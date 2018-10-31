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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (8909) приговор (695) суд (21471) Лысенко (1018) Гречковский (7)

 ГПУ обжалует оправдательный приговор Гречковскому

Генеральная прокуратура обжалует решение суда, который признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в покушении на мошенничество.

Об этом "Украинской правде" сообщил 31 октября спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

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"ГПУ будет подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда в отношении гражданина Гречковского", - сказал он.

По словам Лысенко, это будет сделано сразу после получения и изучения полного текста решения суда.

Во вторник 30 октября коллегия Шевченковского райсуда Киева вынесла оправдательный приговор Гречковскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".

Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.

Источник: https://censor.net.ua/n3094326
 
 
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Ага, вы за здоровьем выданного кадырову Тумгоева уже проследили. Брехуны.
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Т.е. в ГПУ не верят рихвармированным судьям?
А может там сидят агенты Кремля в ГПУ?
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полгода еще осталось протятнуть

пол года.....

и все вернется на круги своя -
янукович в киев,
гречковские - на должностя

надясавченко - в парламент...

ленины - на педесталы (10 000 штук)

миколыяновичи.....

не вернутся только убитые 4 000 укр солдат да 100 чел небесной сотни.
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на жаль Ви напевно праві...ну що ж це буде закономірний результат "рішучих реформ"...
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Д-а-а. И кто то говорит о справедливости. Я такой страны не знаю, где так ловко правит ПОП.
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Уплыла Юра твоя крупная рыба, впрочем каа обычно.
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Так если человек пытался получить взятку. а прокуратура его пытается осудить за попытку мошенничества, то логично, что суд человека оправдывает. Луценко привык, что не имеет значения, в чем обвинять нехорошего человека, если тот враг народа, а судьи пока что заглядывают иногда в кодексы.
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й апеляція прийми "сторону" обвинуваченого...от що буває коли ГПУ очолює не юрист-профі, а сантехнік "на стакані"...

ГПУ свято вірить що "члена Вищої ради правосуддя " немає впливу й не може впливати на суддів, а ввів в оману "особу" пообіцявши вирішити питання в суді...
я можу просто уявити як сторгна захисту "ржала" над такою трактовкою...

якщо спростити
А вбив Б
ГПУ звинуватили А в крадіжці, направила обвинувальний акт в суд
питання - виправдає А суд ?! - риторично
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Таких повинен судити народ на майдані! МВС, ГП, СБУ в нашій державі для мебелі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ обжалует оправдательный приговор Гречковскому
 
 
 
 
 
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