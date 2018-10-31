 "Во всем виноваты верха": Экс-сотрудник о причинах затопления плавучего дока в Мурманске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в паблике "Мурманск" в российской соцсети "Вконтакте".

Своим мнением о происшествии поделился бывший работник затонувшего дока:

"Работал на ПД-50 10 лет, ушел 2 года назад, всех на доке знаю, очень жалко людей, беда эта не удивительна, предполагать что и почему это случилось не буду, одно скажу что во всем этом виноваты верха.



Привожу пример, перед моим уходом, не знаю кто это придумал, док перевели на электро тягу, то есть, погружение и всплытие идет от берегового питания, и как радовались начальники, что теперь моторную группу можно сократить, сэкономить на дизельном топливе. Спорить и доказывать было бесполезно, итог на лицо. Соболезную ребята, держитесь я с вами".

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Напомним, в ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области РФ произошло чрезвычайное происшествие с авианосцем "Адмирал Кузнецов". На 82-м судоремонтном заводе во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док - ПД-50, последний затонул.

ПД-50 был единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера "Петр Великий" и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность - 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация подписали контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера России "Адмирал Кузнецов".

Известный российский блогер, писатель и журналист Андрей Мальгин так прокомментировалинцидент с "Адмиралом Кузнецовым": "Последний из российских авианосцев..." Звучит трагически. Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Когда "Кузю" начали строить на украинской верфи в Николаеве, он громко именовался "Советский Союз", потом стал "Ригой", затем его переименовали в "Леонида Брежнева" (кроме шуток), потом он стал "Тбилиси"... Богатая биография. Может, снова переименовать - и дела пойдут?".