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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (528) экспорт (551) Кубив (158)

 Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив

Сектор предоставления услуг занял второе место в украинском экспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр экономического развития Степан Кубив на заседании правительства в среду, 31 октября.

"Общими усилиями президента, правительства и Верховной Рады, глав комитетов был преодолен кризис, когда во время Революции Достоинства экономика вошла в крутое пике", - сказал он.

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Он напомнил, что рост ВВП за второй квартал 2018 года составил 3,8%.

По его словам, за 9 месяцев 2018 году украинские промышленные предприятия показали рост. В частности, рост химической отрасли достиг 26%.

Он отметил, что для достаточного развития экономики рост нужен на уровне 5-6%. 

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Кубив сообщил, что уровень экспорта украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает 30 млрд долларов. Он отдельно выделил украинский сектор предоставления услуг, который пользуется спросом зарубежном, в частности, в Великобритании. По его словам, сектор предоставления услуг занял второе место в украинском экспорте.

Источник: https://censor.net.ua/n3094317
 
   
 Топ комментарии
 
и куда именно? почему не сообщили?
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Есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика.
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Ну если людей считать товаром...
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а я и так скажу к торговым партнерам раисянии Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив - Цензор.НЕТ 9562
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Есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика.
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Свєжо питанійо, да сєрєтца с трудом... Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив - Цензор.НЕТ 8533
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выпей пургенчику и сраться будет легче Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив - Цензор.НЕТ 337
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Кубив это тот хер , что НБУ до ручки довёл
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Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив

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Военной техники было продано на 3 млрд. долларов, здесь 30 млрд.
И не могут выделить 1 млрд. $ на погашение долга перед МВФ.
А собирают этот лярд с населения, повысив тарифы на газ, мол иначе будет дефолт.
А куда ушли эти 33 млрд.? Газ в росии не покупаем...
И это только по 2-м статьяч доходов...
Почему нельзя было "отщипнуть" всего 1 млрд. и не трогать население?
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Здається мені, що ти ШАТУН! Будку барижну шатаєш?
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Как трудно с вами мухосранцами... Товары на експорт продают украинские компании, за что получают валютную выручку, за счет которой оплачивают налоги, выплачивают ЗП, рассчитываются за сырье... Причем продажа товаров на експорт к выплатам кредитов МВФ?
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"утка", стою не потом озвучивал сам, саятой Пьйотр
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив
 
 
 
 
 
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