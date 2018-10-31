 Четыре минных тральщика НАТО вошли в Черное море

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

В состав натовской группы входят минные тральщики ВМС Испании "Турия", ВМС Турции "Эрдемли", ВМС Болгарии "Цибър", а также ее флагман вспомогательное судно ВМС Германии "Рейн".

В настоящее время корабли идут к берегам Болгарии.

Согласно данным НАТО, корабли примут участие в проводимых Болгарией и Румынией учениях "Посейдон 2018".

Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.

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