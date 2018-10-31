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 "Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске

ЧП на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области РФ во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док - ПД-50 (который в итоге затонул) произошло по вине начальства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в паблике "Мурманск" в российской соцсети "Вконтакте".

Своим мнением о происшествии поделился бывший работник затонувшего дока:

"Работал на ПД-50 10 лет, ушел 2 года назад, всех на доке знаю, очень жалко людей, беда эта не удивительна, предполагать что и почему это случилось не буду, одно скажу что во всем этом виноваты верха.

Привожу пример, перед моим уходом, не знаю кто это придумал, док перевели на электро тягу, то есть, погружение и всплытие идет от берегового питания, и как радовались начальники, что теперь моторную группу можно сократить, сэкономить на дизельном топливе. Спорить и доказывать было бесполезно, итог на лицо. Соболезную ребята, держитесь я с вами".

Во всем виноваты верха: Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске 01

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Напомним, в ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области РФ произошло чрезвычайное происшествие с авианосцем "Адмирал Кузнецов". На 82-м судоремонтном заводе во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док - ПД-50, последний затонул.

ПД-50 был единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера "Петр Великий" и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность - 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация подписали контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера России "Адмирал Кузнецов".

Известный российский блогер, писатель и журналист Андрей Мальгин так прокомментировалинцидент с "Адмиралом Кузнецовым": "Последний из российских авианосцев..." Звучит трагически. Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Когда "Кузю" начали строить на украинской верфи в Николаеве, он громко именовался "Советский Союз", потом стал "Ригой", затем его переименовали в "Леонида Брежнева" (кроме шуток), потом он стал "Тбилиси"... Богатая биография. Может, снова переименовать - и дела пойдут?".

Источник: https://censor.net.ua/n3094332
 
   
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зуб даю против автора поста ЗА ПРАВДУ МАТКУ ПРО ВЕРХА САМОГО ВОВУ!!! статей навешают и терроризм и покушение на убийство и Ампиратора Николая приплетут и Бога со Сталиным и Бандеру и Хохлов и Сирию и Русска мира и РПЦ и Костантинополь.. все виноваты.. а главное автор комментария.. и в том- что долбо-дятлы сидят во власти парашки у нас в Украине кстати ситуация такая же не лучше.. не обижайтесь, но сие факт, с украинскими особенностями -если можно так сказать.. просто у нас ДОКОВ нет и авианосца а, так арт-склады как бенгальские огни зажигаем и все остальное "забетонировано" в 144 "реформах" от власти...
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Да и название поселка Росляково имеет какойты террористический оттенок...
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Так, звісно. Заїхав, падлючий "Кузя", зверху в док, що той аж втопився.
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звучит весело - кузя стока техники перетопил - пора ему героя Украины давать "Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске - Цензор.НЕТ 5795
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Кузя, как выясняется, имена свои менял чаще, чем уголовник в бегах. Всё равно поймали.
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вот жеж зрадофил! на "верха" бочку катит! )))
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Все "эксы" очень любят поговорить. У всех действующих языки в ж...
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назовите его хоть "владимир хуйло путин", судьба у него неизбежна, как у всей летящей в пропасть рашки
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Сэкономили. В Крыму тоже сэкономили на оплате за простой ЧФ в Крыму. Что случилось с докой? Она утонула.
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Якщо витягнуть із води - нехай переобладнають під аквапарк з дискотекою.
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Такое впечатление, что крейсер воевал с доком и в результате боя оба получили повреждения.
Ничего, на восстановление крейсера и подъём затонувшего дока деньги возьмут из пенсионного фонда расеян.
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Тама ужє нєфуй брать... Мона золотия зуби паздавать і остальную рижуху...
🤑
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Такое впечатление, что крейсер воевал с доком и в результате боя оба получили повреждения.
Спасибо, доставило! "Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске - Цензор.НЕТ 8905
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Верх - верхняя часть гидравлического бульбулятора, обычно это пластиковая бутылка со срезаным дном. С верхов периодически собирают масла (темно-коричневая субстанция, выделяемая при сгорании конопли. Ее можно повторно курить, так как ТГК под действием температуры не разрушается, и прут масла мощно, т.к. представляют собой тот ещё концентрат).
Итак, "во всём виноваты верха" = укурились маслами так, что аж плавдок утопили "Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске - Цензор.НЕТ 1706
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Своим мнением о происшествии поделился бывший работник затонувшего дока:
"Работал на ПД-50 10 лет, ушел 2 года назад, всех на доке знаю, очень жалко людей, беда эта не удивительна, предполагать что и почему это случилось не буду, одно скажу что во всем этом виноваты верха.
Бери выше, не "верха", а "биндеровцы". "Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске - Цензор.НЕТ 3163
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Какая разница от чего запитываются баластные насосы, от берегового питания или от собственной дизель электростанции?
От берегового питания даже лучше и надежней, тут «верха» были правы, когда радовались.
Доки тонут не от электропитания, а от того что трубы гнилые и клапана старые, их не закрыть, ни открыть. Они открыли забортные клапана, чтобы набрать водяного балласта, притопить док и кузя смог из него выползти. А закрыть не смогли - гнилое все. Вот док и набрался морской воды по самый верх и утонул.
Если там все такие спецы как этот дебил с 10 лет оыта, то удивительно что док утонул только сейчас
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске
 
 
 
 
 
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