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Все про:ядерное топливо (145) ядерная энергетика (106) закупки (148)

 Украина за восемь месяцев закупила ядерного топлива на $307 млн, преимущественно у России, - Госстат

Украина в январе-августе 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $307 млн 30,5 тыс., что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($317 млн 192,9 тыс.).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Отмечается, что за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $208,318 млн, шведского производства – на $98 млн 712,5 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за восемь месяцев 2018 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 67,8%, у Westinghouse (Швеция) – 32,2%.

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Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (из РФ – на $368,964 млн, из Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

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Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094316
 
 
 Топ комментарии
 
Це ж справжнісінька перемога! Украина за восемь месяцев закупила ядерного топлива на $307 млн, преимущественно у России, - Госстат - Цензор.НЕТ 21
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Вот вам и санкции.
А мы требуем - давите расею! Ату ее!
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Брехня!! Украііна нічого не купує у рассеі!! Хто цьому не вірить, той агент кремля!!
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Слыш ты бютоколомойскорыгоольгинский зрадобот, а ты в курсе что наши АЭС только на кацапаских ТВЭЛах работают?
Переоснастили сейчас только Южноукринскую АЭС - её перевели на топливо Вестингхаус
Это длительный процесс, это тебе не на другой заправке заправиться, может и рвануть
Но разве для тупого бота важны эти детали
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Не лише ПдУАЕС. Затримка з боку можливостей шведського виробника, вже випробуване на одній станції нетрудно "присунути" на інші з тим же типом реактора.
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Така пропорція - 70\30 на користь рашенського останні 2 роки, нічого не змінилось просто.
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а что не так? на переоснащение каждого реактора, который можно перевести на топливо Вестингхауса, требуются миллионы. Ты готов платить по 2 грн за киловат, чтобы это оплатить?
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А чого лише 2 гривні? Давай відразу 20, а ще краще пару долярів! Тоді твій барига буде виглядати 100500 реХВорматором.
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Какое переоснащение реакторов, вы с дуба рухнули?!!!!
Вы случайно не в Кабмине работаете?! Для перехода на топливо Westinghouse НИКАКОГО переоснащения не требуется! От слова ВООБЩЕ!!!
Топливо АБСОЛЮТНО ТАКОЕ ЖЕ, требоваласть только другая форма топливной сборки, что Westinghouse и сделала, и на сегодняшний день поставляет нам топливо уже в виде сборки подходящей для наших реакторов.
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Паливо не зовсім таке, характеристики трохи відрізняються, головне це більше тепловиділення. Під шведське є навіть плани деякого збільшення ноімнальної потужності АЕС, але це потребує довгих випробувань та утрясання через ядерного регулятора.
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Тепловыделение там такое же, поскольку есть требования самого реактора (например уран только 235 изотоп 99,99%, содержание кобальта не боле 0,01%, .......)
Причем содержание примесей регламентируется вплоть до тысячных долей процента, поскольку примеси могут как замедлять, так и ускорять ядерную реакцию, что может привести к весьма печальным последствиям в виде неконтролируемой реакции.
Поэтому тепловыделение у сборок на 99% идентичное и определяется сугубо количеством загруженных в реактор сборок и положение регулирующих стержней.
Характеристики сборок были в техзадании. И если бы сборки изготавливались с разными характеристиками это создало бы кучу проблем (в частности невозможно было бы загрузить разные зборки и при этом нормально регулировать/контролировать его работу)
Другое дело, что сборки Westinghouse скорее всего более качественные, что и позволяет выжимать из них большую мощность, ужесточая режим работы реактора, не боясь, что сборку перекосит от температуры и она тупо застрянет (что собственно и случалось с их первыми версиями и что давало кацапам возможность для антиагитации)
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PS Если бревно не влазит в ваш котел, вы тоже будите котел переделывать или все же попытаетесь распилить бревно чтобы влезло?
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офф топ

в мордоре пока взрослые молчат, дети сражаются с гэбней....

