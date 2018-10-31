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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ахметов (1823) ДТЭК (74) НКРЭКУ (257) Роттердам+ (8)

 НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), компенсировала ООО "ДТЭК Донецкоблэнерго" поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс на сумму 713,68 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші".

Об этом стало известно из постановлений НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа.

Постановления были приняты во исполнение решения Донецкого окружного админсуда по иску ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" к НКРЭКУ. В иске компания указала, что с ноября по декабрь 2014 года и с января по март 2015 года она не получила дотации для компенсации потерь от поставки электроэнергии на неподконтрольные территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец

При этом "ДТЭК Донецкоблэнерго" объявило, что подало в комиссию все необходимые документы для получения дотаций. В иске компания требовала учесть ей компенсацию в сумме 548,41 млн грн.

По данным издания, в апреле 2015 года Донецкий окружной суд удовлетворил иск "ДТЭК "Донецкэнерго". Дело дошло до Высшего админсуда Украины, который летом 2017 года направил ее на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

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При повторном рассмотрении НКРЕКП указала, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 года (было введено в действие указом президента Петра Порошенко), дотации по населению предоставляются по объемам потребления электрической энергии только на подконтрольной украинской власти территории. На основе этого решения Нацкомиссия провела совещание, по результатам которого был принят протокол о неучете компенсации потерь поставщикам электроэнергии на подконтрольную территорию. На судебное заседание представитель НКРЭКУ не явился.

При повторном рассмотрении суд заявил, что сумма иска "ДТЭК Донецкоблэнерго" увеличилась на 165 млн грн - до 713,68 млн грн. Суд указал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом и не отменяет нормативно-правовые акты о дотациях. Апелляция комиссии также была оставлена без удовлетворения.

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После этого НКРЭКУ приняла постановление №914, по которому было учтено АО "ДТЭК Донецкие электросети" 713,68 млн грн. недополученной компенсации. Эти деньги были утверждены в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Компенсированные средства будут направлены на погашение реструктуризированной задолженности компании перед государственным предприятием "Энергорынок".

Постановлением №915 НКРЭКУ внесла изменения в суммы дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в III квартале 2018 года.

Уже после опубликования постановлений НКРЭКУ, Кассационный административный суд Верховного суда 18 октября подтвердил законность иска "ДТЭК Донецкоблэнерго". Суд указал, что предыдущие суды верно пришли к выводу о том, что решение СНБО носило рекомендательный характер. Но НКРЭКУ эти рекомендации не учла и ни одного акта нормативно-правового характера на их выполнение не приняла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело по утверждению формулы "Роттердам+" - одно из наиболее актуальных для НАБУ, - Сытник

"Наші гроші" напоминают, что в августе 2017 компания "Ornex", входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова, приобрела у Фонда госимущества 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".

НКРЭКУ с декабря 2014 возглавлял Дмитрий Вовк (сначала в роли и.о. руководителя), который до этого работал в московском офисе корпорации "Roshen", а еще раньше работал в компании ICU. В 2018 году Нацкомиссию возглавила Оксана Кривенко, которая до этого была подчиненной Вовка в НКРЭКУ. Вовка и нынешних членов НКРЭКУ назначал президент Петр Порошенко.

Возглавляемая Вовком НКРЭКУ в апреле 2016 ввела в действие новую формулу расчета цены угля в стоимости электроэнергии по принципу "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС, 75% рынка которого принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU. НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП через "Роттердам +".

Источник: https://censor.net.ua/n3094344
 
 
 Топ комментарии
 
Зашибись! Мало цен на газ.. теперь и за сепаров платить будем.. это феерический пц...
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Оксана Пінчук - да нет..., вас и меня послали.... - заставили оплатить счета террористов и оккупантов...

