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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2515) евреи (241) прослушка (236) синагога (19)

 Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке

Еврейская община Киева обвиняет Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке. В киевской центральной Синагоге обнаружили средства слежки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное заявление главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана.

В частности, в октябре служба безопасности Еврейской общины Киева выявила слежку за центральной Синагогой (на улице Шота Руставели) и верующими. По данным общины, для слежки использовались авто с поддельными номерными транспортными. Кроме того, при проверке синагоги обнаружили устройства снятия информации. Источники Еврейской общины идентифицировали некоторых людей, которые осуществляли слежку, как причастных к НАБУ.

В заявлении главного раввина Украины также говорится о том, что это не первый случай со стороны НАБУ. В частности, некоторое время назад были зафиксированы высказывания чиновника, которые унижают честь и достоинство еврейского народа. Запись с антисемитской лексикой впоследствии распространили в СМИ.

"Считаю, что проявления данных незаконных действий…является грубым нарушением конституционных, религиозных прав верующих, создает почву для спекуляций, провокаций против еврейского народа", - говорится в заявлении Асмана.

В связи с вышеуказанным он требует от правоохранительных органов дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование данных фактов.

Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке 01
Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке 02

Напомним, ранее правозащитники потребовали отставки руководстваНационального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры из-за дел против народного депутата Георгия Логвинского и членов его семьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3094329
 
 
 Топ комментарии
 
да это просто холокост геноцидный.....следить за богоизбранными
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ну правильно, в оккупированной стране как можно следить за оккупантами? следить надо за гоями, чтоб справно платили налоги, меньше ели и чаще дохли
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да это просто холокост геноцидный.....следить за богоизбранными
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ну правильно, в оккупированной стране как можно следить за оккупантами? следить надо за гоями, чтоб справно платили налоги, меньше ели и чаще дохли
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наверное туда носили бабосы, для отправки на землю или офшоры!!
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Что такое, боятся, что тайна исповеди будет нарушена?
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Оголтелый...как его...антисемитизм! Во! Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке - Цензор.НЕТ 9869
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Раз пошли на дело - я и Рабинович,
А НАБУ за нами "хвост" вело...
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мне кажется, что почву для провокаций, создает именно раввин, я не раз слушала его агресивніе вісказівания
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Чесним людям немає чого боятися слідкування спецслужб. Навпаки, це додатковий захист.
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Ну что, тролляки лахтинские, встрепенулись, антисемиты?
Как любили вспоминать Конституцию Украины, когда дело касалось того, что им, тролляка, "должны и обязаны", как, например, бесплатной медицинской помощи.
Тогда полюбите и статью 35 Конституции Украины: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей."
А также статью 30. "Каждому гарантируется неприкосновенность жилища. Не допускается проникновение в жилище или в иное владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда."
А также статью 31: "Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно."

Вообще то, что "'при проверке синагоги обнаружили устройства снятия информации" (Источник: https://censor.net.ua/n3094329) называется английском словом trespass (a legal wrong with a legal remedy)
Вы там, лахтинские, обдумайте это на досуге.
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А в ответ только спам...

А вообще, нужно подождать ответ-разъяснение от НАБУ, для каких-то выводов по данной ситуации.
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А шо, в синагоге тоже установили аквариум? Не, я конешена понимаю, шо евреи любят фиш, но не до такой же степени Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке - Цензор.НЕТ 7485
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Винницкая община следит за киевской
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке
 
 
 
 
 
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