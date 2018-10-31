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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10704) экономика (3461) Гройсман (4393) заседание правительства (115)

 Украине нужно повторить успех западных соседей: сделать экономику сильной, а людей - богатыми, - Гройсман

Украине нужно повторить успех западных соседей, которые смогли провести изменения и сделать свои экономики сильными, а людей – богатыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 31 октября.

"Мы должны повторить успех в том числе стран, которые являются нашими западными соседями. Они смогли провести изменения и сделать свои экономики сильными, а людей – богатыми… И никто не должен своими популистскими заявлениями остановить рост экономики", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее десятилетие лишиться финансовой зависимости

Среди мер, которые должны способствовать росту экономики Украины, Гройсман отметил дерегуляцию.

"Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы открыть весь потенциал Украины", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3094314
 
   
 Топ комментарии
 
А можно назвать фамилии этих людей?
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Не, дружище, спасибо, мы уже оценили твои старания...
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Точно, точно! Але для початку всіх працездатних розігнати по заробітках батракувати, решту загнати в боргову яму, мільярди напозичати і розікрасти. Цінами і тарифами задушити всіх, хто хоч пробує дихати, а тепер і про успіх можна позвіздіти
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гы-гы ну да опыт стран Европы и мира показывает- что таких НУВОРИШЕЙ И ИДИОТОВ как в Украине все 27 лет Независимости не было и не будет... о опять это они у нас берут как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ И КОГО НЕ НАДО ДОПУСКАТЬ ВО ВЛАСТЬ....
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не..это будет вопиющим антисемитизмом.. Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 223
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Кадри Потроха!!!
Кадри вирішують все… А, як відомо - «пана видно по халявах»…
Тому Порошенко і Гройман проводять однозначну путінську, тобто проросійську кадрову політику…, домовившись з кремлем, що московська «нещадна критика» їх діяльності має сприяти тому щоб в Україні сприймалася як найкращий захист їх, більш ніж сумнівних, військових та економічних спільних «операцій»…. - торгівлі на крові України і українців!
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"Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы открыть весь потенциал Украины", - добавил он.

