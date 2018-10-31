 ГПУ обжалует оправдательный приговор Гречковскому

Об этом "Украинской правде" сообщил 31 октября спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"ГПУ будет подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда в отношении гражданина Гречковского", - сказал он.
По словам Лысенко, это будет сделано сразу после получения и изучения полного текста решения суда.
Во вторник 30 октября коллегия Шевченковского райсуда Киева вынесла оправдательный приговор Гречковскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.
Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".
Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.
А может там сидят агенты Кремля в ГПУ?
пол года.....
и все вернется на круги своя -
янукович в киев,
гречковские - на должностя
надясавченко - в парламент...
ленины - на педесталы (10 000 штук)
миколыяновичи.....
не вернутся только убитые 4 000 укр солдат да 100 чел небесной сотни.
ГПУ свято вірить що "члена Вищої ради правосуддя " немає впливу й не може впливати на суддів, а ввів в оману "особу" пообіцявши вирішити питання в суді...
я можу просто уявити як сторгна захисту "ржала" над такою трактовкою...
якщо спростити
А вбив Б
ГПУ звинуватили А в крадіжці, направила обвинувальний акт в суд
питання - виправдає А суд ?! - риторично