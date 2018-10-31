EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  2473  11
Все про:корабль (1040) НАТО (6072) Черное море (428)

 Четыре минных тральщика НАТО вошли в Черное море

Четыре корабля Второй постоянной группы минных тральщиков Североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

В состав натовской группы входят минные тральщики ВМС Испании "Турия", ВМС Турции "Эрдемли", ВМС Болгарии "Цибър", а также ее флагман вспомогательное судно ВМС Германии "Рейн".

В настоящее время корабли идут к берегам Болгарии.

Согласно данным НАТО, корабли примут участие в проводимых Болгарией и Румынией учениях "Посейдон 2018".

Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Доброй ночи. На борту 2100. Прием", - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины. ФОТО+АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3094322
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас Кузя от злости еще что-то потопит
 показать весь комментарий
 
Как приятно видеть корабли наших союзников в Черном море. Украина приветствует корабли НАТО
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так хуйло сказало море - наш, они у хуйла спросили разрешение?
 показать весь комментарий
 
 
Протральте кацапские жопы на предмет мин. Хотя..пусть взрываются.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас Кузя от злости еще что-то потопит
 показать весь комментарий
 
 
Как приятно видеть корабли наших союзников в Черном море. Украина приветствует корабли НАТО
 показать весь комментарий
 
 
БА БАААААААХХХ!!!!! Во рвануло....Пердак шойги вроде....
 показать весь комментарий
 
Что значит вошли 4 тральщика, болгарские и турецкие тральщики и были в Черном море.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=acnt3r6z5ns
US Navy song 'Anchors Aweigh'

Кацапам перед ніччю дивитися не рекомендується.
 показать весь комментарий
 
розкидають секретні міни, щоб кацапські корита пішли на дно))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧетыре минных тральщика НАТО вошли в Черное море
 
 
 
 
 
 вверх