И да, мы сглотнем...
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мы все заплатили за электричество для сепаров, для тем, кто кидал камнями в наших пленных, кто кричал: путин, россия - приди!
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Народ Украины заплатил за лугандонцев,ненавидящих этот самый народ. Прекрасно. Весной вспомните об этой истории. Как и о многих других "перемогах" соевых.
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народ украины не только за дамбасян платит но и за крысьчан. Все по соевым мыролюбным похрюкиваниям.
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Ну шо сказать, судя по тому из скольких коррупционных скандалов торчат уши шоколадного зайки и его окружения, то следователи НАБУ должны об них уже просто на каждом шагу спотыкаться.
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и что, барыга порошенко с сынком депутатом мутятся на воде и эл.энергии
сдирая три шкуры с сограждан, а они должны радоваться союзу семей
охметова и порошенок ?
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А че? Теперь модный - с бородкой, в тренде.
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Статья странно написана, если читать внимательно то там 3 разные организации:

- ООО "ДТЭК Донецкоблэнерго" поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс на сумму 713,68 млн грн.

- Донецкий окружной суд удовлетворил иск "ДТЭК "Донецкэнерго".

- После этого НКРЭКУ приняла постановление №914, по которому было учтено АО "ДТЭК Донецкие электросети" 713,68 млн грн. недополученной компенсации.
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[Уряд бере кредит для Ахметова, а платитимемо всі ми через підвищення тарифу на електрику]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1509801439-uryad-bere-kredit-dlya-ahmetova-a-platitimemo-vsi-mi-cherez.html
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Пэтя с Ахметовым делают все, что хотят . Никакие решения не мешают им зарабатывать на нас. Так мало того, мы уже платим за лугандонских сепаров свет. Ну и кто тут поц?
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ГОСПОДИ, неужели ты не видишь, как отродье уничтожает украинский народ? Или тебе, как и им, по барабану? Ну сравняй их с НАМИ по уровню жизни и доходов!
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Бог дав вибір, ми його зробили вільно...тепер маєм те що маєм і на що заслуговуєм(
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берите больше. Это круче чем потужная реформа. Это почти безальтернативный гиперлуп.
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Думают, как при таких обстоятельствах все повернуть так, что пэтя безальтернативный президент - меценат.
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методичкі нові чекають))в них сьогодні "нефартовий" день)то гречківського виправдають, то Тимошенко "назаявляє" про курс в НАТО й стягнення з росії компенсації за все, то от тепер "боротьба проти олігархів" провалилась)))
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Наконец- то дождались решения по деньгам мвф , теперь можем спокойно их отдать ахметкиеым сепарам за свет. А то они ж не платят, а бедный ахметов теряет. Мы ж не можем этого допустить, так как путеннападет на пэтю .
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Бляди вонючие,а не власть! Ахметов снабжает убийц энергией за вас счет,, Супер! Продолжайте сидеть на диване!
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Гройсман дозволив Ахметову ще рік не повертати мільярдний кредит.
Кабінет міністрів України надав підприємствам теплової генерації річну відстрочку на повернення ДП "Енергоринок" 1,7 млрд гривень кредитів.
Таке рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє кореспондент UA1 .
Йдеться про кредити "Енергоринку", які залучалися у державного "Ощадбанку" для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям на поставку вугільної продукції. Таким чином, теплова генерація одержувала безкоштовні кредити.
Найбільше таких безкоштовних кредитів отримує компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова . Підприємства "ДТЕК" є також і найбільшими боржниками "Енергоринку".
Раніше термін погашення кредиту був затверджений до 1 травня 2018 року, однак сьогоднішнім рішенням уряду термін його погашення перенесено на 1 травня 2019 року.
Нагадаємо , народний депутат Сергій Лещенко вважає, що олігарх Рінат Ахметов використовує Україну як кормову базу , з якої харчується його родина.
http://ua1.com.ua/economics/groysman-dozvoliv-ahmetovu-shche-rik-ne-povertati-milyardniy-kredit-41056.html
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Интересно чья подпись стоит по документами разрешающими экспорт электричества ООО "ДТЭК Донецкоблэнерго" в ОРДЛО?, на каких основания оно осуществлялось? одни умирают на фронте в окопах, а другие спокойно продают убийцам электричество? ау СБУ это по вашей теме, шо сопли жуете...
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Если вас интересуют детали то, перечитайте Минские договорняки.
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після вбивства "Лісника" Амірова до ФСБУ питань більше не маю.
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и в это же время -- "....Контролируемой части Луганской области грозит отключение электроэнергии", - замглавы ОГА Клименко
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А Не контролируемой соответственно компенсируем 74 млн. гривен
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Порошенко с Ахметовым финансируют террористов
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руками офшорных барыг мы становимся невольно соучастниками....
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Дайте нам денех! Дайте нам оружия воевать с террористами! (с) петро брехливый
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надо поддержать своих олигархов, они ж нам как родные...
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Выборы однотурового вспомнились... Вы страну предали и продали ...за леденец .
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Чьим протеже является Вовк, поднявший цену на газ в 6 раз
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html

