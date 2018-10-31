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Все про:вооружение (3046) Турчинов (3044)

 Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов

Во время учений на полигоне ВСУ состоялись испытания 120-мм Мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК", на которых присутствовал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 01


Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 02

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 03
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 04
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 05

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По словам Секретаря СНБО Украины, Мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Он также сообщил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", - сказал Турчинов, добавив, что еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав обстрела врага.

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 06
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 07
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 08
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 09
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 10
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 11

Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек. "Производители решили несколько задач при разработке этого Мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и сворачивания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования", - сказал секретарь СНБО Украины. Он выразил убеждение, что после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение "Мобильный минометный комплекс займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций".

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 12
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 13
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 14

Источник: https://censor.net.ua/n3094330
 
   
 Топ комментарии
 
Разрыв пукана зрадофила если всё хорошо намного опаснее разрыва миномёта
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Сидящім внутри ствола?
Мокша, ти шо зовсім вже нульовий?

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При разрыве ствола, сидящим внутри будет грустно...
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Не должен, но по факту разрывается иногда.
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Потому-что ствол не качественный или потому-что бухими отстреливаются? Лучше бороться с причинами
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Он внутри в разряженном состоянии, ты дебил?
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ну а если мина по какимто причинам осталась в стволе, то есть выстрел не состоялся, и надо
срочно сворачиваться и делать ноги....??? такой вариант ведь весьма вероятен..........
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тоді весь міномет відстрілюється від шасі...
Десь так...

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а если хулио издохнет,то война закончится?
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если бы всё было так просто.... по-сталински так сказать - нет хуйла и нет проблемы.......
на самом деле все большие игроки будут выдавливать максимум пользы из этой
ситуации...... боюсь никто не знает когда и чем может закончится вся эта бадяга.....
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Разрыв пукана зрадофила если всё хорошо намного опаснее разрыва миномёта
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Когда он снаружи - сидящие внутри никак не защищены - посмотрите сами - двери в салом открыты, при разрыве ствола велика вероятность детонации все боеукладки.
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Сидящім внутри ствола?
Мокша, ти шо зовсім вже нульовий?

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Розрахунок знаходиться в кабіні і спостерігає за мінометом на дисплеї.
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Верно.
А миномет в разложенном состоянии от кабины отделяет...да ничего не отделяет, кроме нескольких метров воздуха в салоне авто.
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Розірвання ствола можливе лише при подвійному заряжанні та бракованих мінах.
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Бронещит нужно поставить на полках с минами. Со стороны миномёта. Если миномёт разорвёт, тогда хоть остальное не сдетонирует. Компьютер на улице это лол. Тот кто такое придумал в поле не работал. Ему в бардачке самое место.
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Виглядає краще чим старий ГАЗ66 і міномет позаду на прицепі
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це зрада
напевно, чоколядний бариґа хоче підставити бійців
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На всякий пожарный и лопата есть! Что еще надо?
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Мне кажется крюки чалок на дверях будут издавать жуткие звуки при передвижении.
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Наличие Ноны рядом с Барсом, наталкивает на мысль про проведение сравнений ТТХ. Как по мне, башенный миномет/пушка (вооружение НОНА С) на базе БТР3/4 более универсален и удобен, а главное нужен ЗСУ. Вариации на базе бронеавто конечно интерересны своей ценой и актуалны для закупок в НГУ, териториальные бригады, ДПСУ и ексторт...
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Цікаве рішення! Дай Боже що б їх було на фронті.
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Как-то все сложно, для показательных учений пойдет, а на деле не уверен что это все долго прослужит, механики много.
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Опять Шурик что то взрывает. Спички пасторам не игрушка. Минометы "Молот", тоже принимал.Итог.....
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Не понятно, как он на землю опирается....
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Молодцы! Появляется все больше и больше девайсов для зажарки кацапов.
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А труба від "Молота"? Якщо так, то нехай з нього син Порошенка стріляє.
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хорошая штука, ее бы на фронт, цены бы ей не было
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов
 
 
 
 
 
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