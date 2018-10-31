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 Политика Украины
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Все про:суд (21471) Гречковский (7)

 Суд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречковского, подозреваемого в мошенничестве на $500 тыс.

Шевченковский райсуд Киева признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в покушении на мошенничество.

Такое решение объявила во вторник судья Оксана Хардина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Суд признал, что имеется факт провокационных действий, превышение полномочий, что следствие против Гречковского велось с нарушением закона, и признал его невиновным", - сказал адвокат Петр Бойко.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".

Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.

Источник: https://censor.net.ua/n3094319
 
 
 Топ комментарии
 
Вот оно как реформированное правосудие работает...
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Еще раз доказывает что нужно воровать миллионами и тогда если поделится то проблем не будет, сажают только мелких сошек.
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Хто там рассказывал про потужну судову реформу?
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Еще раз доказывает что нужно воровать миллионами и тогда если поделится то проблем не будет, сажают только мелких сошек.
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а крутил бы на лям баксов или 5 лямов гривен ему бы Президент Звязду Хероя Давида присвоило вне очереди...короче... наш пацан из "барыжного инкубатора"..таким везде почет и уважуха...
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Вот оно как реформированное правосудие работает...
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А что еще можно ожидать от коррумпированного суда?!
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Хто там рассказывал про потужну судову реформу?
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Ali Hasan, Молодой рабочий, Гыг з Вами, Костя Грызодуб (этот где то пропал последнее время).
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растреливать или бомбы им носить вместо денег.
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Все дела со взятками признаны провокацией. Пора менять статью...
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Тут недавно писалось что якобы по результатам какого-то опроса судьям стало доверять 20% граждан Суд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречковского, подозреваемого в мошенничестве на $500 тыс. - Цензор.НЕТ 4762
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так ці продажні писаки-потвори, на замовлення від злодійсько-олігархічної влади, та за наші з вами гроші, станом на сьогодні можуть подавати будь-які цихри, будь-яку інформацію, головне щоб всі ті цифри і вся інформація дуже грамотно подавалися самою владою . правду кажучи лохторат вже тієї галіматні не хаває, та парашенко з шоблом, врахувавши всі недоліки папередніків-ригоублюдків, таки створив в країні інформаційний простір, за якого думка народу навіть самому народу не потрібна, влада сама себе хвалить, сама себе, тіпа критикує від імені народу, сама себе "реформує" і т.д. ціна тієї діяльності стає все більш очевидною - влада все більш і більш жирує,народ і країна все більш і більш зубожіє. народ викинули за борт, на обочину цивілізованого європейського розвитку. то хто ж у цьому винуватий, в чому причина такої несправедливості? все більше схиляюсь до думки, що українці таки заслуговують на таке життя. як можна чекати і сподіватися від влади на покращення життя для українця, коли країною керують не українці? Як?????
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После депортации Саакашвили поступила информация что Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, Прокуратура и МВД покончили с мафией занимающейся незаконной добычей янтаря и вырубкой леса, суды начали работать в соответствии с законом.

Так вот кто в Украине курировал коррупцию и мародерствовал во время войны!!! Теперь понятно почему Порошенко лишил Саакашвили гражданство и выкинул из страны...
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То, что выкинули чебурека, - было правильным решением. У нас своих придурков полный огород.
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кто там говорил что у нас есть правоохранительная система
правонарушительная есть - не спорю Суд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречковского, подозреваемого в мошенничестве на $500 тыс. - Цензор.НЕТ 5227
невиновные сидят годами!!!
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знаю этого мудака и папашу его, тоже знавал.. чистое коррупционное зло ..
дело тупо порешали..
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И эта мразь собирается на второй срок?
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Он к судам не имеет никакого отношения. Лично он.
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прямо страшно становится от этих репрессий!!!
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Складывается такое устойчивое впечатление, что Украину захватил кто-то очень враждебный ей.

Но есть приказ: всем гордиться темпом реформ и новыми тарифами!

Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он бы, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке, сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.

Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.

Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.

Этот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.

Это плохой и враждебный обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.

Враждебный враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь Мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.

Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.

Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.

Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.

И , самое главное, этот враждебный враг обязательно бы придумал , как лишить часть людей воли Каким то психотропным методом и эксплуатируя в них синдром заложников заставил бы их, до этого адекватных, поддерживать все это, рассказывая, что ничего нельзя менять, а то будет только хуже!

Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну.

Но сейчас же всё не так, правильно?!

Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее.
А кто этого не подтверждает тот внутренний враг и раскачивает лодку!

Приказ:
всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами.
Точка.
Конец связи!

http://ua24ua.net/takoe-vpechatlenie-chto-ukrainu-zahvatil-kto-to-ochen-vragdebniy-ey/
😱
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У бедного судьи - Майбах? Коррупция в судах Украины? Не, не слышали, тока успешные реформы!
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тотальный саботаж по корпоративной отмывки мантии, ни какие реформы и люстрации с конкурсами не помогут изменить систему,только 100 % замена сук в мантиях ,чем быстрее тем лучше
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там написано что следствие велось с нарушением, разве это может быть оправданием??????? а факты??????? эта сумашедшая судебная реформа которой гордится петя
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статья на цензоре недавно проскочила типа народ уже доверят судьям благодаря проведенной реформе...этот случай еще выше поднимет доверие к этим бого-человекам
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впринципі закономірний результат....після перекфаліфікації справи на "замах на шахрайство" іншого вироку навіть потенційно бути не могло...

шахрайством там навіть близько не пахне

тому претензії мають бути не до суду (адже суд розглядає в межах предявленого звинувачення) а до "фахівців" які вирішили що там шахрайство...
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Ви нічого не розумієте. Це майбутній кандидат на голову Конституційного або Верховного суду.
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Человек ездящий на Майбахе и берущий взятки по 500 000 долларов США, в Украине не может сидеть в тюрьме априори.

Надо просто знать выходы на нужных людей и делиццо )
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Этому судье только за лицо уже пятерочку дать можно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречковского, подозреваемого в мошенничестве на $500 тыс.
 
 
 
 
 
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