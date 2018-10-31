 Украине нужно повторить успех западных соседей: сделать экономику сильной, а людей - богатыми, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 31 октября.

"Мы должны повторить успех в том числе стран, которые являются нашими западными соседями. Они смогли провести изменения и сделать свои экономики сильными, а людей – богатыми… И никто не должен своими популистскими заявлениями остановить рост экономики", - сказал он.

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Среди мер, которые должны способствовать росту экономики Украины, Гройсман отметил дерегуляцию.

"Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы открыть весь потенциал Украины", - добавил он.