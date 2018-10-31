 Украине нужно повторить успех западных соседей: сделать экономику сильной, а людей - богатыми, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 31 октября.
"Мы должны повторить успех в том числе стран, которые являются нашими западными соседями. Они смогли провести изменения и сделать свои экономики сильными, а людей – богатыми… И никто не должен своими популистскими заявлениями остановить рост экономики", - сказал он.
Среди мер, которые должны способствовать росту экономики Украины, Гройсман отметил дерегуляцию.
"Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы открыть весь потенциал Украины", - добавил он.
Кадри вирішують все… А, як відомо - «пана видно по халявах»…
Тому Порошенко і Гройман проводять однозначну путінську, тобто проросійську кадрову політику…, домовившись з кремлем, що московська «нещадна критика» їх діяльності має сприяти тому щоб в Україні сприймалася як найкращий захист їх, більш ніж сумнівних, військових та економічних спільних «операцій»…. - торгівлі на крові України і українців!
Пацан сказал - пацан сделал. И снял ограничения с цен и тарифов.
путен мешал?
А если и были - то они плохо кончили.
в математике уже отметился
0 к бесконечности приравнял
и он считает "не годится отобрать хлеб у детей и бросить собакам (українцям, полякам)"
а чий бог- того і гроші. не вірите?
- Виталий, это правда что вы пишите тексты для Владимира Гройсмана?
Но быдлоэлите он очень не понравится...
правда народ страны стал самым бедным.
но то мелочи.
🤣
Грося живёт в квартире за 600 тысяч баксов, за которую не заплатил налогов потому, что её "купила его тёща-пенсионерка"...
Працюйте і багатійте, він каже. А пан Гройсман буде нам радити різні розумні поради
Но есть приказ: всем гордиться темпом реформ и новыми тарифами!
Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он бы, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке, сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.
Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.
Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.
Этот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.
Это плохой и враждебный обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.
Враждебный враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь Мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.
Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.
Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.
Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.
И , самое главное, этот враждебный враг обязательно бы придумал , как лишить часть людей воли Каким то психотропным методом и эксплуатируя в них синдром заложников заставил бы их, до этого адекватных, поддерживать все это, рассказывая, что ничего нельзя менять, а то будет только хуже!
Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну.
Но сейчас же всё не так, правильно?!
Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее.
А кто этого не подтверждает тот внутренний враг и раскачивает лодку!
Приказ:
всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами.
Точка.
Конец связи!
http://ua24ua.net/takoe-vpechatlenie-chto-ukrainu-zahvatil-kto-to-ochen-vragdebniy-ey/
😱
Петя практически не дает работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это хорошо получается. Оно и не удивительно, ведь он президент, возможности у него большие.
🤑
покажет как управлять государством? Или когда Петя назначит "нове покращення"
Левой рукой : "Минэкономразвития вводит новый подход к контролю за бизнесом: чаще будут проверять отрасли, где есть повышенный риск нарушений"
Реформы!
Запоребриком, по традиции, реализуется другой вариант, по товарищу Сталину, когда экономика - сильная, а люди - бедные.
Будете вы, тролляки лахтинские, как и все мышебратья, жить с большим государственным золотым запасом, но премировать вас за ударный комментаторский труд будут отрезами ткани на портки, как при Виссарионовиче
Лечиться вы будете коройдуба, питаться дикоросома, а отапливаться валежником,
Все просто, как на рынке: нужно покрасить забор - поднимай "местовое", нужно поставить шлагбаум или осветительный столб - поднимай "местовое"...
Ничего не изменилось, только необразованный базарный мальчик собирает "местовое" со всей страны.