Пацан сказал - пацан сделал. И снял ограничения с цен и тарифов.
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возникает вопрос - а почему это не сделано до сих пор?
путен мешал?
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Не, дружище, спасибо, мы уже оценили твои старания...
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На западе вроде не было самых богатых президентов в самых бедных странах.
А если и были - то они плохо кончили.
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Все, заспокоїв. Виявляється Гройсман знає що потрібно Україні. Залишилось з'ясувати чому він нічого не робить в цьому напряімку.
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Точно, точно! Але для початку всіх працездатних розігнати по заробітках батракувати, решту загнати в боргову яму, мільярди напозичати і розікрасти. Цінами і тарифами задушити всіх, хто хоч пробує дихати, а тепер і про успіх можна позвіздіти
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место в команде Гройсмана Вам обеспечено Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2305
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а то если задвинуть че умного типа омельяновский гипеоза...уп))) все к реве - по полляма зарплаты и выслуга лет Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2294
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Ти диви, яким я вумний... і чого я не прем*єр? Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8047
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Гройсманами не становятся , Гройсманами рождаются ....чи то премьерами
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Точно, только повторять нужно начинать как в Румынии с чаушеску
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О ні, так вже, на жаль, не допоможе. Одним Чаушеску вже не обійдемось. Недавно почув крамольну річ - щоб хоч отримати надію на зміни, потрібно розстріляти всіх, від начальника ЖЕКу до президента, а потім всіх хто, хто буде плакати на їх похоронах, аж тоді може щось зміниться. Страшна то ідея, дуже страшна, але, вочевидь, ті гниди пархаті до того ведуть. Вони ж то прекрасно розуміють, страшенно того бояться, але їх ненаситна захланність сильніша навіть за їх розум.
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извиняюсь за выражение, но как эти лица вообще попали в уряд и верховную раду. они еще и законы какие-то принимают.
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вова, а давай тебя тудой, таки правильные напишешь?
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если я приду, то я бы принял следующие поправки: 1) снизить налоги до 0,1 - 0,5 % от годовой прибыли (вместо нынешних 20%). 2) создал бы долгосрочные стратегии безопасности в сферах экономики, инфраструктуры, энергетики, армии, политики, медицины, образования, науки и т.п. 3) выдал бы приоритет на строительство дорог не из асфальта, а из стали и бетона или других современных технологий и материалов. чтобы дороги проектировались по всем стандартам безопасности и пропускной способности 4) создал бы все условия для того, чтобы граждане могли легко и просто открывать свой законный бизнес в любой сфере деятельности и зарабатывать сколько захотят. 5) создал бы условия, чтобы города, пригороды, поселения, села могли обьединяться в агломерации.6) вернул бы ценность гривны. чтобы 1 гривна стоила бы приблизительно как 1 у.е. 7) за счет технологий, оптимизации, наращивания собственной добычи, снизил бы стоимость бензина и газа не менее, чем в 100 раз. 25 - 50 копеек за литр бензина где-то. 8) сделал бы приоритет для развития альтернативной энергетики, электромобилей, создал бы систему аналогичную поверволл. 9) в армии отдал приоритет для развития боевых дронов, бпла, компьютеризацию, роботизацию, искусственный интеллект, интеграцию с суперкомпьютерами. создал бы отечественную систему спутниковой навигации, связи, разведки, сбора научной информации. 10) и т.п.
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грося чо ещё избретешь
в математике уже отметился
0 к бесконечности приравнял Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8902 Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6639
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Очень нужно,грося. Но это будет без тебя.
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я не понял, 100 дней правления еще не прошли? Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3142
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для этого украинцам следует по воскресеньям церкви посещать и Богу молиться, как делают поляки
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ваш бох "послан к заблудшим овечкам рода израилева",

и он считает "не годится отобрать хлеб у детей и бросить собакам (українцям, полякам)"

а чий бог- того і гроші. не вірите?
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Донбасс порожняк гнал, но винницкие пи*доболы их переплюнули.
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сто пудов ...уже казалось что более сволочной власти быть не может ....ан нет , может
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Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7732
- Виталий, это правда что вы пишите тексты для Владимира Гройсмана?
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Боюсь, что есть единственный способ сделать Украину процветающей, а людей - богатыми.
Но быдлоэлите он очень не понравится...
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ну президент и его окружение уже стало самыми богатыми руководителами страны, из всех стран Европы. и это самое главноеи еще не все отроттердамлено., и не шатайте човен, бо путиннападеть...
правда народ страны стал самым бедным.
но то мелочи.
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На зарплатні у 100 євро сумніваюся що у вас пане гросмєн вийде побудувати хоч якусь економіку 🤔
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Эту информацию уже по заголовку можно помещать в раздел юмора. Само выступление можно на перлы разбирать.
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Вот вам кубики со словом "жопа" и соберите слово "счастье"!
🤣
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Какие ж невыносимые перспективы открываются! Аж шнурки на калошах дыбом встают... 😱
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А с себя начать?
Грося живёт в квартире за 600 тысяч баксов, за которую не заплатил налогов потому, что её "купила его тёща-пенсионерка"...
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- Да что вы говорите? У вас вилочки не найдется, лапшу с ушей снимать?🤣🤣
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Если судить по декларациям чинуш, судей, прокуроров, военных и милицейских начальник, депутатов, то подъем экономики идет полным ходом. А ведь в декларациях указывается лишь часть, то что не получилось скрыть.
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изворачивается как карась на сковороде.....
Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 780

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Чули? Українці? Виявляється, що замість прем'єра у нас є радник. А прем'єра нема.
Працюйте і багатійте, він каже. А пан Гройсман буде нам радити різні розумні поради
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Складывается такое устойчивое впечатление, что Украину захватил кто-то очень враждебный ей.

