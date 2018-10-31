 Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное заявление главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана.
В частности, в октябре служба безопасности Еврейской общины Киева выявила слежку за центральной Синагогой (на улице Шота Руставели) и верующими. По данным общины, для слежки использовались авто с поддельными номерными транспортными. Кроме того, при проверке синагоги обнаружили устройства снятия информации. Источники Еврейской общины идентифицировали некоторых людей, которые осуществляли слежку, как причастных к НАБУ.
В заявлении главного раввина Украины также говорится о том, что это не первый случай со стороны НАБУ. В частности, некоторое время назад были зафиксированы высказывания чиновника, которые унижают честь и достоинство еврейского народа. Запись с антисемитской лексикой впоследствии распространили в СМИ.
"Считаю, что проявления данных незаконных действий…является грубым нарушением конституционных, религиозных прав верующих, создает почву для спекуляций, провокаций против еврейского народа", - говорится в заявлении Асмана.
В связи с вышеуказанным он требует от правоохранительных органов дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование данных фактов.
Напомним, ранее правозащитники потребовали отставки руководстваНационального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры из-за дел против народного депутата Георгия Логвинского и членов его семьи.
А НАБУ за нами "хвост" вело...
Как любили вспоминать Конституцию Украины, когда дело касалось того, что им, тролляка, "должны и обязаны", как, например, бесплатной медицинской помощи.
Тогда полюбите и статью 35 Конституции Украины: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей."
А также статью 30. "Каждому гарантируется неприкосновенность жилища. Не допускается проникновение в жилище или в иное владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда."
А также статью 31: "Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно."
Вообще то, что "'при проверке синагоги обнаружили устройства снятия информации" (Источник: https://censor.net.ua/n3094329) называется английском словом trespass (a legal wrong with a legal remedy)
Вы там, лахтинские, обдумайте это на досуге.
А вообще, нужно подождать ответ-разъяснение от НАБУ, для каких-то выводов по данной ситуации.