🤑
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это и так понятно, там других не держат- неофеодализм. Или Киндерсюрприз, в миру Кулявлоба, взлетел на высоты политОлимпа своими силами?
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это как....мы теперь и за свет и тепло у сепаров еще будем платить.....
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Мы даже не прекращали платить. Это лишь небольшая часть, которая зависла как долг. Каждый раз оплачиваю что угодно, где есть хоть какой то налог - небольшая часть идёт на лугандон.
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Самое интересное, что после всего этого соевое стадо продолжает топить за своего гуру.
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многие их них топят из Чувашии-удмуртии, их это не касается
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Думаю что патриоты в АП немного стесняются рассказать о планируемом переименовании Украины в Кормушку Ахметова. Хорошо ведь звучит? Сборная Кормушки Ахметова по футболу.
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[Серед найбільших платників податків України - жодної компанії Ахметова. ІНФОГРАФІКА]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1516964121-sered-naybilshih-platnikiv-podatkiv-ukrayini-zhodnoyi-kompaniyi.html

🤑
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ну нічо шановні...
порохоботсва вам всім в тему -

НКРЕКП, проігнорувавши рішення РНБО, компенсувала Ахметову 714 млн грн за поставку електроенергії в ОРДЛО тому що Вона агент кремля, а Гриценко армію всю розікрав...тому й вибору не було...а якщо так не зробити то можу путін напасти
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Мне понравилося выражение одного журналиста: Если с Тимошенко мы получаем лотарею то, с Порошенко гарантированое продолжение разграбления страны.
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Тогда членов комиссии в уютную камеру, и не выпускать, пока не компенсируют это бабло со своих личных средств...)
А если серьезно - как такое решение было выполнено без ведома СНБО? Или они все в доле и просто комедию перед лохамт пересичными ломают?
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У рыжего +5 млрд$ за год, но ему компенсировали из госбюджета те потери, которые, по сути, он сам и создал, финансируя и организовывая банды «апалчения» на Донбассе. Это пздц какой-то.
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Нечего тут обсуждать, если все судебные инстанции обязали . . .
Другой вопрос, что надо было своевременно, ещё в перыом полугодии 2014 вырубать всё и на Крым, и на ОРДиЛО. А так, государство вырубать не давало, полный тариф тоже брать с них не давало, а частная контора неси убытки . . .
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Презики меняются - Ахметов остается. Ведь их жалкие яйчишки у него в кулаке

Смотрите украинцы - это ваш Правитель. И чихать он хотел на майданы с леворлюциями
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Не мешай чувакам,отрицать реальность НКРЕКП, проігнорувавши рішення РНБО, компенсувала Ахметову 714 млн грн за поставку електроенергії в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8819
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А сепарам надо еще и субсидию насчитать и по максимуму.
Бардак блин неописуемый! Куда нас котят эти барыги.
НЕУЖЕЛИ ЭТИХ КОЗЛОВ ЕЩЕ РАЗ ИЗБЕРУТ?
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конечно изберут. Главное чтобы соевые заранее не сбежали.
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Так может их прямо на избирательных участках....
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не. соевые хитрые. они там не появятся.
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О!Так про це и домовлялись на Майдане.Списать олигарху Ахметову долги НКРЕКП, проігнорувавши рішення РНБО, компенсувала Ахметову 714 млн грн за поставку електроенергії в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6507
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А никому не кажется странным, что ДТЭК поставляет эл.энергию на оккупированные ДНР и ЛНР, а Украина компенсирует Ахметову все расходы,т.е. за это платим мы.
Это то же самое,что мы начнём им танки солярой заправлять и возмещать стоимость боеприпасов,на нас израсходованных.
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НКРУ - куйлово- рашистская шарага куйла грабителей украинского народа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО
 
 
 
 
 
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