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 Политика Украины
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 Усиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости усилить санкции в отношении РФ, что должны привести к полному освобождению оккупированный территорий Украины.

"Украинский народ не готов десятилетиями ждать падения новой берлинской стены, поэтому наш 4-й шаг к миру – это реальное усиление санкций, которые действуют по отношению к российским предприятиям, а также российской верхушке ", - заявила Ю.Тимошенко в ходе форума "Новый курс Украины" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, санкции, безусловно, необходимы и действуют, "но их в этом аспекте, в этом контексте недостаточно". "Именно поэтому мы считаем, что вся политика санкций должна быть усилена и нацелена на принуждение к полному освобождению территорий Украины и установлению мира", - сказала политик.

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Ю.Тимошенко также отметила, что курс усиления санкций против РФ несовместим со строительством газопровода "Северный поток-2".

Страна агрессор возместит все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации, добавила Тимошенко во время презентации Новой стратегии мира и безопасности, сообщает пресс-служба политсилы.

"Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", - отметила лидер "Батькивщины".

По мнению Юлии Тимошенко, украинская дипломатия должна активно отстаивать нарушенные РФ права государства и его граждан в международных судебных институтах, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

Председатель партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что позволит воинам, которые получили ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от страны-агрессора.

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"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практикой ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованные жизни", - отметила политик.

За все годы войны действующая власть так и не смогла разработать дорожную карту юридических действий для получения владельцами тысяч малых и средних предприятий компенсации за причиненный им вред, возмутилась Юлия Тимошенко.

Она заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины.

"Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку за два дня военных действий и семь месяцев оккупации - 462 млрд долл. Значительная часть из этой суммы на сегодня уже погашена. И мы заставим Россию компенсировать нам болезненные потери", - заверила лидер "Батькивщины".

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Тимошенко видит путь к миру в Украине через политико-дипломатический расширенный формат стран-подписантов Будапештского меморандума с одновременным укреплением украинской армии.

"Мы должны ввести эффективный механизм установления мира. Мы предлагаем политико-дипломатический формат "Будапешт+", - заявила она.

"Хочу сразу и однозначно сказать, что политико-дипломатический формат будет работать одновременно с усилением нашей украинской армии", - добавила Ю.Тимошенко.

Политик подчеркнула, что "Будапештскому формату" переговоров отводится ведущая роль в стратегии "Батькивщины" по достижению мира.

Ю.Тимошенко пояснила, что усиленный формат "Будапешт+", помимо всех стран-гарантов территориальной целостности Украины - США, Великобритании, РФ, Украины, должен включать Францию, Китай, Германию, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

После президентских выборов я инициируют созыв международного саммита в формате "Будапешт+" для принятия новой стратегии мира и определения, как страны-гаранты думают обеспечить гарантии Украины", - заявила Ю.Тимошенко.

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Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, которая даст максимальную свободу громадам, но сохранит Украину унитарным государством, а никакого особого статуса для Донецкой и Луганской областей быть не может.

"Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем громадам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством, и ни какого федерализма никогда допущено не будет", - заявила она.

"Никакой общей амнистии без разборов", - заявила также Ю.Тимошенко.

Она напомнила, что ее команда не поддерживала эту инициативу в Верховной Раде. "Наша команда не голосовала за такой специфический путь достижения мира, как закон об особом статусе Донецкой и Луганской области… Потому что это и есть реальный замороженный конфликт. Это и является реальным частичным отказом от нашей территории. Это и есть сохранение влияния страны-агрессора на нашей исконной земле. Поэтому никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской областей быть не может", - сказала Ю.Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3094337
 
   
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...а также материализация духов и раздача слонов! Каждому проголосующему за Йулю!
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очень кацапская идея. типа "ленин создал Украину и снос памятников ему должен обязательно сопровождаться..."
смею напомнить, что выплаты не из йулиного кармана!
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наверное хуйло сказал, шо у него больше нет)
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у него есть только от мёртвого осла уши ..
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У риго-соєвих взагалі повне мовчання по цьому питанню.
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икспирд хренов
прочитай статью
а не заголовок
тогда узнаешь
во сколько она оценило
и что цензор в заголовке нацарапал
или ты порохосос
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Не знаю какой может быть президент из Тимошенко, но из Порошенко получился гарант коррупции. У Пети была реальная возможность свернуть хребет коррупции и начать развивать экономику. Но этого не сделал и не собирается делать. Наоборот, делает все возможно чтобы в стране не было реальной борьбы с коррупцией, стравливает различные правоохранительные органы между собой, ему так удобнее владеть ситуацией.