Но есть приказ: всем гордиться темпом реформ и новыми тарифами!

Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он бы, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке, сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.

Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.

Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.

Этот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.

Это плохой и враждебный обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.

Враждебный враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь Мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.

Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.

Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.

Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.

И , самое главное, этот враждебный враг обязательно бы придумал , как лишить часть людей воли Каким то психотропным методом и эксплуатируя в них синдром заложников заставил бы их, до этого адекватных, поддерживать все это, рассказывая, что ничего нельзя менять, а то будет только хуже!

Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну.

Но сейчас же всё не так, правильно?!

Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее.
А кто этого не подтверждает тот внутренний враг и раскачивает лодку!

Приказ:
всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами.
Точка.
Конец связи!

http://ua24ua.net/takoe-vpechatlenie-chto-ukrainu-zahvatil-kto-to-ochen-vragdebniy-ey/
😱
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Завжди питаю в таких випадках: А за кого пан(пані) голосували у Травні 2014го?
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Завжди посилаю таких питунів на шаКАЛадну гіперррЛупу!!))))
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Капитан очевидность... нет премьер очевидность!!!
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У Порошенко была реальная возможность свернуть хребет коррупции и начать развивать экономику. Но этого не сделал и не собирается делать. Наоборот, делает все возможно чтобы в стране не было реальной борьбы с коррупцией, стравливает различные правоохранительные органы между собой, ему так удобнее владеть ситуацией.

Петя практически не дает работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это хорошо получается. Оно и не удивительно, ведь он президент, возможности у него большие.
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Ага. Только ты, Грося, доуправлялся до того, что украинцы едут работать к успешным западным соседям. С такими нищенскими зарплатами скоро в Украине никого не останется. Последний выключит свет.
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Да так, шоб усе охнули. Охнуели, я бы даже сказал!!
🤑
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Нужно перестать воровать и экономика станет сильной, да Володя?
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Боже! Який розумний у нас прем'єр, невже сам додув.Пора просувати на Нобеля....
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давай еще газ в два раза и ВЫ еще богаче станете
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Так когда же мы начнем повторять успех наших западных соседей? Когда Грося
покажет как управлять государством? Или когда Петя назначит "нове покращення"
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Ви праві, по шнобелю його, чесно заробив! Подивіться, на сьогодні наш кабмін самий багатий у світі і по вазі перетягне 3-4 кабміна, вмісті взятих, других держав,а по обіцянкам срашно й сказати....
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И. традиционно, нам уже давно известны эти люди.
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Правой рукой : "Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы открыть весь потенциал Украины"...

Левой рукой : "Минэкономразвития вводит новый подход к контролю за бизнесом: чаще будут проверять отрасли, где есть повышенный риск нарушений"

Реформы!
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Не беспокойтесь, троляки лахтинские, вас это не касается. Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3048
Запоребриком, по традиции, реализуется другой вариант, по товарищу Сталину, когда экономика - сильная, а люди - бедные.
Будете вы, тролляки лахтинские, как и все мышебратья, жить с большим государственным золотым запасом, но премировать вас за ударный комментаторский труд будут отрезами ткани на портки, как при Виссарионовиче Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3048
Лечиться вы будете коройдуба, питаться дикоросома, а отапливаться валежником, Україні потрібно повторити успіх західних сусідів: зробити економіку сильною, а людей - заможними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3048
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Да, именно ты, бездарь базарная, и сделаешь людей богатыми...
Все просто, как на рынке: нужно покрасить забор - поднимай "местовое", нужно поставить шлагбаум или осветительный столб - поднимай "местовое"...
Ничего не изменилось, только необразованный базарный мальчик собирает "местовое" со всей страны.
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Чтобы повторить успех западных соседей и сделать свою экономику сильной, а людей - богатыми, украинскому народу нужно лишь одно - уничтожить кучмо-рошеновскую мафию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно повторить успех западных соседей: сделать экономику сильной, а людей - богатыми, - Гройсман
 
 
 
 
 
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