Террористом, подорвавшим бомбу в здании УФСБ в Архангельске, оказался 17-летний местный житель.
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За несколько минут до взрыва на проходной здании фсб в Архангельске было опубликовано предупреждение о теракте
Его разместил в открытом телеграм-канале «Речи бунтовщика» пользователь с именем Валерьян Панов, - сообщает сайт Медиазона.
Автор написал, что сейчас в здании фсб города Архангельска будет совершен теракт, ответственность за который он берет на себя. «Причины для вас вполне ясны», - говорилось в сообщении. Автор писал, что ФСБ фабрикует дела и пытает людей.
Взрыв прогремел сегодня утром, погиб мужчина, который на входе достал из сумки взрывное устройство. Все пострадавшие - сотрудники ФСБ.
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сказать, что я просто ох...ел, эт почти ничего не сказать!!!
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Вот вам и санкции.
А мы требуем - давите расею! Ату ее!
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Запад и сам покупает у Раши топливо. Топливо для атомных электростанций такого типа, как в Украине, делает ТОЛЬКО Раша и Вестингхаус. Но топливо РФ подходит идеально, а для топлива Вестингхауса нужно переделывать реактор - это миллионы. Слава Богу, что в этих условиях вообще хоть какие-то реакторы смогли переделать для топлива Вестингхауса.

Я больше скажу - ВСЕ атомные станции Евразии отдают отработанное топливо на переработку ТОЛЬКО в Рашу. Украина - не исключение, потому что нам своих земель жалко. а русским -не жалко.

Можешь начинать орать про зраду.
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Так, война ж у нас! Или нет?
Значит, если нельзя, но очень надо, то можно....
И топливо, и уголь, и сп-2....
Вот и я о том же.
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Це війна у простих людей, а у бариг при владі мать родна!
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На украинских АЭС вырабатывается 43% электроэнергии.
Предлагаете остановить третью часть блоков АЭС и подавать Вам электричество только по 10 -15 часов в сутки.? Вам круглосуточно электрика не надо?
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Брехня!! Украііна нічого не купує у рассеі!! Хто цьому не вірить, той агент кремля!!
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І шо ви теж динаміку не помітили?
2018 рік: 68% - 32%,

2017 рік: 69% - 31%,
2016 рік: 70% - 30%,
2015 рік: 95% - 5%,
2014 рік: 94% - 6%.Як видно частину реакторів перевели, частина - на підготовчому/тестовому етапі.
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Это еще будет долго продолжатся, украинские АЭС на 70% зависимы от российского топлива и в большинстве своём уже выработали свой срок, нужно или строить новые блоки или вообще отказываться и переходить ветер и солнце.
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откажись, в чем проблема? Ты лично - возьми и откажись начни с себя. перейди на отопление электрикой, поставь солнечные батареи - кто запрещает?
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Топливо для атомных электростанций такого типа, как в Украине, делает ТОЛЬКО Раша и Вестингхаус. Но топливо РФ подходит идеально, а для топлива Вестингхауса нужно переделывать реактор - это миллионы. Слава Богу, что в этих условиях вообще хоть какие-то реакторы смогли переделать для топлива Вестингхауса. Вообще-то 30% - это большая цифра, особенно учитывая, что это все в условиях войны и очень слабой дисциплине оплаты коммуналки со стороны наших граждан.

А ведь "зеленый тариф" в разы дороже, чем атомная электрика!

Я больше скажу - ВСЕ атомные станции Евразии отдают отработанное топливо на переработку ТОЛЬКО в Рашу. Украина - не исключение, потому что нам своих земель жалко. а русским -не жалко.

Можете начинать орать про зраду.
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Да все. Деньги тебе на карточку упали. Угомонись уже.
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Да кому ты это объясняешь, ботве на зарплате?

Эта ботва автоматически гонит на Пороха, в любой ситуации им за это платят деньги
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він сам на зарплаті,кому ти пояснюєш,воно ж відмазуватиме і намагатиметься виправдати пана Інкогніта Мальдівсько-Офшорного за будь-яких обставин.
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Гибридный президент.. Пора выбрасывать, протух.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина за восемь месяцев закупила ядерного топлива на $307 млн, преимущественно у России, - Госстат
 
 
 
 
 
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