинство - из Украины и Беларуси

Российские власти подготовили новую миграционную концепцию, призванную привлечь в страну "миллионы людей" – в первую очередь, русскоязычных – со всего постсоветского пространства. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Соответствующий документ подписал в среду Путин. Новый механизм упростит процедуры предоставления гражданства, а также выдачи разрешений на проживание и работу в России.

Предыдущая концепция, утвержденная в июне 2012 года, признается утратившей силу.

Новая редакция концепции рассчитана на 2019-2025 годы, говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля. Приоритетом миграционной политики станет привлечение в Россию соотечественников, "способных за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество".

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Согласно данным газеты "Коммерсант", концепция предусматривает и привлечение тех иностранцев, которые хотя и не собираются становиться гражданами, но готовы "приносить пользу себе и российскому обществу".

Цель новой нормативной базы – "привлечение трудовых ресурсов", заявил изданию глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

О необходимости упростить выдачу российских паспортов российский президент говорил еще в июне. Тогда он призвал привлекать в страну как можно больше людей, которые ощущают себя "кровно связанными с русским миром", а также имеют желание и способность работать в России.

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