 Рижскую думу проверяют из-за сотрудничества с компанией из России

Полиция безопасности Латвии начала проверку факта сотрудничества Рижской думы с российской компанией "Гипростроймост", которая ранее была внесена в санкционные списки ЕС и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В спецслужбе данный факт подтверждают, однако отказываются от каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что процесс проверки находится лишь в начальной стадии.

Как заявила на днях агентству LETA представитель Рижской думы Уна Ахуна-Озола, с учетом объема проделанной работы дума не рассматривает возможность расторжения договора с "Гипростроймост".

В июне 2018 года Сейм Латвии принял поправки к закону о санкциях. Но после этого, по словам Ахуна-Озолы, рижское самоуправление получило от МИД письмо с указанием на то, что запрет сотрудничать с включенными в санкционные списки предприятиями не будет распространяться на закупки, начатые или объявленные до принятия закона. Это же департаменту подтвердили и в Бюро по надзору за закупками.

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Впрочем, позднее представитель МИД Латвии высказал на телевидение мнение о том, что если департамент продолжит сотрудничать с включенным в санкционные списки предприятием, это чревато уголовной ответственностью.

Договор о сотрудничестве с компанией G.B.V, в которую входит также "Гипростроймост", департамент сообщения заключил в 2016 году, то есть до включения предприятия в санкционные списки. Договор касается проектирования участка Восточной магистрали. Это единственный действующий договор между самоуправлением и "Гипростроймостом".

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В связи с этим Департамент сообщения потребовал от МИД Латвии отозвать высказанное в телепередаче Nekā personīga телеканала TV3 мнение о том, что если департамент продолжит сотрудничать с включенным в санкционные списки предприятием, это чревато уголовной ответственностью.

Проектирование данного проекта практически завершилось, согласно договору, "Гипростроймосту" осталось выполнить всего 3,8% общего договорного объема работ, отметила Ахуна-Озола. Это один из софинансируемых ЕС проектов, который должен быть выполнен до конца 2020 года, добавила она.

Напомним, ранее на выборах в Латвии победила пророссийская партия "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков.