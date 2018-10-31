 Усиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности

"Украинский народ не готов десятилетиями ждать падения новой берлинской стены, поэтому наш 4-й шаг к миру – это реальное усиление санкций, которые действуют по отношению к российским предприятиям, а также российской верхушке ", - заявила Ю.Тимошенко в ходе форума "Новый курс Украины" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, санкции, безусловно, необходимы и действуют, "но их в этом аспекте, в этом контексте недостаточно". "Именно поэтому мы считаем, что вся политика санкций должна быть усилена и нацелена на принуждение к полному освобождению территорий Украины и установлению мира", - сказала политик.
Ю.Тимошенко также отметила, что курс усиления санкций против РФ несовместим со строительством газопровода "Северный поток-2".
Страна агрессор возместит все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации, добавила Тимошенко во время презентации Новой стратегии мира и безопасности, сообщает пресс-служба политсилы.
"Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", - отметила лидер "Батькивщины".
По мнению Юлии Тимошенко, украинская дипломатия должна активно отстаивать нарушенные РФ права государства и его граждан в международных судебных институтах, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.
Председатель партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что позволит воинам, которые получили ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от страны-агрессора.
"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практикой ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованные жизни", - отметила политик.
За все годы войны действующая власть так и не смогла разработать дорожную карту юридических действий для получения владельцами тысяч малых и средних предприятий компенсации за причиненный им вред, возмутилась Юлия Тимошенко.
Она заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины.
"Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку за два дня военных действий и семь месяцев оккупации - 462 млрд долл. Значительная часть из этой суммы на сегодня уже погашена. И мы заставим Россию компенсировать нам болезненные потери", - заверила лидер "Батькивщины".
Тимошенко видит путь к миру в Украине через политико-дипломатический расширенный формат стран-подписантов Будапештского меморандума с одновременным укреплением украинской армии.
"Мы должны ввести эффективный механизм установления мира. Мы предлагаем политико-дипломатический формат "Будапешт+", - заявила она.
"Хочу сразу и однозначно сказать, что политико-дипломатический формат будет работать одновременно с усилением нашей украинской армии", - добавила Ю.Тимошенко.
Политик подчеркнула, что "Будапештскому формату" переговоров отводится ведущая роль в стратегии "Батькивщины" по достижению мира.
Ю.Тимошенко пояснила, что усиленный формат "Будапешт+", помимо всех стран-гарантов территориальной целостности Украины - США, Великобритании, РФ, Украины, должен включать Францию, Китай, Германию, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
После президентских выборов я инициируют созыв международного саммита в формате "Будапешт+" для принятия новой стратегии мира и определения, как страны-гаранты думают обеспечить гарантии Украины", - заявила Ю.Тимошенко.
Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, которая даст максимальную свободу громадам, но сохранит Украину унитарным государством, а никакого особого статуса для Донецкой и Луганской областей быть не может.
"Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем громадам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством, и ни какого федерализма никогда допущено не будет", - заявила она.
"Никакой общей амнистии без разборов", - заявила также Ю.Тимошенко.
Она напомнила, что ее команда не поддерживала эту инициативу в Верховной Раде. "Наша команда не голосовала за такой специфический путь достижения мира, как закон об особом статусе Донецкой и Луганской области… Потому что это и есть реальный замороженный конфликт. Это и является реальным частичным отказом от нашей территории. Это и есть сохранение влияния страны-агрессора на нашей исконной земле. Поэтому никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской областей быть не может", - сказала Ю.Тимошенко.
смею напомнить, что выплаты не из йулиного кармана!
прочитай статью
а не заголовок
тогда узнаешь
во сколько она оценило
и что цензор в заголовке нацарапал
или ты порохосос
Петя практически не дает работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это хорошо получается. Оно и не удивительно, ведь он президент, возможности у него большие.
А вообще конечно с Кувейта видней...
пахать высеры строчить на ЮВТ
1. Санкции на Раху накладывает не Украина а в основном США. Если баба Юля подсидит Трампа и станет канцлером США, то наложить санкции она таки сможет. Но я чего-то сомневаюсь, что американцы поведуться на юлину тысячу и проголосуют за нее.
2. Я так и не понял, что сделает баба Юля, если Хуйло не захочет платить 100 миллиардов?
А дышит она часто...
🤑