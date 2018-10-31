 Украина за восемь месяцев закупила ядерного топлива на $307 млн, преимущественно у России, - Госстат

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
Отмечается, что за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $208,318 млн, шведского производства – на $98 млн 712,5 тыс.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за восемь месяцев 2018 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 67,8%, у Westinghouse (Швеция) – 32,2%.
Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (из РФ – на $368,964 млн, из Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).
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Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).
"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
Переоснастили сейчас только Южноукринскую АЭС - её перевели на топливо Вестингхаус
Это длительный процесс, это тебе не на другой заправке заправиться, может и рвануть
Но разве для тупого бота важны эти детали
Вы случайно не в Кабмине работаете?! Для перехода на топливо Westinghouse НИКАКОГО переоснащения не требуется! От слова ВООБЩЕ!!!
Топливо АБСОЛЮТНО ТАКОЕ ЖЕ, требоваласть только другая форма топливной сборки, что Westinghouse и сделала, и на сегодняшний день поставляет нам топливо уже в виде сборки подходящей для наших реакторов.
Причем содержание примесей регламентируется вплоть до тысячных долей процента, поскольку примеси могут как замедлять, так и ускорять ядерную реакцию, что может привести к весьма печальным последствиям в виде неконтролируемой реакции.
Поэтому тепловыделение у сборок на 99% идентичное и определяется сугубо количеством загруженных в реактор сборок и положение регулирующих стержней.
Характеристики сборок были в техзадании. И если бы сборки изготавливались с разными характеристиками это создало бы кучу проблем (в частности невозможно было бы загрузить разные зборки и при этом нормально регулировать/контролировать его работу)
Другое дело, что сборки Westinghouse скорее всего более качественные, что и позволяет выжимать из них большую мощность, ужесточая режим работы реактора, не боясь, что сборку перекосит от температуры и она тупо застрянет (что собственно и случалось с их первыми версиями и что давало кацапам возможность для антиагитации)
в мордоре пока взрослые молчат, дети сражаются с гэбней....
Террористом, подорвавшим бомбу в здании УФСБ в Архангельске, оказался 17-летний местный житель.
Его разместил в открытом телеграм-канале «Речи бунтовщика» пользователь с именем Валерьян Панов, - сообщает сайт Медиазона.
Автор написал, что сейчас в здании фсб города Архангельска будет совершен теракт, ответственность за который он берет на себя. «Причины для вас вполне ясны», - говорилось в сообщении. Автор писал, что ФСБ фабрикует дела и пытает людей.
Взрыв прогремел сегодня утром, погиб мужчина, который на входе достал из сумки взрывное устройство. Все пострадавшие - сотрудники ФСБ.
А мы требуем - давите расею! Ату ее!
Я больше скажу - ВСЕ атомные станции Евразии отдают отработанное топливо на переработку ТОЛЬКО в Рашу. Украина - не исключение, потому что нам своих земель жалко. а русским -не жалко.
Можешь начинать орать про зраду.
Значит, если нельзя, но очень надо, то можно....
И топливо, и уголь, и сп-2....
Вот и я о том же.
Предлагаете остановить третью часть блоков АЭС и подавать Вам электричество только по 10 -15 часов в сутки.? Вам круглосуточно электрика не надо?
2018 рік: 68% - 32%,
2017 рік: 69% - 31%,
2016 рік: 70% - 30%,
2015 рік: 95% - 5%,
2014 рік: 94% - 6%.Як видно частину реакторів перевели, частина - на підготовчому/тестовому етапі.
А ведь "зеленый тариф" в разы дороже, чем атомная электрика!
Я больше скажу - ВСЕ атомные станции Евразии отдают отработанное топливо на переработку ТОЛЬКО в Рашу. Украина - не исключение, потому что нам своих земель жалко. а русским -не жалко.
Можете начинать орать про зраду.
Эта ботва автоматически гонит на Пороха, в любой ситуации им за это платят деньги