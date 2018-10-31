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 Политика Украины, Экономика
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Все про:наблюдательный совет (41) Укрзализныця (1477) Гройсман (4393) вагоны (78)

 В предыдущие годы "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман

Перевозка государственными вагонами обходилась гораздо дешевле, чем частными.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в предыдущие годы ПАО "Укрзализныця" "просто грабили". Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в среду, 31 октября, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы только недавно нашли коррупцию, которая существовала между государственными и частными вагонами. Государственные вагоны стоили для грузов дешевле, чем частные. Это просто катастрофа. Уже выровняли. Но это же миллиарды шли в карманы. Я могу только догадываться", – сказал премьер.

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Гройсман также напомнил, что в "Укрзализныцю" впервые назначен независимый наблюдательный совет, возглавляемый экс-директором украинского филиала Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунером.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" начал работу в июле. В его состав в качестве независимых членов входят Андерс Ослунд, Шевки Аджунер, Кристиан Кун и Андреас Матье.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации. ФОТО

В качестве членов Наблюдательного совета – представителей государства утверждены Даниэль Билак, Иван Юрик, Константин Марьевич.

На наблюдательный совет возложены не только контролирующие и регулирующие функции, он также является полноценным органом управления.




Источник: https://censor.net.ua/n3094341
 
 
 Топ комментарии
 
В предыдущие году "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман.

А зараз її просто гвалтують...
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В предыдущие году "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман. "Теперь наша очередь!" - подытожил премьер...
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ну в самой статье звучит как "просто грабили"
можно подумать, что её сейчас "сложно грабят" В предыдущие годы "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4067
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В предыдущие году "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман.

А зараз її просто гвалтують...
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ну в самой статье звучит как "просто грабили"
можно подумать, что её сейчас "сложно грабят"
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это все? больше ничего не нашлось выкакать, троллики?
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То есть, с ваших слов, Гройсман - троллик?!
я всего лишь повторил его цитату, ...ой, простите, не цитату, а выкак У попередні роки "Укрзалізницю" "просто грабували", - Гройсман - Цензор.НЕТ 9511
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- Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?.. (с)
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да уж, в теме или нет, некоторым лишь бы что то настучать. объясняю из первых рук, очевидец, как проходил рабочий день Начальника УЗ до 2014. с 8-30 всем замам раздача пиз@юлей, для профилактики. 9-30-11-00 распределяем бабло, кому платить, сколько откат. затем пол часа на встречи с депутатами, министрами, прокурорами....которые уже сидят в комнате отдыха, жрут икру с коньяками, вискарями, шампанским, вспоминают как всю ночь бухали, кого трахнули, в каком ресторане. вся эта шобла естественно пришла хлопотать за свои фирмы, что бы проплатили. обычно за утро распределяли 200-300 млн. потом перерыв до 15-30. секретарь на звонки отвечает-"в министерстве". за это время нужно выбрать пару тройку телочек на вечер, и пообедать за 1000-2000$. с 16 до 17 два основных зама расскажут что и как вообще в мире происходит, подписать бумаги, выяснить что можно продать налево, приватизировать, забрать в аренду. и УСЕ, на отдых!
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Фу - надо говорить "гиперлупно реформируют"...)
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Понятно где - там же где и сейчас, в первых рядах этих грабящих ))
У попередні роки "Укрзалізницю" "просто грабували", - Гройсман - Цензор.НЕТ 911
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последние годы так точно...
презрела крыса... бегит с кораблика перталексеича...
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Это, я так понимаю, януковские попередники. У власти уже почти пять лет патриоты.
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Это просто катастрофа. Уже выровняли. Но это же миллиарды шли в карманы. Я могу только догадываться", - сказал премьер

Не отстёгивали. Закрысятничали. Мочить беспредельщиков.
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А хто ж її грабував?Сидять? Чи це черговий пук?
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це ТВОЙ черговий пук. Бомбит у вас в сраках, что Украина сможет наполнить бюджет дополнительными доходами? Отож. Скоро подарочки к вам прилетят, в виде 200-х ихтамнетов. Ловите.
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В предыдущие году "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман. "Теперь наша очередь!" - подытожил премьер...
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опьять папередники во всём виноваты...
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Падаль жидовская!!!!! Вот когда наступает время для того что-бы сказать : взял бы в руки оружие и без сожаление всю обойму выпустил в эту зажравшуюся тварь!!!!!!!!!!!!!!
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Как? Как грабитель может себе руки отрубать? А чем топор держать будет?
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хорошая фотка из Рос ЖД. Потому что в Украине все занавески - только бело-голубые. Упс...
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а счас благодетельствуют - все время повышая цены
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во что обходится налогоплательщикам перевозка высших эшелонов власти?
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сколько конкретно? назовите конкретные цифры - во сколько обходятся и позвольте мне самому судить, много это или мало для 42-миллионной страны.
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почитай на сайте кабмина и вр
и зарплату главы УЗ- порядка полляма
интересно за какие такие шикарные заслуги и выслуги лет
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назовите страну с таким количеством населения.
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Ну и нахрена нам такой глава уряду? Он догадывается! Не прошло и три года.
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раньше просто грабили...а теперь грабят потужно....да гнося
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Это экономика от Винницкого базара.
Перевозка государственными вагонами обходилась гораздо дешевле, чем частными. Источник: https://censor.net.ua/n3094341

А, сейчас перевозка в частных (арендованых Укзализницей у нужных фирм) вагонах стоит дешевле, и предприятия заказывают перевозку в частных вагонах. К тому же свободных вагонов у Укрзализницы почти всегда нет.
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слухай, як тебе там, гройсман, прикуси язика- за гнилий базар можеш і відповісти.
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укрзалізниця - фигня по сравнению с тем. что ожидается Украина без населения. Простые смертные очень мешают жить джипарям с номерами от 0001 до 9999.
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выплата пенсий промто катастрофически тормозит развитие страны
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Гройсман же ж призначив польського клоуна директором залізниці. Що ж він не поборов розкрадання.
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другое дело сейчас...всё идёт на развитие ...электрички ездят новенькие , все добры , веселы...
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чистосердечное признание грабителя ,продолжающего грабить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ предыдущие годы "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман
 
 
 
 
 
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