Петя практически не дает работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это хорошо получается. Оно и не удивительно, ведь он президент, возможности у него большие.
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Петя практически не дает работать НАБУ - да у них основная проблема не корупция а САП...

А вообще конечно с Кувейта видней...
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потому шо петя и его кум юра знают шо реально большую рыбу можно ловить только в мутной воде Усиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности - Цензор.НЕТ 7972
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А чого у Юлі нема закликів до ксенофобії, що є в достатній кількості у її прихильників? Усиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности - Цензор.НЕТ 8955
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бо то адепти Інкогніта Мальдівсько-Офшорного косять під прихильників Ю.В..
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Навряд чи десь такі є Усиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности - Цензор.НЕТ 5586 Скоріше, що це вони.
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Мабуть в Качанівці впала та забила голову.
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тиб краще поїхала на суд газпрома з нафтогазом дамочка ! а то по тихому відсиділась а під вибори всплило
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Зачем Юулька прётся в презики, гхаз всё равно через год прикроют, тырить будет нечего.
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короч крим продадуть за 100 лярдів і розкрадуть їх а ми в польшу на роботу
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Крим вже давно продали...і в польшу на роботу вже більшість поїхало
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опять у порохососов всюношную
пахать высеры строчить на ЮВТ
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После президентских выборов я инициируют созыв международного саммита в формате "Будапешт+" - интересно, а если все, как обычно выразят обеспокоенность, а Засрашка пошлет Жюлию со 100 лярдами... Новая стратегия Фсееее?
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Туфта. Петя потребует триллион. Голосуйте за Петю.
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Бг-ггг... шо значит творят предстоящие животворящие выборы с челом... Такое впечатление , шо Юля ранты попутала, теперь пытается их еще и найти...ХЕХ...
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Есть моменты спорные, но в основном всё абсолютно правильно.
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дЖулька хоть сама понимает о чем говорит, и помнит ли сегодня то, что сказала вчера?!
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Я не читал меморандум, но его я думаю можно рассматривать как контракт между государствами. Если там было прописано какая то часть ядерного арсенала отходит нато ,а другая часть росии. То россия вышла из этого контракта, а значит, ядерный арсенал который отошел россии украина может себе вернуть. Никто в мире не соблюдает контракты если другая сторона его нарушила!!! И если там прописаны общие понятия то всеравно идет наркшение котракта и что то можно придумать!!!
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Херню надо нести осторожно, чтобы не расплескать. А у бабы Юли ноги из задницы растут, поэтому расплескала аж два раза.
1. Санкции на Раху накладывает не Украина а в основном США. Если баба Юля подсидит Трампа и станет канцлером США, то наложить санкции она таки сможет. Но я чего-то сомневаюсь, что американцы поведуться на юлину тысячу и проголосуют за нее.
2. Я так и не понял, что сделает баба Юля, если Хуйло не захочет платить 100 миллиардов?
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ВАНА озвучує все,що робить Порошенко.Одна із реформ Порошенко-ДЕЦЕНТРАЛІЗЦІЯ.Ось як це виглядає в уявленні косатої:"...нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем громадам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством, и ни какого федерализма никогда допущено не будет", - заявила она.Источник: https://censor.net.ua/n3094337"---------------------------------ВАНА просто поняття немає ,що це ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.
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прикольно смотреть на фото статьи - умняк Индиры Ганди скрупулезно подмечен - просто жесть... Бг-ггг...
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Галасуйте, за мене, дорогі мої вибарці,я буду самим справедливим лідером.Перше, що я зраблю на посаді канцлера-це праведу чесний референдум за перейменування України на Маларосію, чи, як вам заманеться-Окраїну.
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Йуля брешит...как дышит...
А дышит она часто...
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Ща петюнчик, с перепугу, ставку поднимет...
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУсиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности
 
 
 
 
 
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