 Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное заявление главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана.

В частности, в октябре служба безопасности Еврейской общины Киева выявила слежку за центральной Синагогой (на улице Шота Руставели) и верующими. По данным общины, для слежки использовались авто с поддельными номерными транспортными. Кроме того, при проверке синагоги обнаружили устройства снятия информации. Источники Еврейской общины идентифицировали некоторых людей, которые осуществляли слежку, как причастных к НАБУ.

В заявлении главного раввина Украины также говорится о том, что это не первый случай со стороны НАБУ. В частности, некоторое время назад были зафиксированы высказывания чиновника, которые унижают честь и достоинство еврейского народа. Запись с антисемитской лексикой впоследствии распространили в СМИ.

"Считаю, что проявления данных незаконных действий…является грубым нарушением конституционных, религиозных прав верующих, создает почву для спекуляций, провокаций против еврейского народа", - говорится в заявлении Асмана.

В связи с вышеуказанным он требует от правоохранительных органов дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование данных фактов.





Напомним, ранее правозащитники потребовали отставки руководстваНационального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры из-за дел против народного депутата Георгия Логвинского и членов его семьи.