 Украину обсудят на заседании экспертного форума Мюнхенской конференции безопасности в Минске

В Минске 31 октября и 1 ноября проходит встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, одной из тем для обсуждения будет ситуация в Украине. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В отличие от ежегодной конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене и собирает мировых лидеров и политиков, встреча Основной группы – это платформа для экспертов и представителей академической среды.

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Часть заседаний форума пройдет в закрытом формате, часть – с открытой для цитирования информацией при условии неразглашения сообщившего ее лица.

Ожидается, что среди главных тем обсуждения будут безопасность и экономическая модель Восточной Европы и перспективы Минской площадки по Украине.

В основном списке участников – 90 человек. Среди гостей – президенты Армении, Беларуси, Косово (обозначен как "политический деятель"), премьер-министры Молдовы и Сербии, министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии. Несмотря на то, что ранее была информация о приезде президента Украины Петра Порошенко, официально ее никто не подтвердил.

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Напомним, 26 октября состоялась встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Главы государств договорились отменить ограничения на межгосударственную торговлю металлопрокатом и сельскохозяйственной продукцией, а впоследствии Лукашенко заявил, что Минск "готов включиться" в решение конфликта на Донбассе.